Гейдельберзький замок: найкрасивіші руїни у Баден-Вюртемберг

Гейдельберзький замок — руїна в Німеччині та визначна пам’ятка Гейдельберга . Руїни замку є одними з найважливіших споруд епохи Відродження на північ від Альп. Замок був лише частково перебудований після його знесення в 17-му і 18-му століттях.

Він розташований на висоті 80 метрів у північній частині схилу пагорба Кенігштуль , і таким чином домінує над видом на старий центр міста.

Найдавніша споруда замку була побудована до 1214 року і пізніше розширена на два замки приблизно в 1294 році; однак у 1537 році блискавка зруйнувала верхній замок.

Нинішні споруди були розширені до 1650 року, до пошкоджень пізнішими війнами та пожежами.

У 1764 році інша блискавка спричинила пожежу, яка знищила деякі відбудовані ділянки.

Роздуми про «Гейдельберзький міф»

Гейдельберзький професор Людвіг Ґіс писав у своєму есе 1960 року під назвою «Феноменологія кітчу» про значення руїн для туризму:

Руїни — це вершина того, що ми називаємо «історичною» екзотикою. Як відправна точка може слугувати історія з досвіду: у 1945 році, незабаром після капітуляції Німеччини, коли американський солдат, який охоче «фотографував» Гейдельберзький замок, запитав, як з’явилося це місце паломництва для всіх романтиків. бути руїною, пустотливо відповів я, «її знищили американські бомби».

Дуже повчальною була реакція солдатів. Коротко висловлю припущення: потрясіння їхньої свідомості — з естетичної, а не етичної проблеми — було надзвичайним: «руїна» вже не здавалася їм прекрасною; навпаки, вони жалкували (отже: з реалістичною теперішньою свідомістю) про нещодавнє знищення великої будівлі.

Для Гейдельберга це унікальне явище: замок у його зруйнованому стані має реєструвати значний прибуток за естетичні цінності. Відбудований замок означав би розчарування, був би підтвердженням неадекватного процесу переміщення історичної протилежності, і більше не давав би дозволу причетній природі. Яке б перемогло розуміння при ясності усвідомлення, було б втрачено розумом на глибині повороту.

Руїни замку і туризм

У найдавнішому описі Гейдельберга від 1465 року згадується, що місто «часто відвідують чужинці», але насправді воно стало туристичною визначною пам’яткою лише на початку 19 століття. Граф Граймберг зробив замок всеосяжним сюжетом для фотографій, які стали попередниками листівок. Тоді ж замок знайшли і на сувенірних чашках. Туризм отримав великий поштовх, коли Гейдельберг був підключений до мережі залізниць у 1840 році.

У 20 столітті американці поширили репутацію Гейдельберга за межами Європи. Так, японці також часто відвідують Гейдельберзький замок під час своїх подорожей Європою. На початку 21 століття Гейдельберг має понад три мільйони відвідувачів на рік і близько 1 000 000 ночівель. Більшість іноземних відвідувачів приїжджає або з США, або з Японії. Найголовнішою визначною пам’яткою, згідно з дослідженнями Географічного інституту Гейдельберзького університету, є замок з його оглядовими терасами.

Як дістатися до пам’ятки?

Гейдельберг (Хайдельберг) – п’яте за величиною місто землі Баден-Вюртемберг, що знаходиться на березі річки Неккар і в оточенні кількох пагорбів. Географічно розташований північ від області, в долині річки Неккар.

Найлегше дістатися до замку від центральної автобусної станції, автобусом № 33 до зупинки «Канатна дорога», потім вгору на фунікулері.

Вартість входу на територію замку – 8 €. Діти віком від 6 до 15 років, студенти до 28 років та відвідувачі віком від 50 років оплачують 4 €.

У вартість квитка входять: підйом та спуск на фунікулері, відвідування двору, аптеки та винного льоху з бочкою.

Час роботи: щоденно з 8.00 до 18.00. Продаж квитків закінчується о 17:30.

Діана Гасюк

(Головне фото: https://www.rozavitriv.com)