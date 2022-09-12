Що окрім Статуї Свободи можна подивитись у Нью-Йорку

Нью-Йорк — місто-мегаполіс, яке дивує кількістю бізнесменів, економікою та діловим життям. Проте окрім стабільності воно славиться сучасними висотками та незвичайними місцями для туристів, про які ви дізнаєтесь сьогодні.

Якщо у вашій голові це місто асоціюється лише з сірими будинками та місцем, де все йде секунда в секунду, тоді подивіться на місцини, котрі змінять ваші уявлення про Америку.

Квітковий район

Розташований на 28-й вулиці між 6-ю і 7-ю авеню, цей крихітний район протягом десятиліть забезпечує нью-йоркців вишуканими та свіжими квітами.

У цьому місці скуповуються флористичні магазини, адже тут найдешевші рослинки у місті. Тому якщо ви хочете здивувати свою кохану великим букетом, тоді вам сюди. Проте навіть без цього ви отримаєте чудові враження — безліч точок з неймовірними квітками, котрі здивують вас.

Найкраще приходити сюди о 8 ранку, оскільки доставка — 0 3, а тому вони ще свіжі й район без людей. Також неподалік є декілька кафе, де можна перекусити, попити кави й насолодитися атмосферою цього місця.

Найлегше дістатися метром до 6-го авеню, потім хвилин 15-20 пішки — ви на місці.

Трамвай в повітрі

Канатна дорога перетинає Іст-Рівер та з’єднує острів Рузвельта з Манхеттеном. Одна кабінка повітряного трамваю вільно вміщує до 110 осіб. Швидкість канатки складає 28,8 км/год. За день кабінка здійснює близько 115 поїздок.

Проходячи над Іст-Рівером, трамвай досягає своєї найвищої точки 76 метрів. Вона йде над північною стороною мосту Куінсборо, де можна помилуватися мальовничими краєвидами, що відкриваються на Мідтаун й Іст-Сайд.

Тому за кілька доларів ви зможете побачити майже весь центр Нью-Йорка.

Парк “High Line”

Якщо ви хочете відпочити від шаленого ритму міста, тоді це місце для вас тому, що тут можна поніжитись під теплим сонечком на шезлонзі влітку або зігрітись ароматною кавою восени.

Розкинувшись уздовж 10-ї авеню Манхеттена, парк довжиною 2,5 кілометра пролягає через західну частину міста: від району Мітпекінг Дистрикт через район Челсі до району Хадсон-Ярдс.

Великим плюсом стане те, що у “High Line” є ліфти, котрі допоможуть переміщатись людям з інвалідністю. Також це місце вразить вас фантастичними видами і сучасним дизайном.

Працює він кожного дня, однак взимку з 8-19, а влітку з 8-23. Найшвидше дістатись метром.

Базар “Сморгасбург”

Любителям гастротуризму цей ринок точно сподобається, бо знаходиться під відкритим небом та дивує різноманіттям їжі.

Розташований він біля протоки Іст-Рівер, а тому сюди легко можна доїхати катером. Проходить кожної суботи.

Десятки продавців пропонують свої унікальні страви: від закусок до десертів. Найнезвичайніші з них: трюфель фрі (картопля обсмажена у трюфельній олії); сендвіч з морозивом — готують його з домашнього печива і морської солі, зверху додають ще сироп — це найпопулярніша страва тут; сендвіч з грудинкою — зроблений з яловичини Ангус, солі, перцю. Особливістю цього бутерброда є 16-годинне копчення над мескитовим деревом. Потім готовий він карамелізується до чорного кольору, що хрумтить. При цьому м’ясо ніжне, але тверде — незвично, однак смачно.

Фонтан “Unisphere”

Розташований в парку “Meadows-Corona” в нью-йоркському районі Квінс.

Це найбільший глобус і фонтан у світі. Його висота становить 50 метрів, діаметр — 37 метрів, а вага — 408 тонн. Загалом Unisphere можна порівняти з 12-поверховим будинком.

Окрім цього поблизу парку (200 метрів) є кафе, де ви зможете спробувати піцу на американську манеру.

На території “Meadows-Corona” багато зелених зон, тому можна буде сховатися від пекучого сонця десь під деревом.

Найкраще приходити сюди ввечері тому, що фонтан підсвічується, і це місце буде ще фантастичнішим ніж вранці. Найшвидше дістатись метром.

Ось такою є інша сторона Нью-Йорка: колоритна, романтична, унікальна та, яка затамовує подих. Сподіваюсь, ми змогли знайти для вас місце, яке вистрілило вам у серце.

Леся Доренко