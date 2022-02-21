Морське око — це місце яке точно залишить неймовірні спогади про себе. Щороку бірюзове озеро та його краєвиди приваблюють мандрівників з усього світу. Дивовижний заповідник, який вражає своєю унікальною красою, розкинувся поряд із Закопане у Польщі.

Закопане

Місто розташоване біля підніжжя Татр. В основному Закопане відоме своїми гірськолижними курортами, щороку до них приїздять сотні відпочивальників. Це невелике, затишне місто, що має гуральську культуру та зберігає її фольклор. Прогулюючись центральною вулицею у вихідні можна побачити ярмарки з традиційною їжею та атрибутами гір. Надзвичайно популярним продуктом, який стоїть на майже всіх прилавках є оштєпок – тобто відомий татранський копчений овечий сир веретеноподібної форми.

Через популярність курорту, у місті є велика кількість готелів та хостелів, які можна обрати залежно від району для проживання.

У центрі не так багато архітектурних пам’яток, оскільки основна цінність зосереджена у горах, які вражають своїми краєвидами.

Як дістатися до Закопане?

До Закопане існують декілька маршрутів. Наприклад, від Краківського аеропорту, який розташований за 100 км від Закопане. Звідти можна обрати транспорт, який прямує до Закопане.

Від самого Кракова до Закопане є автобуси від двох приватних транспортних компаній: Trans Frei і SwagroPol. Це дає можливість комфортно дістатись до міста впродовж 3-х годин.

Також можна скористатися потягом, який прямує від залізничної станції Краків-Плашу. Такі залізничні сполучення існують від багатьох великих польських міст: Варшави, Кракова, Катовіце, Ольштину, Єлени-Гури та Лодзе.

Морське око

Морське Око — найбільше та найвідоміше озеро у Татрах. Казкове місце розташоване приблизно за 20 кілометрів від міста. А саме у долині Риб’ячого Потоку, на висоті 1395 м.

Легенди

Про Морське око існує багато легенд, але основною є версія його божественного походження.

За легендою під час створення світу Господь залишив цю землю для себе як частину раю. Назва ж походить від історії, що скоріше є хибним припущенням, адже стверджує, що раніше озеро було поєднане підземним каналом з морем.

З наукового погляду це не так. Вчені дійшли висновку, що морське око утворилося внаслідок танення льодовиків, десь у 12-13-му тисячолітті до нашої ери.

Підйом

Щоб побачити гірську красу необхідно пройти важкий шлях підйому через Татранський національний парк. Дистанція підйому дорівнює близько 9 км. Тож гарною порадою для мандрівників буде взяти з собою зручне взуття.

Варто відзначити, що є можливість доїхати до локації на кінному возі, його вартість дорівнює 45zł або 10 €. Під час підйому можна побачити багато локацій для неперевершених фотознімків. Наприклад, водоспад, кам’яні доріжки та, звичайно, краєвиди незайманої природи.

До речі, існує декілька маршрутів якими можна дійти до морського ока. Всі вони вказані на табличках, де позначені кольором, також на них вказана протяжність та приблизний час маршруту. Різниця полягає у тому наскільки складний шлях ви готові подолати. Крім основної дороги також є невеликі гірські стежки, якими можна пришвидшити подолання дистанції. На вершині, дорогою до озера, є кафе з традиційними польськими стравами, там туристи мають можливість відпочити та поїсти.

Що чекає на висоті?

Глибина озера становить майже 51 м, але вода у ньому настільки чиста та прозора, що на мілині можна побачити, як плаває риба.

Перебуваючи у цьому місці, можна зрозуміти, завдяки чому морське око отримало таку назву. Вода у ньому справді надзвичайно чиста, аж кришталева. Цікавим фактом є те ще що Морське Око визнане журналістами The Wall Street Journal одним з п’яти найкрасивіших озер у світі, однак це і не дивно…

Озеро можна обійти довкола, вздовж нього прокладена кам’яна стежка. Втім ходити варто дуже обережно, бо через гірську вологість дорога з каміння стає слизькою. Морське око зберігає неповторну красу у будь-яку пору року. Зимою водойма повністю вкривається кригою. А сосновий бір встеляє сніг. Весною ж, коли все зеленіє, на пагорбах з’являються квіти та рослини, багато з яких занесені до Червоної книги. Яка пора року для походу підійде краще, варто вирішувати зі своїх особистих вподобань.

Якщо Ви зупинитесь поряд із Закопане обов’язково завітайте у заповідник Морське око, адже ця подорож точно Вам запам’ятається!

Крістіна Калюжна