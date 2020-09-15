Львів часто називають культурною столицею. Розповідати про це чарівне місто можна багато, але слід хоча б раз побувати в ньому та побачити його красу на власні очі.

У Київ їдуть щоб працювати, у Львів — щоб відпочивати. Де ще можна побачити таке різнобарвне поєднання історичних епох, культурних традицій та архітектурних витворів мистецтва, як не у місті Лева?

Площа Ринок

Найпопулярнішим туристичним місцем є площа Ринок, що побудована на взірець середньовічних західноєвропейських міст, через що її так полюбляють європейські гості. Вона внесена у Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Майже усі будівлі на площі різнобарвні, мають не більше трьох поверхів. Це додає історичному центру певної колоритності.

На площі Ринок та на прилеглих вулицях туристи можуть знайти багато цікавих місць, які обов’язково слід відвідати, якщо ви у Львові вперше: музей-аптека, Львівський театр опери та балету, палац Потоцьких, міська ратуша, Домініканський собор, кавова шахта.

Личаківське кладовище

Не менш за центральні вулиці туристів вражає Личаківське кладовище, найбільший цвинтар України, один з найвеличніших європейських некрополів. Кладовище було засновано 1786 року, воно розтягнулося на 40 гектарів землі. Кажуть, що обійти його можна лише якщо гуляти ним щодня близько восьми годин упродовж цілого місяця. Тут на 86 полях розміщено приблизно 300 тисяч поховань, а на могилах встановлено 500 скульптур і рельєфів. На цвинтарі можна побачити скульптурні твори таких відомих майстрів, як Гартман Вітвер, Антон і Йоганн Шімзери, Юліан Марковський, Зиґмунт Курчинський, Вітольд Равський, Григорій Кузневич, Євген Дзиндра.

На Личаківському кладовищі ховали найбагатших осіб: діячів культури, мистецтва, науки і всю адміністративну еліту Львова. У середині ХІХ ст. цвинтар був перетворений на парк, але поступово став своєрідним музеєм надмогильної скульптури і архітектури просто неба, у якому проводять екскурсії для туристів. Особливою популярністю користуються нічні тури на Личаківське кладовище, під час яких відвідувачі поринають у особливу атмосферу моторошного спокою. Серед відомих діячів культури та громадських активістів на кладовищі поховані Іван Франко, Маркіян Шашкевич, Соломія Крушельницька, Юрій Шухевич та інші.

Кав’ярня «Золотий Дукат»

Найсмачнішу каву Львова можна спробувати у кав’ярні «Золотий Дукат». Зерна у цьому закладі вкриті їстівним золотом, на смак просто неймовірні.

Кожен має хоча б раз у житті спробувати фірмовий золотий дукат — поєднання міцної кави, натуральних вершок, перепелиних яєць, кураги та найголовнішого інгредієнта — львівської любові.

Це лише маленький фрагмент тієї неймовірної історії, яку можна побачити, почути, спробувати, відчути у Львові. Він недарма вважається найпопулярнішим туристичним містом України, тож мандруйте та не зволікайте.

Ліза Тітова