Серце польського мистецтва – Познанський національний музей

Найкращий спосіб познайомитись з польською культурою – відвідати Національний музей, розташований у самому центрі Познані.

Познанський національний музей фактично відкриває шлях до району Старе місто, що наповнений історичними пам’ятками різних часів. Тому найкраще буде розпочати свою подорож саме з нього.

Музей складається з двох частин: головна 3-поверхова будівля у класичному стилі, збудована 1919 року та 2-поверхова новобудова, відкрита 2001 року. Саме в останній знаходиться вхід до музею та каса, де можна придбати вхідний квиток. Ціна звичайного – 20 злотих, але якщо плануєте прийти туди у вівторок, то на Вас чекає приємний сюрприз – у цей день вхід вільний!

Різниця у стилях частин музею також обіграна зсередини, адже сучасне крило складається з експозиції митців-символістів та імпресіоністів, а ще колекції робіт від часів ренесансу до романтизму. Це гарна можливість познайомитись з творчістю польських художників, що однозначно Вас вразить своєю майстерністю та виразністю. Тут можна побачити роботи Ольги Бознанської, Вітольда Прушковського, Войцеха Вейса та багатьох інших не менш цікавих авторів.

Для повного занурення у культуру Польщі варто відвідати зали сучасних польських художників. Хоч мистецтво модерністів та постмодерністів не розраховане на масову аудиторію, не варто боятися досліджувати роботи, що відмінні від класики. Головна мета сучасних митців – донести емоцію у своєму творі, і для кожного глядача ця емоція відрізняється. У музеї представлені картини колористів Тадеуша Кантора, Єжи Новосельського, Аліни Шапочнікова та роботи останніх двох десятиліть Ізабели Густовської, Гжегожа Ковальського, Зофії Кулик тощо.

Лише після того, як атмосфера експозиції кардинально зміниться, Ви зрозумієте, що опинились у головній будівлі музею. Завдяки об’єднаним залам та коридорам можна відчути перехід до іншої галереї тільки за настроєм та стилем картин. Там зберігаються твори європейського середньовіччя та античності. Варто зауважити, що розміщуються там не тільки польський живопис, а й роботи відомих зарубіжних митців – Клода Моне, Паулюса Бора і багатьох інших.

Відвідати Познанський національний музей – це шанс відкрити для себе творців, про яких не так часто пишуть в Інтернеті, але які вражають не менше за Ван Гога або Да Вінчі. Такий простір створений надихати і навчати, тому не втратьте можливості та переконайтесь у цьому самі!

Анастасія Большакова

(фото автора)