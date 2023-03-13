Гірська краса Закопане: все про найприродніше місто Польщі

Відпочинок серед гірських масивів Закопане, серед свіжого та пронизливого повітря — гарантовано ваш шанс відновити сили та отримати неймовірну енергію природи.

Не випадково гори називають місцем сили та відродження. Адже насправді гірські масиви спроможні вилікувати людину як фізично, так і духовно. Гори мають безліч корисних мінералів для людини. Мабуть, усі знають і про те, що повітря у горах завжди чисте та корисне. А краєвиди гір — справжній витвір мистецтва, який подарувала нам наша планета.

Саме містечку Закопане дістався цей ласий шматочок у вигляді неперевершених масивів гір, краса яких вражає кожного поляка та туриста з різних куточків світу.

Закопане — курортне місто на півдні Польщі біля підніжжя гір Татри. Місто вважається найпопулярнішим місцем відпочинку для поляків. Особливим попитом Закопане користується зимою, але не варто нехтувати ним в інші пори року. Кожен сезон може подарувати вам чарівні пригоди та враження.

Трішки про культуру та народ:

Мешканці Закопане мають безліч традицій, які зазвичай характерні для гірського населення. Мабуть, кожний, хто бував хоч раз в гірській місцевості, відчував особливий колорит природи, бачив інший спосіб життя. Здається, що потрапив в інший світ, де природа володарка своєї волі й живе в гармонії з людиною.

Люди в Закопане як окремий народ, мають свою культуру, традиції, кухню та спосіб виховання.

Прогулянка в гори кожного дня, потім смачна вечеря з традиційних страв. Повітря наповнене гірською свіжістю, прекрасний вид з вікна будівлі надихає і чарує. Це містечко — справжня знахідка для туристів.

Варто також не забувати про національну їжу Закопане: польська корчма. Як правило, це дерев’яний зруб із великою піччю, де на відкритому вогні смажаться усілякі ковбаси, свинячі рульки, шашлики. Порції страв приносять великі на спеціальних дощечках, де, крім замовленої вами страви, буде кілька видів соусу або тушкована капуста. Великий асортимент домашнього сиру в Польщі можна знайти на місцевих ринках. Є овечий та козячий копчений сир чи бринза. Такий сир відмінно підходить як польський сувенір.

Також місто може запропонувати вам різноманітні традиційні напої. Загалом для гірської місцевості алкогольні напої дуже розповсюджені.

Що варто спробувати з польських напоїв:

Пиво. Взагалі, у рейтингу споживання в країні, пиво стоїть на першому місці, обганяючи й горілку та інші алкогольні напої. Місцеві рекомендують Żubr (утримує пальму першості вже кілька років), Tyskie, Okocim, Lech (пиво-троль), Żywiec, Heweliusz i Tatra.

Miod pitny. Напій на основі меду. Споживання та виготовлення цього напою має багатовікову історію. Суть у чому – заважає вода з медом, ферментується. Все. Туди можуть додавати різні фрукти-овочі, трави – все залежить від виробника.

Grzanec. Це польський пивний напій, є аналогом глінтвейну, ось тільки для його приготування не завжди використовується лише вино, іноді це може бути й пиво. В іншому спосіб приготування ідентичний.

Сливовиця. Власне, створюється зі слив, найчастіше сорту угорки, шляхом ферментації та дистиляції. Пахне сливами, на колір майже прозора. А ось міцність у ній аж 70%.

Що варто відвідати:

Взимку сюди приїжджає безліч лижників, а піших туристів чи альпіністів можна зустріти в будь-якої пори року.

У Закопане є безліч місць та заходів для кожної пори року. Взимку можна, піднятись на гору Губалувку, покататись на лижах, помилуватися безмежними горами на канатній дорозі, прогулятися головною вулицею Закопане — Крупувки. А під кінець дня поспілкуватися з мешканцями, які нагодують вас смачною вечерею або ж традиційними напоями й розкажуть пригодницькі історії про їхній похід до гір.

Для наступних днів перебування в Закопане ми можемо вам запропонувати ще пам’ятки та місця, які залишають приємні враження на довго.

Музеї:

Окрім неймовірної природи, містечко може порадувати вас різними музеями. І попри те, що в очах туристів Закопане насамперед лижна столиця Польщі, тут є десь розвернутися цілим будинкам мистецтва:

Музей Закопанського стилю ім. Станіслава Віткевича. Тут ви можете дослідити велику етнографічну колекцію. А ще оцінити внутрішнє оздоблення будинку, виконане у традиційному стилі. Вілла “Коліба” — це перша будівля, збудована в закопанському стилі, експозиції якої відкривають 200-річну історію. Це єдиний музей у Польщі, в якому можна дізнатися про історію та досягнення першої теоретично розробленої та практично реалізованої концепції польського національного архітектурного стилю.

Музей закопанського стилю ім. Тітуса Халубіньського – одна з філій музею Татр, дуже відомого у Закопані. Тут представлені експонати, до яких можна доторкнутися. Своєю чергою вони розповідають про історію, культуру, етнографію місцевих народів.

