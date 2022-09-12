Закарпаття на смак: гастротур для справжніх гурманів

Для туристів існує безліч способів пізнати атмосферу та колорит Закарпаття, а гастрономія – це невід’ємна частина цього. Ознайомлення з гастрономічними турами – приємне доповнення для гурманів, які бажають урізноманітнити свою подорож не тільки історичними пам’ятками та гірськими пейзажами, а ще й нетиповими кулінарними екскурсіями.

Гостинне Закарпаття подарує масу позитивних емоцій та неймовірних вражень для гурманів. Ми пропануємо Вам перелік найкращих місць для гастрономічних екскурсій, що супроводжуються смачними дегустаціями.

Унікальні сироварні на різний смак

Безумовно Закарпаття є колоритним центром українського сировиробництва. Вікові традиції сироваріння щорічно залучають до себе десятки тисяч туристів, завдяки чому «сирний туризм» активно розвивається та процвітає. Упродовж екскурсій Ви можете брати участь у виробничому процесі, а також дізнатися про деякі секрети виробництва продукту та спробувати сирні ласощі з келехом закарпатського вина.

«Перечинська Мануфактура»

Вартість квитка для дорослих – 80 гривень

Для дітей цінник нижчий – лише 50 гривень

Тривалість екскурсії – 50 хвилин

За ці гроші Ви спробуєте 8 найпоширеніших сирів мануфактури та отримаєте справжнє задоволення.

Сироварня з’явился нещодавно, у 2017 році. Її відкрило подружжя Тетяна та Олексій Синельникові. Для сироварні було обрано будівлю старої військової бази, побудованої ще у 1935 році. Нині ж будівля колишнього засекреченого командного пункту стала місцем створення сирів.

У виробництві використовують не тільки молоко, а й різні добавки: квіти липи, бузини, троянди, лаванди. Також використовують чорнило каракатиці, сік чорниці, куркуму, перець та тайські чаї. Такої різноманітності сирів на будь-який смак Ви не знайдете в жодному магазині.

Знаходиться сироварня у селищі міського типу Перечин. Дістатися туди можна машиною чи автобусом самостійно. Але найзручніший варіант – приєднатися до одного з турів, які організовують на виробництво.

Приватна сироварня «Нижнє Селище»

Вартість квитка для дорослих – 50 гривень

Вартість квитка для дітей (до 12 років) – 30 гривень

Тривалість екскурсії – 45 хвилин

Ця сироварня – приклад вдало реалізованого бізнесу, який став не лише сімейною справою, а й розвинув економіку цілого села. Розташована вона в селі Хустського району, що називається Нижнє Селище, звідки і її назва.

Її особливість полягає в тому, що багато туристів після відвідування сироварні говорять про те, що вона – справжнє втілення Швейцарії в Закарпатті. І не дарма, адже в даній місцевості екологічно чисті сири виготовляють за швейцарською технологією на спеціальному сучасному обладнанні.

Відвідавши цю сироварню, Ви зможете не лише ознайомитися с виробничим процесом, а й спробувати свіжі напівтверді сири — «Селиський», «Нарцис Карпат», і м’який — «Хуст».

До речі, сир тут виробляється не тільки з найсвіжішого молока, а й на основі чистої мінералізованої води з місцевого джерела.

Дістатися до села можна під час регулярної екскурсії в Хуст , завдяки якій окрім сироварні Ви зможете відкрити для себе інші унікальні «родзинки» цього краю.

Заморська їжа для гурманів. Равликова ферма

Екскурсія по фермі – 30 гривень, а якщо разом із дегустацією – 100 гривень з людини

Тривалість екскурсії – 1 година

Ще нещодавно на Закарпатті равликів як делікатес тільки збирали, а зараз ферма Михайла Дем’яна здатна вирощувати до 10 тон равликів за рік.

На фермі Ви можете спробувати три типи равликів: по-бургундськи – з додаванням томатів та часнику; “шафрано” – з шафраном та іншими травами; по-закарпатські – із селіським сиром.

А ще для дегустацій на фермах почали подавати унікальний делікатес – равликову ікру. Для дегустації нею намазують хліб з маслом та прикрашають петрушкою і часником. Готують її майже так, як рибну – засолюють. На смак делікатес схожий на чорну ікру.

До речі, Вам слід спробувати м’ясо равликів хоча б тому, що воно покращує роботу кишківника, нормалізує обмін речовин та завдяки вмісту магнію допомагає боротися зі стресом.

Розташована ферма в центрі Нижнього Селища, біля приватної сироварні.

Високоякісні вина для справжніх цінителів

Мандруючи Закарпаттям, туристи все більше зачаровуються красою місцевості та різноманітністю традицій, з поєднанням унікальної природи та невтомних рук виноробів, що створюють незрівнянну атмосферу для смакування життя. Щоб скласти враження про закарпатські вина, недостатньо лише спробувати їх у місцевих ресторанах. Ми рекомендуємо Вам відвідати унікальне місце, де дозрівають та зберігаються ці напої.

Виноробня Карла Шоша

Ціна за дегустацію для дорослих, залежно від кількості осіб у групі – від 60 до 80 гривень з людини

Для дітей присутніх з батьками (сік виноградний та закуска) – 30 гривень з людини

Тривалість екскурсії та дегустації – 1,5 години

Карло Карлович Шош – виноградар і винороб у третьому поколінні. До його погребу давно протоптали доріжку туристи. Вони приїжджають цілими групами, дегустують вина і за бажанням одразу купують їх у господаря.

Об’єм виробництва складає 25-30 тисяч літрів вина на рік. Білі й червоні, сухі та десертні вина виготовляються в домашніх умовах за традиційними технологіями з витримкою в дубових бочках, з використанням старовинних і власних унікальних рецептів.

Цікаво, що для виготовлення місцевого вина не використовуються такі складові, як цукор і вода. Вина Шоша містять лише натуральний виноградний сік. Ви зможете спробувати більше тридцяти сортів білого і червоного вина, що відзначені численними нагородами на виставках місцевого і міжнародного значення.

Дегустація вин проводиться в затишно облаштованій під український національний стиль залі на 48 гостей. До вин пропонуються декілька видів горішків, домашнє печиво та закарпатські сири. А за допомогою майстерного сомельє гості засвоюють основи культури вживання вина та спілкування Людини з Вином, що є основами здорового культурного відпочинку.

Приватна виноробня знаходиться в селі Кідьош, за п’ять кілометрів від міста Берегово, на обійсті господаря, де він проживає зі своєю сім’єю.

Закарпаття – регіон, який здатний здивувати найвишуканішого гурмана новими смаками та враженнями. Здійсніть гастрономічну подорож і долучіться до витоків культури та духовності Західної Україні.

Гарного Вам відпочинку та смачної дегустації!

Анастасія Головань