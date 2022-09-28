Барахолки столиці: як знайти ретро-речі в Києві

Київ – місто різноманітних крамниць на будь-який смак і гаманець. Разом з великими магазинами високих домів мод розташовані барахолки, де можна знайти найцінніші діаманти того ж одягу. А також решту цікавих речей в одному екземплярі за невеликі гроші.

Барахолки та “секонд хенди” – місця, де кожної речі надається друге життя через продаж новим власникам. Речі звісно не мають проходити 9 колів пекла, щоб потрапити на такі ринки, але скоріш за все, вони мають унікальний характер. І коштують при цьому взагалі символічну суму, – Ви можете знайти якісні речі за ціною вашого проїзду на метро! Просимо Вас ознайомитись з підбіркою унікальних барахолок столиці України, на яких Ви можете знайти цікаві і неповторні речі.

Станція «Лісова», справжній базар

Чи уявляли Ви колись справжній живий базар, як це показують в фільмах? Де всюди хтось чимось зайнятий – продавці за своїми лавочками намагаються продати свій товар, розкидаючись неповторними епітетами щодо останнього, а покупці намагаються не загубитись в представленій різноманітності ринку. От саме таким і є це специфічне місце, де можна знайти все – починаючи від колекційних позначок, камінь і речами вінтажу, закінчуючи загубленими речами поважних брендів в купі одягу.

Адреса: вулиця Попудренка, 65

Дарницький ринок, шопінг біля вокзалу

Блошиний ринок біля Дарницького вокзалу є дійсно унікальним місцем для всіх поціновувачів ретро естетики і вінтажних речей. Тут Ви зможете знайти пару неймовірних речей, які можуть чудово прикрасити не тільки зовнішній вигляд, але і ваш дім.

Адреса: вулиця Сормовська, 15

Станція «Почайна», книжковий ринок і барахолка в одному флаконі

Купувати книги в обкладинках в звичайних книгарнях – то, звісно, гарна ідея, але що якщо пошукати справжні раритети серед старих книжок на “Почайні” за 15 гривень? На цьому ринці можна знайти багато цікавих для себе вінтажних журналів навіть тих видавництв, які давно залишили своїх читачів.

А також кожні вихідні на “Почайні” організовується справжня барахолка, де продаються прикраси, каміння, іграшки, одяг, взуття, навіть техніка. На “Почайні” також постійно працюють лавочки, які продають достатньо специфічний товар – як езотеричні магазини, так і лавка з вініловими платівками.

Адреса: вулиця Вербова, 17

Борщагівка, секонд на заводі «Електронмаш»

А це насправді не тільки цікавий магазин, але й цікава локація в цілому. Атмосфера старого радянського заводу чудово підходить під прослуховування пост-панк музики під час прогулянки магазином. Взагалі, багатьох українських фотографів приваблює пост-індустріалізм в архітектурі, тож це теж гарний спосіб відпочити по цієї адресі – зробити декілька естетичних фотографій!

Але все ж таки повернемось до головного – що ж там продається? Все. Просто все. Звісно, це не здивує після попередніх місць, але саме ця барахолка славиться своїми масштабами і багатим різноманіттям товарів. Цікавить якесь обладнання? Дивно, але ж чому ні, для Вас цілі ринкові рядки. Речі з вінтажних колекцій? Прошу, для Вас тут можна знайти цілий скарб. Прикраси та аксесуари? Майже кожна лавка. Одяг? Ви точно знайдете для себе щось неповторне і цікаве.

Тут точно можна не поскупитись на аксесуари, люди тут знаходять дуже дивовижні екземпляри.

Адреса: ДНВП “Електронмаш”, Кільцева дорога, 4

Київ – місто сучасних багатоповерхівок і великих можливостей, місто вінтажних колекцій і ретро естетики. В кожному куточку столиці України сховані великі скарби неповторних речей, місць, видів, і головне – саме тут можна здобути приємні враження і теплі спогади. Не цурайтесь відвідувати найвіддаленіші точки Києва, бо скоріш за все, для Вас там підготовлено щось більше, ніж просто чергова локація.

Анна Мовенко