Музей Кароля Шимановського, польського композитора та піаніста. Тут зберігаються речі, пов’язані з життям та творчістю композитора, фотографії, нагороди та його піаніно. У музеї часто проводяться концерти, можна насолодитися музикою у цьому знаковому місці.

Незвичайним місцем є галерея Владислава Хасіора, роботи якого досить неоднозначно сприймаються, але вважаються унікальними. Композиції з різних матеріалів, іноді буквально з купи сміття, набувають цікавого сенсу у творчості художника, особливо з жартівливими та метафоричними назвами.

Національні парки Закопане:

Якщо ви дістались до Закопане, останнім чим потрібно нехтувати — це безмежні парки. Зелені масивні ліси, які межуються зі скалами гір, таємні озера з джерельною водою спроможні відкрити вам зовсім інший погляд на життя: спокійне та несамовите. Ви можете орендувати човен та простежувати безкрайні куточки природи на воді серед зелених лісів, гір і місцевих жителів у вигляді тварин.

Серед парків доволі популярними є два парки: Татранський національний парк і Пенінський парк:

Татранський національний парк розташований у південній частині Польщі, що охороняє природу гірського масиву Татри з найвищою вершиною Риси 2499 м. На території парку знаходяться химерні скелі, льодовикові озера, печери та водоспади.

Флора Татранського парку багата ендемічними та високогірними видами рослин, таких представників фауни, як сарна, бабак, ведмідь, орел і безліч інших видів птахів.

У ньому туристам варто піднятися на фунікулері на гору Каспрови Верх, прогулятися серед крокусів до Кощелинської долини, помилуватися приголомшливою панорамою з вершини гори Губалувки та звичайно ж до озера льодовикового періоду Морське Око.

Пенінський парк – заповідник, що займає частину території Пенінського гірського масиву, був створений в 1954 році й знаходиться в 120 км на південь від Кракова.

Пейзаж Пенінського парку формують вапнякові скельні утвори у вигляді вертикальних білих стін. На території парку мешкає 6 500 видів тварин, зустрічається 167 видів гірських рослин. Також місцеві луки славляться великою кількістю метеликів і двома польськими замками — Чорштин та Недзіц, що височіють на протилежних берегах водосховища на річці Дунаєць.

Улюбленим заняттям туристів, які відвідують парк, є рафтинг річкою Дунаєць, яка робить територією заповідника мальовничий зигзаг.

Термальні джерела:

Завдяки природним умовам Польща має чимало термальних джерел. А якість їх часто перевершує якість чеських та словацьких аналогів. Не кажучи вже про ціну.

У районі Закопане їх чимало, і їхня кількість зростає пропорційно до зростання кількості туристів.

Одні із них термальні басейни “Termy Bukowina”, які є центром розваг для всієї родини, а також лікувальним та реабілітаційним центром. Термальні об’єкти охоплюють 12 басейнів. Температура води в басейнах тримається в межах 28 – 36С. Зазичай на території таких джерел ще є аквапарки та сауни.

Купання у такій мінералізованій термальній воді добре впливає на організм. Особливо подібний відпочинок позитивно впливає на психічний комфорт, зниження стресу, стабілізацію нервової системи. Усуває хвороби серця, стабілізує пульс, лікує хвороби кровообігу, зменшує ожиріння і навіть усуває безсоння.

Гарячі джерела цієї країни – це місце, куди можна поїхати всією сім’єю на Різдво, і на Новий Рік, і просто так – у будь-яку пору року, навіть без приводу. Тут можна відпочити, поніжитися у теплій мінеральній воді, відновити сили та зарядитися здоров’ям та гарним настроєм.

Атракціони:

Містечко Закопане формально вважається гірськолижним курортом. Але попри це, нудьгувати в ньому не доведеться як і зимою, так і літом. Для туристів зробили безліч розваг: від верхових прогулянок на конях влітку, до катання на санях, снігоходах та ковзанах взимку. У місті є два парки з відмінними відпочинковими зонами – Adventure Park і Ropes Gold Ridge, а також аквапарк з безліччю атракціонів.

А ще не треба забувати про мотузкові або канатні парки, до прикладу “Złota Grań”, в якому ви можете перевірити свою спритність та фізичну форму, а також повеселитися на маршрутах різного ступеня складності.

Як дістатись до міста:

Найлегше — доїхати автобусом із Кракова. Зупинка розташована прямо перед залізничним вокзалом. Дорога займе понад дві години – хвилин на 20 менше, ніж поїздом. Також прямі потяги-експреси вирушають до Закопане майже з усіх великих міст Польщі — Варшави, Вроцлава, Бидгоща, Гданська, Познані та Щецина.

Крім того, сюди можна приїхати автомобілем трасою Zakopianka. Але варто знати про те, що у вихідні дні на ділянці дороги від Кракова часто трапляються пробки. Якщо хочете проїхати в об’їзд, потрібно добре орієнтуватися картою – покажчики поворотів є далеко не скрізь.

Містечко Закопане має багато привілеїв для того, щоб до нього приїхати: від безмежної краси природи до помірних цін за послуги. Кожен знайде в Закопане свою втіху та насолодиться спокійним часом наодинці або в колі родини чи друзів.

Гарної та яскравої подорожі!

Богдана Богданова

(Головне фото: money.pl)