Київ музейний: порція краси та натхнення

Осінь — чудова пора для того, щоб зануритися в атмосферу мистецтва, краси та вишуканості. Найкращий спосіб ознайомитися з духовною та культурною складовими міста зсередини — відвідування музеїв. У Києві їх дуже багато, і ми розповімо лише про деякі з них

Victoria Museum — музей костюма та стилю, присвячений міський моді 1830-1920 років

Поринути у ідеалістичний світ краси та натхнення дореволюційної епохи можна у приватному музеї колекціонерки Вікторії Лисенко.

У ньому представлені унікальні наряди європейського стилю XVIII – ХІХ століть: Belle Époque, Срібного віку, Едвардианської епохи, Вікторіанської епохи, Золотого віку тощо. Сам музей займає два поверхи в старовинному київському особняку, який відреставрували практично з нуля. Обладнаний за останнім словом музейної справи: броньоване скло, мікроклімат і правильне м’яке швейцарське світло.

Обличчям Музею Вікторії є два наряди: 150-літнє британське плаття в клітинку і вінчальна сукня від Уорт, виконана з атласу дюшес (різновид атласу, але з більш жорсткою фактурою і високою щільністю полотна) і шовкового тюлю.

Цікаво, що в музеї запросто можна відчути себе вишуканим представником Вікторіанської епохи, примірявши на себе головні убори та аксесуари, а також зробивши в них цікаві фото.

Музей працює чотири дні на тиждень (середа — субота), з 11:00 до 17:00.

Вартість вхідного квитка складає 65 гривень для всіх категорій відвідувачів. Пенсіонерам і ветеранам – вхід безкоштовний (середа-четвер)

Також можна скористатися послугами екскурсовода (українська — 500грн, англійська — 800 грн)

Адреса: Бутишів провулок, 23

Національний музей Тараса Шевченка

Національний музей Тараса Шевченка — осередок надбання величезної спадщини Велета українського духу, презентує творчий доробок та життєвий шлях українського художника, поета, філософа, громадського діяча. Розташований в будівлі — ошатному палаці, який свого часу належав родині Терещенків — відомих меценатів та колекціонерів творів образотворчого мистецтва і вважається пам’яткою архітектури 19 століття.

Колекція музею складається з унікальних цінних експонатів: оригіналів малярських робіт Шевченка, документів про його життя та творчість, рукописних списків його поезій, рідкісних фотографій поета та його друзів, першодруків творів Шевченка з його автографами, майже всіх видань творів поета й літератури про нього, починаючи з прижиттєвих і закінчуючи сучасними вітчизняними та зарубіжними виданнями.

Колекція музею форм увалась упродовж 150 років і на сьогодні налічує понад 85 тисяч експонатів, з яких до основного фонду належать 34 тисячі експонатів.

Найкращим рішенням буде виділити декілька годин на те, щоб детально роздивитися найціннішу частину колекції, яка представлена в постійній експозиції музею.

Музей працює з середи по неділю 10:00 до 18:00 (квитки можна придбати до 17:30). Понеділок та вівторок — вихідні.

Вартість квитка складає 90 гривень, для студентів та пенсіонерів — 50 гривень.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – художній музей в Києві, найбільш значне зібрання предметів зарубіжного мистецтва в Україні.

У цьому музеї Ви маєте змогу насолодитися не лише шедеврами мистецтва, але й вишуканим інтер’єром будинку родини Ханенків, який також є витвором мистецтва з високими стелями і картинами на ній та з автентичними шпалерами. Потрапляючи туди, не полишає відчуття, що час зупинився, і ось з одної з кімнат вийде господиня або господар будинку.

Основою музейного зібрання є колекція видатних українських меценатів Богдана Івановича (1849 – 1917) та Варвари Николівни (1852 – 1922) Ханенків, подароване власниками місту Києву.

Експозиція складається з двох відділів і займає два будинки No 15 і No 17: колекція мистецтва Європи міститься в маєтку Варвари та Богдана Ханенків по вулиці Терещенківській, 15, на верхніх поверхах розміщено наукові відділи, внизу розташовані фонди та бібліотека; у будинку поруч, по вулиці Терещенківській, 17, що до 1919 року належав родині Сахновських, родичам Ханенків, представлена колекція мистецтва Азії.

Щоб оглянути всю експозицію музею, найкраще виділити мінімум 2-3 години.

Відвідати музей можна з середи по неділю, з 10:30 до 17:30.

Вартість квитка залежить від того, які саме експозиції Ви хочете відвідати. Дорослий квиток у дві постійні експозиції (Європейська + Азійська) коштує 120 грн, за відвідування лише однієї вартість складає 70 грн. Також у музеї проводяться тимчасові виставки, квиток на які потрібно купувати окремо.

Адреса: вулиця Терещенківська, 15

Тож, Київ ще має чим вразити навіть бувалих туристів. Варто лише уважно подивитися довкола.

Інна Ковенько