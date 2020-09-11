Канів: сховайтесь від міської метушні

Коли говорять про Черкаську область, то зазвичай згадують Умань та її Софіївський парк, проте є місто з не менш дивовижними краєвидами та багатою історичною спадщиною — Канів.

У Канів не приїжджають на курорт, тут зрідка можна побачити натовп туристів чи розважальні центри преміум-класу, та це і робить місто привабливим для подорожей, адже тут тихо та спокійно. Немає шинків чи нічних клубів, де збирається молодь, а отже немає і сміття на піщаних пляжах, що розкинулися на цілі кілометри вздовж ріки. Є лише ліс, вода та відчуття гармонії.

У ясний сонячний день тут легко можна зустріти не одну пару наречених, які приїжджають зі всієї України, щоб саме в Каневі — історичному центрі країни — присягнути на вірність один одному. І не дарма. Тут така довга смуга пляжів, що можна відпочивати на них у повній самотності, і все одно усім вистачить місця. Тут — той самий Дніпро, про який Шевченко писав: «Реве та стогне», — а навпроти пологі схили та недоторкані ліси, з яких так приємно милуватися заходами сонця. Та найголовніше — саме у Каневі похований усім відомий поет, художник, національний герой Тарас Шевченко.

Історія міста

За народним переказом Канів походить від назви птаха канюка. Перша літописна згадка про це місто датується 1144 роком. Тоді київський князь Всеволод заснував тут церкву св. Георгія, яку пізніше назвали Успенським Собором. Вона прикрашає місто і донині. Цікавим є факт, що якщо стати спиною до входу в собор, піти прямо і дійти до бібліотеки Гайдара, то можна знайти капсулу часу, яка буде відкрита 2045 року.

Чернеча гора

Ми розпочнемо нашу подорож з історичної частини міста — могили великого поета. Розташована вона на Чернечій горі, і щоб дістатися до неї відвідувачі мають подолати 300 сходинок. Щороку цим шляхом на уклін до Кобзаря підіймаються найвизначніші особи держави, а вже найближчим часом сюди будуть привозити всіх іноземних гостей України на офіційні візити. Для цього був побудований вертолітодром із пасажирським терміналом на 50 чоловік!

Окрім могили на Чернечій горі можна знайти музей, оглядові майданчики, з яких відкриваються неймовірні краєвиди, та національний заповідник, загальна площа якого становить 45 гектарів. Він є найстарішим історико-культурним заповідником України.

Нагорі на вас чекатиме фонтанчик з водою, яку можна вживати та не хвилюватись за своє здоров’я. Вода в Каневі артезіанська, не зрівняється з київською.

За музеєм притулився невеликий український будиночок із солом’яною стріхою — саме такий, про який колись мріяв Шевченко.

Раніше можна було зайти всередину, щоб роздивитись інтер’єр, але наразі будівлю реставрують, тож помилуватись туристи мають змогу лише ззовні.

До Тарасової гори від вокзалу можна дійти пішки, дорогою розглядати безкрайні води, адже пляжі зазвичай безлюдні та дуже красиві.

Канівська ГЕС

Окрім Чернечої гори варто обов’язково побувати на Канівській ГЕС, тут Дніпро легко можна сплутати із морем.

Пам’ятник героям бронепоїзда

Цікавим є також пам’ятник героям бронепоїзда на в’їзді до міста із півночі. Пам’ятник незвичайний хоча б тому, що в місті немає залізничних шляхів.

На початку 40-х років минулого століття у Каневі був вокзал, який зруйнували під час Другої світової війни. 1980 року, до 35-ї річниці Перемоги, у місті святково відкрили пам’ятник, збудований колективом місцевого заводу «Магніт».

Острів на Дніпрі

Канів — ідеальне місце для фанатів активного відпочинку, адже туристи можуть не тільки мандрувати нескінченним заповідником, лісами та піщаними пляжами, а й взяти в оренду каяк та поїхати на острів, що розташований посеред Дніпра, де на гостей буде чекати зовсім незаймана природа.

Канів — прекрасне місто, щоб провести вихідні на природі, при цьому не виїжджати далеко від Києва. Це ідеальний варіант для тих, хто не може точно визначитися: поїхати на море чи у Карпати, адже тут на туристів чекають і просторі ліси, і бурхлива вода.

Ліза Тітова