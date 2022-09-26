Не шахтами єдиними: подорож промисловим Кривим Рогом

Не варто летіти на Марс, щоб побачити червону землю. Достатньо відвідати український залізнорудний центр Кривий Ріг, відомий також як «місто довжиною в життя». На що подивитись у промисловому місті — читайте у нашій добірці.

Оглядовий майданчик Південного ГЗК

Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату – головна визначна пам’ятка промислового туризму у Кривому Розі. Тут було збудовано зручний оглядовий майданчик, з якого можна побачити ті самі «марсіанські» пейзажі. Серце завмирає від масштабів: величезний кар’єр (площею 570 гектарів) ярусами заглиблюється в землю, а величезна техніка на його фоні здається просто іграшковою.

Важливо, що сюди можна потрапити тільки разом з екскурсійною групою. Вчені стверджують, що запасів родовища вистачить ще на 60 років, тож у вас є вдосталь часу, щоб відвідати «український Марс».

Музей Південного ГЗК

Музей ПівдГЗК був заснований у 2015 році до 40-річного ювілею комбінату. Організатором музею стала інженерка локомотивного депо Ніна Іванівна Олейник, яка пропрацювала на комбінаті чверть століття. Тривалою і копіткою була робота зі збирання історичних матеріалів, довідок, фотокарток та інших цінностей, виготовлення планшетів, експозицій, художнього оформлення.

Але це все було не дарма, адже наразі в музеї вже представлено понад 1500 експонатів. Серед них макети різної техніки, фабрик, підприємств. За допомогою експонатів можна простежити еволюцію промислового обладнання.

Також відвідувачі музею мають можливість подивитися 3D-проекцію кар’єра, яка передає специфіку гірських робіт та послухати історію розвитку гірничо-збагачувального комбінату та техніки, яка там працює.

Парк імені Федора Маршавцева

Найпопулярніше місце для весільних фотосесій — човнова станція у парку імені Федора Маршавцева (раніше — парку Газети Правди). Місце дійсно дуже гарне. Тут є і місточки, і зелені алеї, і фонтани, і дитячі майданчики, і навіть пляж. На свята тут проводять цікаві заходи, куди з‘їжджаються багато жителів міста і туристи. Наприклад, на Івана Купала тут проводять фестиваль «У пошуках квітки Мершавцева». На заході організовують квести, лекції з історії парку та купальських традицій, є стилізовані фотозони.

Заснував парк дворянин, капітан-лейтенант Імператорського флоту, учасник Кримської війни Федір Матвійович Мершавцев у кінці 19 століття. Спочатку це був звичайний фруктовий сад біля його дому, згодом — перший у Кривому Розі парк, куди пускали вільно та безкоштовно. Цікаво, що до сьогодні тут залишились дерева, висаджені ще засновником парку.

Арт-майдан

Майданчик біля Криворізького академічного міського театру ім. Т. Шевченко став одним з найпопулярніших місць у Кривому Розі: тут часто проводяться концерти, виставки картин і фотографій, фестивалі тощо. У будні це прекрасне місце для прогулянки з дітьми, активного відпочинку або приємного читання у затінку на лавці.

Арт-майдан багатий на гарні архітектурні споруди. В одному з будинків на майдані, на першому його поверсі розташувався шаховий клуб.

Найкращий час для відвідування майданчика — вечір, адже саме тоді ліхтарі запалюють свої вогні, освітлюючи шахове поле, з фігурами ферзя та переможеного пішака, будівлю головпоштамту та театру драми та музичної комедії ім. Шевченка.

Зовсім поруч з майданчиком розкинулося ще одне найвідвідуваніше місце Кривого Рогу – Театральна площа. Її прикрашають два світломузичних фонтани.

Театр «Академії руху»

Бути в Кривому Розі і не відвідати театр «Академії руху» — просто неприпустимо. Єдиному в Україні театру музично-пластичних мистецтв виповнилося вже 17 років.

Особливість театру «Академія руху» полягає у відсутності в постановках розмов. На виставах ви не почуєте ні слова. Але ви відчуєте всю майстерність акторів, яка проявиться у гармонійному переплетенні пантоміми, музики і танцю.

Основу творчого колективу театру склала професійна трупа Молодіжного театру «Двох А», очолювана подружжям Бєльських – Олександром та Антоніною. За роки плідної праці керівники театру уміло та зі смаком відібрали справжніх професіоналів для участі у своїх театральних проектах.

Ботанічний сад

Криворізький ботанічний сад з квітня до листопада іскриться різнокольоровими фарбами квітучих клумб. Це одне з найцікавіших місць у Кривому Розі для романтичної прогулянки. Величезна територія цього затишного місця дозволяє відпочити від міської метушні в тиші тінистих стежок. В саду є багато пішохідних зон, на яких встановлені лавки для відпочинку. Найбільшою популярністю серед відвідувачів користуються ландшафтні об’єкти, а саме насипні кам’яні гірки.

Особливістю Криворізького ботанічного саду є величезна колекція рослин. Тут росте понад 3500 видів дерев, кущів і квітів. Крім того, в саду створена національна колекція ковили.

Цікаво, що ботанічний сад у місті було створено через загрозу екологічної катастрофи у Кривому Розі у 1981 році.

Квітковий годинник

Візиткою Кривого Рогу є найбільший у світі квітковий годинник. Його діаметр — 22 метри, довжина годинної стрілки — 8 метрів, а хвилинної — 12. На тарілці годинника щороку висаджується близько 22 тисяч квітів. Вдень кожна година супроводжується мелодійним дзвоном, а вночі годинник підсвічується сотнями ліхтариків.

Безпосередньо під годинником розташувалася перша в Україні 3D-галерея, присвячена історії міста, у якій на великому екрані транслюються фільми, що створюють відчуття віртуальної реальності.

Швидкісний трамвай

Бути у Кривому Розі і не покататись на швидкісному трамваї — просто неможливо. Сісти в вагончик трамваю, а вийти на підземній станції метро, чули колись про таке? Тут частина трамвайних ліній збудована за стандартами метрополітену — з тунелями та підземними станціями.

Швидкісний трамвай має дві лінії довжиною 18 км, якими прокладено чотири маршрути. Він налічує 11 станцій, чотири з яких — підземні, а три — частково підземні. Це найпопулярніший вид транспорту у Кривому Розі. Коштує таке задоволення всього 2,50 грн, а під час війни проїзд безкоштовний.

Софія Афоніна