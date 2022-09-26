Мілан: чим може вразити туристів історичне місто

Мілан — столиця моди, що відоме дорогими брендами Prada, Moschino та Versace, однак не тільки модницям тут буде цікаво, адже це місто наповнене архітектурними місцями, музеями та кафе, про які ви сьогодні дізнаєтесь.

Пропонуємо вашій увазі топ-4 місцин, котрі вразять навіть найдосвідченіших туристів.

Квартал Тиші

Особливістю цього місця є те, що воно знаходиться неподалік серця міста, де великі черги до італійських кав’ярень. Тому якщо ви хочете трохи перепочити від шаленого ритму, тоді вам сюди.

Замість багатоповерхівок тут розкішні вілли, обплетені плющем, а замість маленьких скверів — розкішні прибудинкові сади. Така атмосфера навіює спогади про англійських Ромео та Джульєтту… Також тут є ставки, де плавають фламінго. Погодьтесь, фото звідси точно збере тисячу вподобайок.

Проте якщо ви хочете поринути у міланську розкіш, тоді радимо відвідати віллу Неккі-Кампільї – вона розташована у самому центрі кварталу. За традицією тут відкрили музей (певно, що з картинами), але ще є кафе з басейном.

Дістатися сюди можна пішки, однак краще з гугл-навігатором, щоб не заблукати.

Ангар Бікокка

Якщо ви цікавитесь мистецтвом, тоді можемо порадити вам цю місцину.

Цікавинкою стане те, що раніше на цьому місці був завод, тому власникам вдалося із буденного зробити величне. Тут регулярно проводять різноманітні творчі виставки й перфоменси, де збирається творча молодь. Ангар Бікокка підійде для тих, хто хоче дізнатись більше про велике.

Жирним плюсом є те, що вхід сюди безкоштовний, а тому це і приємно, і корисно. Знаходиться він за адресою Via Chiese 2. Найлегше дістатись метром, а далі автобусом.

Пиріжкова Луїні

Це місце обов’язково припаде до душі українцям, котрі полюбляють традиційну їжу Італії, однак не хочуть забувати про свою країну.

Тут є пиріжки з різноманітними начинками, проте найкраще взяти італійську класику: шинка+моцарела або помідори+моцарела. Ціни тут теж досить доступні — від двох євро за штуку. Проте будьте готові до того, що в черзі ви будете не першим, а тому вам доведеться вистояти щонайменше пів години, однак плюсом буде швидка подача вашого замовлення.

Розташоване це місце за адресою Via Santa Radegonda 16, і найшвидше доїхати сюди можна метром.

Навильйо

Якщо у вас немає коштів, аби побувати у Венеції, тоді ця місцина стане чудовою альтернативою, адже тут теж багато історичних будівель, ресторанів, кафе та зон відпочинку.

Найкраще приходити сюди ввечері, коли канал освічується, а вода грає усіма барвами. Також тут можна покататися на катері і відчути колорит міста. Однак якщо ви полюбляєте активний вид відпочинку, тоді краще проїхатись велосипедом вздовж набережної (після пиріжкової не завадить).

Дістатись сюди можна пішки від собору Дуомо, що в центрі міста.

Мілан різнобарвний, а тому тут кожен знайде місце, котре западе в душу. Гарної та незабутньої вам подорожі!

Леся Доренко