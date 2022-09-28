Узбережжям чарівної Хорватії: задарська жупанія

Не тільки великі міста Хорватії здатні вразити своїми пейзажами та можливостями. Давайте разом трохи від’їдемо від шумного Задару та прогуляємося вуличками його такого різного і такого атмосферного округу.

Здарська жупанія(округ) – це маленькі курортні містечка з великою кількістю цікавинок та історичних надбань.

Петрчане

Місце, що славиться безмежними виноградниками та оливковими гаями. Ідеальне для засмаги та цікавого відпочинку. Саме сюди, в першу чергу, приїжджають як туристи, так і місцеві аби насолодитися чистим узбережжям з кришталевою водою на різноманітних пляжах. Їх тут і справді багато.

Найпопулярніший – Punta Radman Beach. Територія усипана галькою, яку обрамляють високі багатовікові сосни. Далі від нього по берегу розкинулися не менш гарні пляжі. Серед них зачаївся один піщаний клаптик з неймовірним краєвидом та білосніжними шезлонгами, які місцевий готель здає в оренду усім охочим.

Мальовнича набережна в центрі містечка сповнена яхтами та катерами, на яких Ви матимете змогу найняти екскурсію найближчими островами-заповідниками. Невіддільною частиною є ресторани та бари. Саме в них зосереджене нічне життя Петрчане.

Віскі-бар “Moonlight” запропонує Вам більш ніж 50 різних видів віскі з різноманітними смаками: мед, груша, зелень, сіль, мигдаль. Також не можна не спробувати крафтове пиво та хорватські тапас-тарілки. Особливу атмосферу для усіх клієнтів створюють власники, які знайдуть спільну мову з кожними та обов’язково задовольнять Ваші примхи. Кожної суботи на терасі лунає жива музика – від відомих хорватських виконавців до світових зірок блюзу. До речі, це єдиний бар, що працює у містечку весь рік, частуючи місцевих смачною кавою взимку.

Кафе-бар “Moro” – ідеальне місце де можна насолодитися прохолодними напоями вдень, ховаючись у затінку парасоль, а ввечері продегустувати смачні коктейлі з чудовим пейзажем на море. З’явилося це кафе ще у 1986 році, що робить його найстаршим серед усіх.

На пляжі, неподалік набережної, також можна знайти бари з чудовим сервісом та веселою атмосферою. Зазвичай, уся молодь збирається саме тут – серед тінистих сосен, які забезпечують невимушену атмосферу вночі. Окрім напоїв, Вас почастують також млинцями з різними смаками, а якісна музика додасть розмаїття у вечір.

Нін

Залишивши всю метушню та сучасність, на березі широкої затоки спочиває старовинне місто Нін. Також відоме як колиска хорватської держави та найромантичніше місце країни. Займає воно невеличкий острів, що з’єднаний з материком двома мостами. Тут, серед розвалин королівських резиденцій та римських споруд місцеві насолоджуються спокійним життям, а туристи – унікальними пам’ятками історії.

Символом містечка є церква св. Ніколе, що видніється на пагорбі в коронаційному полі Прагулє. Вона була побудована в XI сторіччі й слугувала місцем для урочистої промови новокоронованих правителів. Трохи пізніше, за часів активних воїн, слугувала оборонною вежею. Це помітно по її формі навіть сьогодні. Таким чином, церква є єдиним добре збереженим зразком романської архітектури. Ну а заходи сонця біля цієї сакральної споруди неймовірно казкові.

Нін може похвалитися й прекрасними пляжами – однією з візитівок, що простягається аж на 8000 м. Найдовший і найвідоміший з них – це піщаний пляж Кралічина, з якого відкривається чудовий краєвид на гори Велебіт. Не дивуйтесь, якщо побачите тут людей, які намазують один одного мулом. Адже неподалік розташовані цілющі грязі Хорватії, що особливо корисні при лікуванні ревматизму та м’язових захворювань.

Не забудьте відвідати солеварні Ніну і придбати на пам’ять “квітку солі” – найякіснішу сіль, яка має вагомий вплив на здоров’я. Процвітання містечка ґрунтувалося на видобутку солі ще з римських часів, на ньому ж ґрунтується і сьогодні.

Тож поки Ви обираєте куди в першу чергу пакувати валізи, ми вже підготували нову цікавинку!

Для тих, хто обожнює екстрим та не може всидіти на місці Хорватія припасла багацько активностей, розкиданих по всьому берегу. Отже, не забудьте узяти ще й спортивну форму, ми вирушаємо!

Анастасія Тараненко