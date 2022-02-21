Дивовижні Сейшельські острови – Рай не тільки для Багатих

Сейшельські острови – це Божий Рай на землі. Тут можна легко заховатися від метушні, особливо якщо Ви мільйонер. А чи є в Раю місце для простих смертних?

Сейшельські острови – це маленький архіпелаг, що приймає максимум 350 тисяч туристів на рік. Місце, де природа об’єднала кілометри білосніжних пляжів, океан з водою кольору неба і гори, оповиті тропічними лісами. Архіпелаг причаївся у теплих водах Індійського океану. Цей дивовижний куточок планети сповідує власну неординарну філософію: чим менше туристів – тим краще, головне продавати послуги якнайдорожче.

Історичні відомості

Гранітні Сейшельські Острови з’явились на нашій планеті 600 мільйонів років тому, унаслідок роздрібнення материка. Довгий проміжок часу вони були зовсім безлюдними, ні одної живої душі. Хоча Сейшели одні з найдревніших островів, люди запримітили їх лише 400 років тому. Спочатку тут панували поселення піратів, потім французи, британці, араби, американці. У підсумку, було отримано мультикультурну країну з домішками різних традицій та націй.

Культура Сейшелів настільки різноманітна, що відпочиваючи тут, Ви можете телепортуватись у самісіньку Індію. Індуси також населяють острів Мае. Велика їх кількість емігрувала сюди у якості найманих слуг більше століття тому. У них є своє священне місце – Храм Арулмігу Навасакті Вінаягар. Тут атмосфера індійської культури відчувається на повну.

Острів Мае

Спочатку усі туристи прилітають на острів Мае, щоб познайомитись із Сейшелами. Тут розташований головний аеропорт. Середньостатистичні туристи залишаються саме на цьому острові для подальшого відпочинку.

Туристи-багачі відлітають на більш віддалені острови. За ними одразу прилітають гвинтокрили: за кожні 10 хв польоту мільйонери платять 700 доларів. Під час польоту є можливість розглядати океанське дно, адже вода тут неймовірно прозора.

Транспорт

Таксі коштує в середньому 30-60 доларів. Єдиний спосіб доїхати до міста за дешевшою ціною – це місцевий автобус, на якому їздять тутешні жителі.

Влада Сейшелів не може напряму заборонити простим туристам прилітати на райські острови, але вона може м’яко натякнути. Наприклад, якщо у туриста є валіза – вхід до автобуса йому заборонено. Це роблять задля того, щоб турист витратитися на таксі або платний трансфер до готелю.

Знайти дешеве житло на Сейшелах дуже складно. На острові немає жодного хостела. Мінімальна вартість номеру в Guest House складає 80 доларів.

Вікторія

Столиця Сейшелів – місто Вікторія. Воно є найбільшим, найгарнішим та найрозвинутішим. І взагалі, це єдине місто на Сейшелах. Тут проживає третя частина населення усієї країни: 26 тисяч людей. Головна розвага туристів у Вікторії – це прогулянка центральним проспектом. Щоправда, займає вона в середньому 3 хвилини. Довжина головної вулиці у столиці складає лише 500 метрів.

Загалом місто Вікторія трохи нуднувате і не підлаштоване певною мірою під туристів. Швидше за все, це буферна зона між аеропортом та райськими островами. Єдина родзинка міста, що залишає враження – місцеві жителі.

Ви не знайдете у місті райських пляжів, усі вони розкидані по острову на великих відстанях. До них неможливо дістатися на автобусах, а оренда найдешевшого авто коштує 50 доларів на добу. Для туристів з обмеженим бюджетом вигідніше орендувати мопеди. Оскільки відпочинок в основному розрахований на багачів, оренда мопеду не є у вільному доступі. Знайти приватних осіб, які займаються таким прокатом можна на просторах інтернету. Коштує оренда в середньому 36-40 доларів.

Пляж Бо Валлон

Перша точка усіх туристів на острові Мае – це міський пляж Бо Валлон, що розкинувся всього за 5 км від столиці. Це найдовший пляж на всьому острові: 2 кілометри білосніжного піску у поєднанні з лазуровою гладдю океану, жодних високих хвиль. Загалом пляж має досить гарні краєвиди, але не вистачає усамітненості, оскільки тут збирається більша частина жителів острова.

Пляж Рок Пул

За 30 кілометрів від пляжу Бо Валлон розташований ще один пляж – Рок Пул. Шлях до пляжу досить незвичайний – потрібно йти вузькими стежками крізь тропічні зарослі. Проходячи цими місцями, Вам на хвилину здаватиметься, ніби Ви опинились на зйомках відомого фільму «Аватар».

