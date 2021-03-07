Монако – мікродержава на Французькій Рив’єрі

Монако – мініатюрне князівство і найбільш густонаселена країна світу, що розкинулась на берегах Лігурійського моря. Але туристи туди їдуть сотнями тисяч. Що ж їх так приваблює?

Ця держава займає невеликий шматочок землі між Францією і Італією, уздовж прекрасного узбережжя Рив’єри. Країна в кілометр шириною і в два довжиною може бути прекрасним місцем для відпочинку – туди легко дістатися з багатьох великих міст Європи. Тут чудові пляжі Лазурного берега з панорамними видами, зручний порт для яхт, шикарні ресторани, багата історія, сервіс на найвищому рівні, комфортний клімат, казино, гонки Formula-1 і рівень життя класу люкс.

Як дістатися?

Князівство Монако не має свого аеропорту, а найближчий розташований у Франції, за 18 кілометрів від Монако, в Ніцці. Щоб потрапити з Києва до Ніцци можна купити дешевий авіаквиток на рейс з пересадкою в Парижі або Амстердамі.. Зі столиці Лазурного берега, Ніцци, можна взяти дешеві авіаквитки в Барселону, Лондон, Рим, Париж, Афіни, Гельсінкі, Бейрут. З аеропорту Ніцци до Монако можна доїхати на автобусі, поїзді або автомобілі. Прямим рейсом з Києва можна долетіти до Парижа. Звідти всього 958 кілометрів до Монако. Цю відстань французькі потяги долають всього за пару годин. Так що з метою економії на авіаквитках в Ніццу, можна скористатися рейсом до Парижа і поїздом по красивій французькій землі. Зрештою, Монако запропонує масу варіантів, де витратити гроші. На авіаквитках можна і заощадити.

Де зупинитися?

Ця країна розділена на 10 міст або районів, що відрізняються своєю історією, кількістю пам’яток і близькістю до моря. Щоправда на місцевості ви, напевно, і не помітите, коли перейдете з одного міста в інше.

Питання про те, де краще жити в Монако, – це питання фінансових можливостей. Дешевого житла там не існує. Найрозумніші ціни в Hotel de France, що знаходиться в 5 хвилинах ходьби від порту Еркюль, але це від 105 євро за ніч в низький сезон.

Набагато нижчі ціни на готелі в містах Босолей і Кап д’Айі, розташованих на французькій території за півгодини пішої ходи від центру Монако. У Кап д’Айі є хостел Thalassa, де ліжко зі сніданком обійдеться в 19 євро.

Найкращим варіантом буде зупинитися в Ніцці, де є багато варіантів доступного житла.

Що подивитися?

1. Княжий палац

Відвідувачам можуть провести екскурсію князівськими покоями, коли правляча сім’я відсутня. Усередині знаходяться італійські фрески XV століття, тронний зал з величезним каміном епохи Відродження – величний Ренесанс з яскравим декором. Кожен день о 11:55 біля воріт палацу відбувається урочиста зміна варти. Вхідний квиток – 8 євро, дитячий – 4 євро.

2. Музей Океанографії

Це – найстаріший у світі акваріум. Його добре відвідувати з дітьми. Якщо ви коли-небудь захоплювалися легендарним Жак-Івом Кусто, то цей музей одне з його творінь.Три акваріуми містять 100 басейнів з 6000 екземплярів. Можна побачити морського їжака, а ще помацати дитинча акули.. Вхід – 11 євро, діти – до 12 років 4 євро, 13-18 років – 5 євро.

3. Трояндовий сад княгині Грейс

Був відкритий в пам’ять про загиблу княгиню Грейс з князем Реньє III в 1984 р. Він розкинувся на 4 гектарах і має понад 300 сортів і 8000 кущів троянд.

4. Казино Монте-Карло

Це місце – справжня мекка для азартних гравців. Цікаво, що в перших залах казино грають всі бажаючі, проте там є лише ігрові автомати. А ось щоб потрапити в інші зали, де грають в рулетку, карткові ігри і т. д., доведеться не тільки заплатити 10 €, але також і прийти у відповідному одязі – там надзвичайно строгий dress-cod. Комплекс казино дуже великий і включає ігрові зали, бутіки, готельні номери, офіс Балету Монте-Карло, і, що найдивовижніше, Великий Театр Монте-Карло. Театральна трупа виступає в помпезному залі Гарньє, названому в честь того самого архітектора, який звів паризьку Гранд-оперу (Опера Гарньє).

5. Траса «Формули-1»

Найвідоміша гоночна траса світу проходить в Монте-Карло – ви зможете подивитися на всі її запаморочливі повороти і вигини. Найбільш різкий поворот розташовується біля готелю «Fairmont». Рекомендую зробити там вражаючі фотографії. Це місце цікаве навіть для тих, хто не стежить за знаменитими гонками – настільки мальовничо воно виглядає.

Де і що поїсти?

Недорогі ресторани і кафе можна знайти, відійшовши на кілька вулиць від туристичного порту Еркюль і Казино.

Для тих, хто любить італійську кухню, найкраща знахідка Pizzeria Monegasque, де велика піца, приготована в печі, коштує 12 євро.

Поруч стильна булочна L’Epi d’Or, де чудові бутерброди від 4,50 євро, випічка від 3,50 євро.

Обід в ресторані St. Nicolas обійдеться в 15 євро за 2 страви, включаючи свіжий лосось в соусі з естрагону.

Домашню їжу в ресторані U Cavagnetu дуже люблять місцеві жителі. Меню із 3-х страв кухні обійдеться у 26 євро. Кращі страви – смажена нога ягняти з маслинами і фарширована телятина.

Що спробувати з місцевої кухні:

• barbagiuan – печиво з рисом і гарбузом

• socca – млинці з нуту і борошна

• stocafi – сушена тріска в соусі з томатів

Лайфхаки для туристів

1. Якщо завжди хотіли побувати в Монако, то вибирайте для цього не найпопулярніший сезон (серпень-липень). Кращий час для відвідування – травень, вересень (не так багато туристів, хороша погода, ціни нижчі).

2. Щоб не платити на пляжі, вирушайте засмагати на громадський (Plage du Larvotto).

3. У Монако дуже безпечно, тому хвилюватися немає сенсу, дотримання правопорядку контролюють за допомогою камер. Їх тут дуже багато, тому не варто думати, що ніхто не бачив, як ви викинули папірець на підлогу, наприклад.

Якщо вам подобаються князівські палаци, феєрверки і розкішне життя, то Монако вас не відпустить після першого відвідування. Ви захочете повертатися знову і знову. Князівство одночасно огортає своїм шармом і бурхливим ритмом життя.

Марина Брутян