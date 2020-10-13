Ужгород – місто спокою та сакур

Справжній шматочок мальовничої Японії на мапі України. Тепер необов’язково летіти за океан, щоб подивитися на цвітіння сакур! Варто лише купити квитки до міста біля підніжжя Карпат – Ужгорода, який вражає жителів мегаполісу своєю простотою та безпосередністю, надихає на пригоди та романтичні вчинки.

Це найменший обласний центр України, який був заснований ще у ХІ ст. Його історія багата та різноманітна, а краса вражає до глибини серця.

Ужгород розташований на висоті приблизно 120 метрів у передгір’ях Карпат на річці Уж, тому будьте готові вже дорогою насолоджуватися краєвидами гір. Саме з цього моменту можна починати захоплюватися цим маленьким куточком цивілізації на межі з дикими Карпатами. Архітектура нагадує маленьке європейське містечко, в якому важко заблукати.

Що подивитися?

Завдяки малим масштабам міста всі визначні місця розташовані поруч, що дозволяє без зайвих зусиль відвідати їх протягом короткого часу.

Алея сакур

Ужгородська алея сакур є найдовшою не лише в Україні, а й у Європі. Привезли ці дерева ще у 20-х роках минулого сторіччя з Відня. У закарпатському кліматі японські вишні прижилися. Цвітуть сакури до середини травня, проте варто поспішати, щоб точно встигнути зробити фото біля екзотичного дерева та побачити цю красу на власні очі. У місті полюбуватися сакурами можна всюди, проте найбільше їх знаходиться на набережній Ужа.

Ужгородський замок

Якщо Ви приїхали не в сезон сакур, то радимо найперше бігти до Ужгородського замку – найстарішого пам’ятника фортифікаційного мистецтва та архітектури. Там час ніби переноситься на кілька століть назад. Для відвідувачів відкритий внутрішній дворик замку, де можна побачити вишуканий сад зі статуями міфічних героїв. Також на території замку можна помилуватися неймовірно красивим Ужгородом та заходом сонця.

Корзо

В Одесі – Дерибасівська, у Мукачево – проспект Миру, у Києві – Хрещатик, а в Ужгороді – це вулиця Корзо. Саме тут на кожному кроці зустрічаються різноманітні милі кав’ярні, старовинні внутрішні дворики, чарівні магазинчики та вуличні музиканти. Таким чином створюється своєрідна атмосфера міста, яка ніби є всюди, але водночас не схожа на жодну іншу на всій Землі.

Липова алея

Довжина алеї понад 2 кілометрів, а складається вона з декількох видів лип, квітучих по черзі (з травня по липень). Липову алею у 20-х роках висадили чеські біологи. Місцеві жителі кажуть, що під однією липою вчені закопали капсулу з посланням для майбутніх поколінь.

Одразу вздовж Липової алеї простягнувся ярмарок, де Ви зможете придбати все, чого бажає Ваша душа. Наша порада – вино з цвіту сакур, адже навряд чи Ви знайдете щось схоже ще десь в Україні.

Міні-скульптури

У місті розташовано принаймні 30 маленьких скульптур, які знайти виявляється не так вже й легко. Все почалося у 2010 році, коли Михайло Колодко створив скульптуру Святого Миколайчика. Та автор ідеї на цьому не зупинився, адже він продовжує створювати різноманітних персонажів. Вони розкидані по всьому місту, тому навіть існує так званий квест з пошуку цих скульптур.

Скансен

Музей просто неба – справжнє старовинне поселення. Саме тут на одній території зібрані будинки етнічних груп та національних меншин з усіх куточків Закарпаття. Головними експонатами є церква, датована 1777 роком, зібрана без жодного цвяха, та школа, вік якої понад 100 років.

Синагога

Єврейська святиня була зведена у 1904 році та поєднує в собі арабо-марокканський, візантійський та романтичний стилі. Фахівці кажуть, що аналогів цієї святині у «Старому Світі» немає. Туристи зі всього світу приїжджають спеціально для того, щоб відчути її старовинний дух. На жаль, після Другої Світової війни було знищено чи не все єврейське населення міста й радянська влада вирішила віддати неймовірно красиву споруду під філармонію. Нині – це головна концертна зала Закарпаття, куди сходяться цінителі органної музики.

Де поїсти?

Ужгород вражає своєю історією, тому тут навіть у кав’ярні панує атмосфера величності. Щоб спробувати «Ужгородський» торт та сповна відчути смак міста, потрібно завітати до кондитерської «Valentin & Valentina SHTEFANYO» на вул. Можайського 7А. Її власник – відомий кондитер Валентин Штефаньо, який зумів відтворити в торті всі фарби та емоції від зустрічі з Ужгородом.

Кафе «Під замком» – найстаріший заклад міста, який повністю пронизаний історією, адже тут зібрані старовинні речі австро-угорського, чехословацького та радянського періодів з усіх куточків Європи. А також тут можна насолодитися смачним пивом та чеською кока-колою.

Як дістатися?

Розташоване місто за 811 кілометрів від столиці, тому потрібно запастися терпінням, адже дорога автомобілем займе у Вас близько 10 годин, а потягом – до 20. Наша порада, якщо Ви все-таки вирішили їхати потягом – прокладайте маршрут через Львів. Тоді сил для прогулянок буде значно більше.

Хоча Ужгород зовсім непомітний на мапі України, але він точно має чим здивувати. У нього закохуєшся відразу й з нетерпінням чекаєш наступної зустрічі, щоб прогулятися вузенькими вуличками та відчути атмосферу затишку та спокою.

Вікторія Ярошенко