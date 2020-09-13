Монако – місто шопінгу та розваг

Монако — унікальна за своїми розмірами країна, що розташована на скелястих і крутих пагорбах, які опускаються в Середземне море. М’який клімат князівства, чудові пейзажі та азартні ігри зробили Монако всесвітньо відомим як туристичним і рекреаційним центром, так і резиденцією для багатих людей.

Монако – це всім відома офшорна зона. Тут дуже вигідно жити, так як в країні немає податків на особистий прибуток. Щоправда, однокімнатна студія коштує від мільйона євро, а без нерухомості стати резидентом складно.

Монако: осередок багатого життя

Планувати подорож ми з друзями почали ще задовго до запланованої дати вильоту. Ретельно вивчивши основні туристичні пам’ятки карликового королівства, ми вирішили подорожувати автомобілем, адже такий спосіб пересування гарантував максимальне занурення у місцевий колорит.

На жаль, нам не вдалося придбати прямого квитка, тому ми летіли з Києва до Ніцци. А звідти, переповнені почуттям нечуваної радості, вирушали вже до Монако.

Монако виявилось дуже маленьким. Навіть меншим, ніж ми його собі уявляли. Здається, ніби його можна обійти за хвилин тридцять з одного кінця до іншого.

Приблизно 70% місцевих— заможні люди віком від сорока років. Вони сидять в ресторанах, п’ють каву, їдять устриці. За ціновою політикою Монако — дуже дорога країна, і це варто ураховувати всім, хто бажає приїхати сюди на уїк-енд.

Королівство за п’ять днів: як встигнути все і навіть більше

Все князівство розділено на 4 райони: Монте-Карло, Ла-Кондамін, Фонвьєй та Монако-Вілль. Причому Монако-Вілль розташований в самому центі держави — на мисі Сент-Антуан. Саме тут і зосереджені основні визначні пам’ятки Монако — Історичний архів, каплиця Шапель-де-ля-Мізерікордія, Кафедральний собор, Музей воскових фігур, Палацова площа, музей Наполеона, а також резиденція правителів. Таке їх скупчення виявилося вельми зручним для нас — нам вдалося побачити максимально прозоро все, чим живе королівство.

Виділили окремий час на те, щоб насолодитися краєвидами місцевих пляжів. Найвідомішими вважаються St-Jean-Cap-Ferrat, Raphael-Frejus, а також Caps Martin. Пісок, блакитне море і червоні пекельно-гострі заходи сонця — насолода для справжніх поціновувачів унікальної південної природи.

Наш уїк-енд випав на листопад, тому, на жаль, не вдалося позасмагати під палким сонцем Монако, але ми залишили королівство із твердою обіцянкою повернутися сюди знову.

Серед численних готелів ми обрали Fairmont Monte Carlo — чотиризірковий заклад зі сніданками та повним спектром послуг. З вікна нашого номеру відкривався неперевершений краєвид на середземноморське узбережжя, тому щоранку ми мали змогу прокидатися одночасно з першими відблисками морської води.

Королівська розкіш Монако

Багате життя мешканців та туристів Монако відчувається на кожному кроці. Високий рівень якості життя, дорогі страви у місцевих закладах та торгові центри, схожі на зали Версальського палацу.

Популярне місце з дуже стильною назвою Golden Circle залишається головним місцем для шопінгу. Район сформувався навколо площі Казино і охоплює кілька прилеглих вулиць. Звісно ж, ми не оминули можливості випробувати долю та зробили декілька ставок у місцевому гральному закладі. Крім азартних ігор, цей район славиться своїми фірмовими бутиками.

Мандрівники, які цінують модні речі від відомих кутюр’є, будуть насолоджуватися Золотим Кільцем. Найвідоміші дизайнерські магазини відкриті недалеко від берегової лінії. Тут відвідувачі можуть купити одяг або замовити послуги кравця. Магазини в цьому районі пропонують не тільки модний дизайнерський одяг, але і аксесуари преміумкласу, наприклад, модні жіночі сумки, ціна яких може сягати кількох тисяч доларів.

Усередині центру ми знайшли бутики і магазини відомих європейських брендів за демократичною ціною. Fontvieille — відмінне місце для покупок цікавих сувенірів, спортивного одягу і аксесуарів, недорогої парфумерії та предметів для дому.

Наостанок ми зазирнули на ринок Кондамін. Саме тут можна придбати унікальні сувеніри та ознайомитися з колоритом корінного населення — народні умільці пропонують туристам автентичні вироби ручної роботи, через які демонструють свою самобутність.

Щодо їжі та гастрономічної своєрідності королівства, то місцеві куховари радять спробувати морепродукти. Креветки, лангусти, кальмари та безліч видів риби — все це майстерно поєднано з натуральною оливковою олією та овочами. Кухня Монако — це втілення різнобарвного місцевого колориту, розкоші та багатства, сюди хочеться повертатися знову і знову, щоб відчути терпкий та солонуватий, як Середземне море, присмак життя.

Дар’я Мамалат