Круїз річкою Мозель: що подивитися дорогою

Мозель проклала собі дорогу в понад 500 км через три держави: Францію, Люксембург та Німеччину. Її шлях проходить мальовничими краєвидами, тому, подорожуючи вздовж цієї річки, можна побачити безліч стародавніх руїн, лісистих схилів та виноградників.

Хайкінг, велопрогулянки, катання на каяках або каное – є багато способів оглянути Мозель, але для любителів комфорту туристичні агенції пропонують круїзні лайнери. Ви можете обрати потрібну вам тривалість поїздки. Відправитися на коротку годинну прогулянку або взяти круїз на півдня, день або навіть на тиждень. Ціни варіюються від 200 до 1000 євро за 7 днів.

Окрім самого круїзу з зазначеного місця відправлення до точки прибуття, вартість поїздки включає всі портові збори та податки, харчування, алкогольні та безалкогольні напої, участь у заходах на борту, вітальний коктейль та німецькомовного гіда. Маршрути бувають різні, але зазвичай проходять через Кельн, Кобленц, Кохем, Трір. Зупинки в містах здебільшого тривають 6-8 годин і в цей час Вам точно не буде нудно, адже кожне місце сповнене видатними пам‘ятками.

Кельн

Це одне з найбільших та найстаріших міст Німеччини, тому тут є куди піти туристу. Любителі архітектури можуть оглянути вісім церков в романському стилі та п‘ять в готичному. Найвідоміший – Кельнський собор. По ньому можна прогулятися безплатно або найняти за п‘ять євро екскурсовода. До речі, тут же розташована ще одна цікавинка – міст Гогенцоллерн. З нього відкривається прекрасний вигляд на обидва берега річки та місто.

Також можна відвідати музей Шоколаду, де представлена історія цього смаколика від давніх часів і до наших днів. За вхід доведеться заплатити тринадцять євро, але за ці кошти Ви отримаєте екскурсію і цукерку.

Тим, хто хоче лише спокійної прогулянки красивими місцями рекомендується завітати до ботанічного саду «Флора», в якому можна насолодитися свіжим повітрям подекуди з ароматами хвої, послухати спів різноманітних пташок та відпочити на лавочці біля одного з численних фонтанів або ставків.

Кобленц

Приготуйтесь до того, що в будь-якому місті Німеччини розташовано декілька церков та замків, які буде цікаво оглянути. Кобленц – не виключення. В центрі старого міста знаходиться церква Богоматері. В ній можна подивитися на дерев‘яне розп’яття XIV століття, старовинний алтарь присвячений св. Миколаю та декілька могильних плит XVII століття.

Також Вас може зацікавити замок Штольценфельс, який був літньою резиденцією Фрідріха Вільгельма IV. В XIX столітті король відновив його з руїн, облаштувавши там печери, водоспади, ставки, парки тощо.

Кохем

Під час зупинки в цьому місті варто відвідати підйомник, який всього за п‘ять євро відвезе Вас до хреста Піннер – найкращого оглядового майданчика на висоті 225 метрів над рівнем моря.

Тут можна просто насолодитися виглядом на Кохем, стравами місцевої кухні та вином в кафе на терасі. Або ж прогулятися двадцять хвилин до парку дикої природи та розваг у Клоттені, де знаходяться близько 120 видів тварин та два рази на тиждень проводять шоу птахів.

Трір

Найстаріше місто Німеччини, що виникло у 16 році до нашої ери. Його іноді ще називають Північним Римом, оскільки в Трірі багато римської архітектури. Наприклад, Порта Нігра – давньоримська міська брама, яка найкраще збереглася до наших днів. Ворота збудовані римлянами ще в 180 році та вважаються візитівкою Тріру.

Ще одна визначна пам’ятка – Римський міст. Він побудований через річку Мозель та має довжину 198 метрів. Вже понад тридцять років вважається частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Також Вас можуть привабити Імператорські терми. Точніше, їх руїни на сході міста.

І не забудьте куштувати місцеве вино, виноград для якого вирощується тут же, на схилах вздовж Мозелю. Келих коштуватимемо Вам приблизно десять євро, але воно того варте. Перед поїздкою заздалегідь домовтеся про дегустацію у декількох винарнях.

Bon voyage!

Вікторія Долударьова