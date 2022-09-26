Моторошні та містичні місця світу, від яких холоне кров

Таємниці, загадкові історії, паранормальні явища, легенди, від яких мурашки по шкірі – все це завжди неабияк цікавило людство. Усе маловідоме, лячне, таке, що не піддається науковому поясненню викликає у нас шалений інтерес. Саме тому ми підготували підбірку найбільш моторошних місць на нашій планеті.

Острів покинутих ляльок, Мексика

Тут туристів чекають тисячі моторошних ляльок з відламаними кінцівками, порожніми очницями. Ляльки вкриті цвіллю та павутиною, деякі насаджені на палиці, які стирчать з землі.

У 1950р. відлюдник Джуліан Сантана Баррера став свідком утоплення дівчинки, а пізніше знайшов на місці смерті її ляльку і повішав на дерево в пам’ять про загиблу.

Чоловік стверджував, що чув кроки та крики жінки, хоча його помешкання було в декількох кілометрах від цивілізованого світу. Він був переконаний, що дух покійної вселився у ляльку. Тоді Джуліан почав шукати інші ляльки у смітниках і розвішувати їх на дерева, аби заспокоїти примару дівчинки.

З часом ляльки розламувались, плавились, вигорали, а в пустих очницях заводилися комахи, що додало цьому місцю ще більш моторошний вигляд.

Ліс Аокігахара, Японія

Його ще називають «Лісом самогубців», що недивно, адже він знаходиться на другому місці за кількістю жертв, поступаючись лише «Золотим Воротам» у Каліфорнії. Щорічно тут фіксують близько ста смертей.

Колись Аокігахара вважався місцем проживання демонів та привидів. А в XIX столітті бідні японські сім’ї привозили сюди на вірну смерть дітей і літніх людей, яких не могли прогодувати.

Зараз ліс є популярний місцем для скоєння самогубства. Причина, чому саме ця територія так приваблює людей, що хочуть покінчити життя, точно невідома.

Могильна тиша, відсутність будь-яких звірів, речі загиблих, пачки від пігулок – усе це негативно впливає на психіку людини, викликає глибоке почуття страху. Навіть ті туристи, які опинилися в лісі, не знаючи про його історію, стверджували, що відчували, ніби хтось за ними стежить.

Поблизу Аокігахара не продаються мотузки, ножі, небезпечні медикаменти, в самому лісі усюди є телефони довіри, камери, що відстежують потенційних самовбивць. При вході стоїть табличка з написом «Ваше життя є безцінним даром, який Ви отримали від батьків. Подумайте про свою сім’ю. Не страждайте на самоті, зателефонуйте нам за номером 22-0110».

Гора Хрестів, Литва

Це – пагорб, на якому розміщено десятки тисяч хрестів. Незважаючи на свою схожість, Гора Хрестів – не кладовище. Вважається, що того, хто принесе сюди хрест, буде чекати удача у всьому.

За однією з легенд , чоловікові, чия дочка важко захворіла, приснилося видіння. У ньому батько побачив жінку, яка наказала зробити дерев’яний хрест і встромити його в землю на пагорбі. Лише тоді дівчина зможе одужати. Чоловік так все і зробив. Повернувшись додому, він побачив свою доньку абсолютно здоровою.

З тих пір люди приносять на пагорб свої хрести і сподіваються, що їх молитви будуть почуті.

Щоправда, деякі хрести залишали з іншою метою: як опір владі. Скажімо, у 60-70-их роках ХХ століття радянська влада, яка хотіла придушити релігію, неодноразово намагалася зруйнувати Гору Хрестів. Металеві хрести віддавали на металобрухт, дерев’яні спалювали, тих, хто встановлював хрести штрафували та ув’язнювали. Та людей це не зупиняло. Вони ставили хрести вночі, на знак протесту проти влади.

Будинок Вінчестерів, Каліфорнія

Величезний особняк на 160 кімнат був власністю вдови Вільяма Вінчестера (сина винахідника знаменитої рушниці) Сари. Після смерті чоловіка його дух нібито розповів дружині, що на їх сім’ї прокляття загиблих від цієї рушниці людей, і привиди помстяться за пролиту кров.

Аби помиритися з ними, потрібно було почати будівництво садиби. Та щоби привиди не вбили Сару, це будівництво мало тривати вічно. Тож з часом помешкання обростало новими кімнатами, сходами і дверима, що вели в нікуди, вікнами, що відкривалися в сусідню кімнату. У такий спосіб Сара намагалася заплутати привидів.

Подорожі відкривають перед туристами безліч можливостей. Комусь подобається ніжитися на білосніжному пісочку, а комусь хочеться полоскотати собі нерви. Все це можливо в туризмі. Тож, бажаємо Вам знайти в мандрівках щось для себе. Подорожуйте і будьте щасливі.

Анастасія Корнійчук