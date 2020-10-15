Нью-Йорк: гід бюджетного туриста

Нью-Йорк – місто велике. Тому, щоб точно нічого не проґавити, потрібно заздалегідь підготувати собі бажаний маршрут.

Must-visit у Великому Яблуці є Центральний парк – своєрідний оазис серед кам’яних джунглів. Здавалося б, немає нічого особливого в парку серед міста, але Центральний парк зачаровує своєю атмосферою. Ментальні шуми міста затихають, і час наче зупиняється, що для Нью-Йорка не властиво.

Також варто побачити Атлантичний океан, до нього можна поїхати в російський квартал Брайтон Біч у Брукліні, Рокавей у Квінсі, а для туристів, які не намагаються заощадити кошти в поїздці, можна порекомендувати Коні Айленд – острів розваг «з досвідом».

Статую Свободи та Тайм сквер неможливо обійти стороною. Це традиційні пам’ятки, задля яких і приїжджають до Нью-Йорка. Як не відвідати Тайм сквер, з її величними рекламними бордами, яскравими магазинами та натхненними поглядами туристів? Як не побачити вживу саму Статую Свободи, про яку мріють мільйони людей?

Хмарочоси є окремою візитівкою мегаполісу – якщо ви не піднімалися на дах Рокфеллер-центру чи Емпайер-стейт Білдінг, то ви не бачили Нью-Йорка. Це місто заслуговує бути побаченим з усіх ракурсів, але пейзаж з оглядового майданчика 67-го поверху не може не тамувати подих.

А щоб зекономити на відвідуванні цікавих місцин, потрібно знати деякі факти. Наприклад, деякі квитки до музеїв, таких як Метрополітен або Американський природничий музей, можуть коштувати скільки ви захочете: музеї вказують «рекомендовану» вартість відвідування, а ви самостійно вирішуєте скільки хотіли б заплатити. Або ж є музеї, які влаштовують дні відкритих дверей, у визначений день тижня.

Особливо цікавою буде прогулянка містом для кіноманів, адже просто подорожуючи мегаполісом, можна побачити багато знайомих місць з улюблених фільмів. До речі, у мережі є досить багато готових туристичних маршрутів, створених на основі відомих кінострічок.

Транспорт Великого Яблука

У Нью-Йорку є багато видів транспорту: різні види таксі, автобусні маршрути, пороми, та навіть канатна дорога.

«Yellow Cab», славнозвісні жовті таксі, не можна замовити по телефону, чи у мобільному додатку. Головна особливість таких таксі – це те, що їх можна тільки «спіймати» у місті. Визначити вільний автомобіль можна за підсвіченими «шашками» на даху.

Хоча такий спосіб пересування і недешевий, кебів у мегаполісі чимало. Якщо ви не готові заплатити 200 доларів за поїздку заторами – на «кеби» можна тільки подивитися. Але є і відчайдухи, які не відмовляють собі в такому задоволенні, адже тільки у Нью-Йорк Сіті працює більш ніж 10 000 автомобілів, і всі вони успішно користуються попитом.

Найкращим способом пересування у місті є метро – популярний та фінансово доступний варіант. Не варто перейматися за можливість заблукати, якщо слідувати за вказівниками, ймовірність загубитися є мінімальною (навіть враховуючи, що метро Нью-Йорка налічує 26 гілок та 468 станцій).

На випадок, якщо ви плануєте поїхати в найближчі міста-«герої», такі як Нью-Джерсі, Атлантік Сіті, або навіть Вашингтон чи Ніагара Фолс, хорошим варіантом буде взяти в оренду автомобіль, вартість якого буде коливатися від 50 до 150 доларів.

Житло в мегаполісі

Ідеальним ресурсом для пошуку бюджетного житла на декілька днів є відомий сервіс “Каучсерфінг”. Запевняємо, що американці – це доволі дружелюбна нація, більшість завжди готова до нового досвіду спілкування з представниками інших культур.

На випадок, якщо ваша подорож планувалася спонтанно, сервіс “AirBnB” є одним з альтернативних варіантів, де є шанс знайти кімнату, інколи в квартирі з господарями, за доступною ціною.

Якщо ви врешті знайшли в інтернеті квартиру за 100$ на добу неподалік від Тайм сквер, будьте готові до кімнатки площею у п’ять квадратних метрів без вікон.

Варто зауважити, що не варто зовсім дискредитувати віддалені райони міста, такі як Бруклін, Квінс або Ріджвуд. Якщо ви навчилися користуватися метрополітеном, проблеми у пересуванні не виникне, і, можливо, вам більше сподобаються спокійні та тихі квартали околиць Нью-Йорка. Але перш ніж бронювати житло, варто переконатися у безпечності району. Як кажуть, довіряй, але перевіряй.

Бюджетна їжа

У багатьох українців американська кухня асоціюється з фаст-фудом та некорисною їжею. І людині, яка вперше потрапила в США, а особливо до Нью-Йорка, важко це заперечити. Справді, на кожній вулиці можна натрапити на вагончики з традиційними нью-йоркськими хотдогами, та багелями (американські бублики), що користуються особливим попитом як у туристів, так і в мешканців мегаполісу.

Звісно, у місті є безліч ресторанів та кафе найрізноманітнішої «закордонної» кухні. В Нью-Йорку є навіть окремі райони, де можна спробувати справжню китайську лапшу або італійську піццу: Чайнатаун та Маленька Італія. Ці райони активно оживляються ввечері. Поки туристи заповнюють Тайм Сквер, місцеві вирушають на променад у китайський квартал або ж збираються на смачну вечерю в італійських ресторанчиках.

А якщо дух Батьківщини вас не покидає навіть на іншій півкулі, завітайте у ресторан української кухні «Veselka» – один з найпопулярніших закладів серед жителів Нью-Йорка.

Існує також багато пропозицій саме для бюджетного туриста. Наприклад, одним з лайфхаків є відвідування буфету в ранковий та обідній період. У ресторанах міста існує досить популярна «акція»: відвідувач оплачує за обід визначену суму, близько 10$, та обирає будь-яку страву, у будь-якій кількості. Тобто, оплативши один обід, можна добряче поїсти і двом, або навіть трьом людям. Але знайшовши таку пропозицію, варто уважніше читати умови, тому що ці ж ресторанчики можуть влаштовувати оплату буфета на вагу, що діє за ідентичним принципом, але оплачується не разово, а кожні 100 грам.

Нью-Йорк відкривається для кожного відвідувача по-різному. Хтось в захваті від нескінченно високих будівель, а деякі підмічають для себе неординарний менталітет. Кожному мешканцю міста є чим здивувати незвиклих до «екзотики» туристів. Публіка мегаполісу доволі специфічна, тому варто бути готовим сприйняти Нью-Йорк з усім його колоритом.

Нью-Йорк інакший, кажуть, це маленька держава в державі. Це місто настільки різнобарвне та багате на красиві місця, що на нього варто виділяти не менше тижня. Проте навіть тоді, ви встигнете побачити все, тому що навіть не всі нью-йоркці бачили справжній Нью-Йорк.

Юлія Бобошко