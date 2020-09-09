Сан-Франциско – “найкрутіше” місто Америки

Хмарочоси й будиночки у вікторіанському стилі, кораблі й морські котики, прибережні крамнички й штаб-квартири найвпливовіших компаній світу. Усе це про Сан-Франциско – місто на західному узбережжі Каліфорнії, яке поєднало в собі колорит портового містечка й шумного мегаполісу.



Особливості

Однією з головних особливостей міста по праву вважають його вулиці. І не лише тому, що жителями затишних будинків, розташованих у зоні приватного сектору, нерідко є зірки або ж засновники найвідоміших соціальних мереж, а ще й тому, що вони вражають своєю крутістю. Сан-Франциско заснували на 43 пагорбах, і це якнайкраще відобразилося на його різких і звивистих дорогах. Саме у Сан-Франциско знаходиться найкривіша вулиця світу — Ломбард-стрит. Її нахил сягає 27 градусів, тому на найкрутішій ділянці вона має цілих 8 поворотів, рух там односторонній і обмежений 8-ма кілометрами за годину. Там дуже мальовничо навесні та влітку, адже по обидва боки вулиці висаджені дерева та різні види квітів.

Вулиці Сан-Франциско славляться і своєю різноманітністю. Центр міста зі своїми хмарочосами кардинально відрізняється від тихих і зелених вуличок житлових районів, які, у свою чергу, і близько не схожі на набережні поблизу пірсів. Однак слід пам’ятати і про те, що Сан-Франциско не просто так називають “столицею вільнодумства”. Звернувши з центральних вулиць, можна ненароком потрапити в так зване “гетто” — кримінальний район, де навіть і посеред білого дня небезпечно.

Цікавою особливістю міста є і його клімат. Багато хто приїжджає в Сан-Франциско в очікуванні спеки і вічного літа. Однак, це не Лос-Анджелес, розташований трохи південніше. Це Сан-Франциско, і його жителі тільки посміються з вас, коли ви будете жалітися на прохолоду. Мовляв, це ж Каліфорнія. Погода в Сан-Франциско здебільшого нагадує ранню осінь: досить тепло, але вітряно і похмуро, зазвичай, ще й туманно, що є ще однією характерною особливістю міста.

Що подивитися?

Головним символом міста є підвісний міст “Золота Брама”. Мальовничі пейзажі навколишньої природи, оригінальна архітектура і помаранчевий колір забезпечили йому славу однієї з найбільш впізнаваних визначних пам’яток Америки.

А щоб краще відчути дух міста, варто проїхатися на старовинному канатному трамвайчику. Він виконує роль не лише популярного серед туристів атракціону, а ще й сам по собі є історичною пам’яткою міста.

Одне з найбільш оживлених місць Сан Франциско — це набережна з пірсами. Найвідоміший серед них — тридцять дев’ятий. Там розташовані найрізноманітніші магазинчики та популярні рибні ресторани. А головне — саме там організували собі місце відпочинку десятки морських котиків.

А от від 41-го Пірсу на кораблику можна дістатися в’язниці Алькатрас. Протягом 29 років там відбували покарання найнебезпечніші злочинці США. Сьогодні одна з найпохмуріших в’язниць світу перетворилася в музей.

Житло

Сан Франциско — туристичне місто, щодня його відвідують сотні мандрівників, тому з житлом тут проблем немає. Проте ціни «кусаються», вони значно вищі ніж у інших містах штатів і практично прирівнюються до цін у Нью-Йорку. Виною всьому Google та безліч інших IT-компаній, офіси яких розташовані у місті. Їхні співробітники заробляють набагато більше, ніж представники інших професій, через що ціни, до речі, не лише на житло, ростуть. У зв’язку з цим, мешканці Сан Франциско не раз влаштовували мітинги, однак поки що ситуація не змінилася. Тому доведеться, або викласти кругленьку суму (від 70 до 150 доларів за ніч у хостелі), або шукати хостів серед місцевих жителів.

Дарина Бубнюк