Фактично, Рок Пул – це навіть не пляж, а гігантська камінна брила, у якій розміщений природний басейн. Заповнюється він океанічними хвилями. Дуже небезпечно пересуватись по відточених водою скелях пляжу. Так само небезпечно стрибати у природний басейн. Купатись страшніше, ніж стрибнути, адже якщо з басейну почне витікати вода – Вас може викинути прямо в океан з бурливими хвилями. Місцеві лише засмагають неподалік басейну. Цей пляж буде до смаку поціновувачам неформального відпочинку.

Пляж Анс Інтенданс

Ще за 5 хвилин знаходиться дійсно райський пляж Анс Інтенданс. Тут немов безлюдна земля, на якій починаєш розуміти, у чому ж родзинка райських островів. Це унікальне поєднання океану, яскраво зелених лісів, теплого літнього вітру і м’якесенького піску. До речі, на Сейшелах пісок не жовтого, а білого кольору. Саме тому він так добре відбиває сонячні промені, не нагріваючись навіть у сильну спеку.

Через 200 метрів від пляжу Анс Інтендас є 2 загони з гігантськими черепахами. Сейшельскі черепахи одні із найбільших у всьому світі. Вони є гордістю Сейшелів, зображені на гербі країни. Ще 300 років тому гігантських черепах майже повністю знищили поселення піратів. Зараз вони під охороною уряду Сейшелів. Вага тварин може сягати до 200 кг. Усі черепахи на Сейшелах є довгожителями, в середньому живуть 120 років.

Хлібні фрукти – це улюблені ласощі сейшельців. Щоправда, в приготуванні їх використовують як овочі. Для сейшельців це як для нас картопля. Хлібний фрукт смажать, варять або готують на грилі.

Крім класичних райських атрибутів: бірюзової води та кілометрових білосніжних пляжів на Сейшелах ще є вічнозелені гори, які неначе проросли з океанської гладі. Саме гори доповнюють райську картину, перетворюючи Сейшели у Божий Рай на землі.

Через свої екзотичні види ці острови набули шаленої популярності. На райських землях проводили свої весілля такі знаменитості, як принц Віляьм і Кейт Мідлтон, Джордж Клуні і Пол Маккартні, Джей Ло і Бен Аффлек.

Розваги

Вояж – це годинний круїз на човні за 56 доларів. Туристів катають навколо острова Мае. У цього човна є одна відмінність – прозоре дно, через яке Ви можете спостерігати за підводним світом, насолоджуючись його красою.

Також популярним видом розваг є дайвінг, під час якого можна побачити унікальну рибу вітрильник, яка мешкає в прибережних водах. Вона вважається найшвидшою рибою на світі. Вітрильник є символом Сейшелів і ця риба також зображена на гербі.

На деякі острови архіпелагу і досі жодного разу не ступала людська нога. А ті, на які ступала – з часом перетворились у місця для мільйонерів та мільярдерів. Наразі це острови-готелі. Ціна проживання за тиждень складає від 5 до 15 тисяч доларів.

Острів Силует

На цьому острові розташований лише один готель – Хілтон Лабріз резорт енд СПА. Це один із найелітніших курортів на Сейшелах. Потрапити сюди – це майже недосяжна мрія для середньостатистичних туристів. Це притулок для мільйонерів, які відпочивають на приватних віллах, заховавшись від зайвих поглядів під густим пальмовим листям. Шлях до готелю пролягає через територію національного парку, який займає 90 відсотків острова. Кожен день для комфорту гостей берег острова ретельно очищують від водоростей та мушель.

Якщо глянути на острів зверху, Ви ніколи не здогадаєтесь що тут існує хоч якась цивілізація. Важко помітити, проте густі зарослі приховують від Вас 111 віл готелю Хілтон, кожна з яких коштує 1800 доларів на добу. На терасі готелю у Вас є власний басейн, а у самому номері розкішне джакузі з піною та пелюстками квітів, яке наповнюють прямо перед вашим приїздом.

Ще одна гордість островів – гігантська черепаха. Її можна зайти на заповідній частині острову Силует на пляжі Анс Гранд Барб.

На Сейшелах продають навіть захід сонця. Круїз коштує 475-500 доларів і дає Вам можливість насолоджуватися видом сонця, що ховається за горизонтом, під келих вишуканого шампанського.

На перший погляд Сейшели – це закрита вечірка для багачів, де пропускають лише за запрошенням з наперед оплаченим депозитом. Але якщо Ви готові до справжніх мандрів та пригод, то навіть зі скромним бюджетом можете опинитися серед обраних і доторкнутися до цього чуда світу.

Анна Коваль