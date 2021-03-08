Інті Раймі. Національне свято Перу

Коли починається планування літньої відпустки, Перу – це не перша країна, образ якої виринає в уяві шанувальників Туреччини та Єгипту. Проте Перу, це місце, що має свою неповторну ауру та що стовідсотково сподобається туристам, які охочі до екзотичних вражень та загадкових ритуалів.

Грандіозні святкові заходи щорічно відбуваються у місті Куско 24 червня в день зимового сонцестояння. Це свято, що отримало назву Інті Раймі, відзначається тут з незапам’ятних часів. Його засновниками були інки, які поклонялися Сонцю як своєму головному божеству і приносили йому в жертву тварин, щоб забезпечити собі багатий урожай. З приходом на ці землі колонізаторів, Інті Раймі був заборонений, і місцевим жителям доводилося відзначати його таємно. Тільки у XX столітті святу повернули офіційний статус.

Тепер в колишній столиці Імперії інків в цей день проходить яскрава процесія, що є головною подією святкової програми. Вона бере свій початок від церкви Сан-Домінго, побудованої на місці інкского храму Сонця – Корінкача. Артисти, що зображують індійських жерців, несуть два трони, на яких сидять пращури інкського народу: Манко Капак і Мама Окльо.

Процесія зупиняється біля підніжжя фортеці Саксайуаман, що розташована за 2 кілометри від Куско. Тут і проходить головна церемонія, під час якої верховний Інка просить у бога Сонця врожайний рік і приносить йому імпровізовану жертву у вигляді лами-альпаки. Народ Перу досі вірить, що цей ритуал забезпечить йому добробут на весь наступний рік. Під час святкування Інті Раймі проводяться численні ярмарки, виставки ремесел і культурні заходи.

Невеличкі поради

Приїжджайте на фестиваль заздалегідь, бо т уристам необхідно адаптуватися до висоти, пити багато води і місцевого народного напої Coca Tea. Особливо, якщо ви маєте намір багато ходити.

Спробуйте місцеву страву “cuy” із морських свинок.

Завітайте в Hotel Monasterio, це колишній монастир, з якого зробили бутик-готель.

Куско пов’язаний з Мачу-Пікчу і Пуно залізницею. Маршрут обслуговується PeruRail і Inca Rail. До Machu Picchu, пів дня їзди потягом, але можна вирушити й пішки в складі групи.

Перу – це велична і казкова країна. Вона вражає своєю історією, своїми традиціями і звичаями. Це країна великого народу, який зумів зберегти свою автентичність і пронести її через віки. Приїжджайте сюди і побачте це все на власні очі.

Дар’я Пшенишнюк