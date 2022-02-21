Перлина на краю світу, або подорож до Гонолулу

Центр улюбленого курорту американців. Столиця пляжного відпочинку, серфінгу та запальних вечірок. Це все про головне місто Гаваїв — Гонолулу. Дізнайтеся більше про місцеву історію, розваги та цікаві місця на краю світу.

А що там серед Тихого океану?

Гонолулу — це столиця острівного штату США — Гаваїв. Кажуть, що історія південних земель бере початок з XII століття. Саме тоді до цих берегів прибули полінезійці, які й заснували перші поселення.

Наприкінці XVIII століття про острови дізналися іноземці, першим таким мандрівником був англієць Вільям Браун. Відколи Гаваї відкрилися світу, їх стали використовувати як зручний торговий центр у справах між США та Азією. В ті часи на південних землях панувала монархія Камехамеха, що за часи правління обжила майже всі гавайські острови. Але такий устрій зазнав занепаду наприкінці XIX століття, і вже в наступному сторіччі територія Гаваїв приєдналася до складу США у вигляді 50-го штату.

Сумною сторінкою в історії, що, з усім тим, прославила острови, стала поразка військово-морського флоту США на базі Перл-Харбор у 1941 році. Ця подія поклала початок японо-американській війні у Другій світовій. Наразі в Гонолулу створений меморіал лінкора «Аризона», який відвідують туристи зі всього світу. Про нього ми розповімо вам пізніше.

Після закінчення війни влада США вклала чимало коштів у розвиток туристичного бізнесу Гаваїв і це дало свої плоди. На островах швидко виросли красиві готелі та дорогі ресторани. За невеликий проміжок часу 50-тий штат США став вважатися елітним курортом.

Сьогодні ці землі — улюблене місце відпочинку багатьох голлівудських зірок, де сповна можна насолодитися красою білосніжних пляжів, вправністю місцевих серфінгістів та запальним нічним життям міста.

Мандрівка до краю світу

Переліт з Києва до Гонолулу — задача не зі швидких. Можливо, потрібно буде здійснити 2, а то й 3 пересадки, щоб дібратися до мрійливого раю. Все-таки Гаваї розкинулися посередині Тихого океану, за тисячі кілометрів від материків. А проте, знайти недорогі квитки на рейс цілком можливо. В залежності від кількості пересадок, вибраної авіакомпанії та часу відправлення вартість коливається від 11 до 36 тисяч грн. Радимо відстежувати сайти посередників між перевізниками, аби мати змогу обрати найзручніший переліт для себе. Будьте готовими, що на дорогу може піти доба вашого часу й завчасно розраховуйте план поїздки.

Гаваї мають попит і серед наших мандрівників, адже чимало туристичних компаній пропонують тури до островів. Зазвичай, час перебування коливається від тижня до двох. Зверніть увагу, що не в кожному турі передбачено включення їжі в проживання, тому про це потрібно подбати заздалегідь. Приблизна вартість подорожі до Гонолулу починається від 1600 доларів за людину.

Пересування по місту

У Гонолулу діє зручна система громадського транспорту. Ціна на автобус тут фіксована на всьому острові й не залежить від кілометражу. Так разовий квиток обійдеться у 2,75 долара, а проїзний на день — 5,50 доларів.

Зручнішим варіантом стане оренда автомобіля. Зробити це в Гонолулу досить легко, через інтернет можна обрати на сайті бажану марку, клас та тривалість оренди. Варіант «економ» починається від 47 доларів за добу.

Нічліг у столиці

Найдорожчий район Гонолулу — Вайкікі . Він вважається центром багатого життя, зіркових ресторанів та красивих пляжів. Відповідно й готелі у Вайкікі коштують немало. Ціна за номер на одного починається від 3 тисяч грн за ніч.

По району Вайкікі приблизна вартість номеру тримається в межах від 3 до 11 тисяч грн. Через те, що цей район вважається головним туристичним центром, більшість готелів зосереджена саме тут. Зекономити на віддалених ділянках в Гонолулу не вийде. Усюди ціна за номер починається мінімум з 1 тисячі грн.

Житло в Гонолулу сильно переоцінене, так що навіть ліжко-місце в хостелі починається з 1 тисячі грн. Тому будьте готовими відкласти суму на оселю в райському курорті.

Курортні розваги

Гонолулу знайде, чим розважити своїх туристів. Перш ніж занурюватися в блакитну водичку Тихого океану, варто відвідати місце гордості й суму морського флоту США.

Меморіал лінкора «Аризона»

Меморіал лінкора «Аризона» включає до себе велику територію музею наземної та водної авіації. Так до його складу відносять музей тихоокеанської авіації, підводний човен «Бауфін», затонулий корабель «Аризона» та робочий бойовий лінкор «Міссурі». Оскільки експонати вважаються воєнними об’єктами, на вході серйозно перевіряють рюкзаки та сумки, а також наявність масок в період карантину.

Турист може відвідати кожну частину парку за бажанням. Найдорожчим буде відвідування музею за 25 доларів (дітям за 15 доларів) та вхід до лінкора «Міссурі» за 25 доларів (дітям за 13 доларів). Відвідати човен «Бауфін» обійдеться в 12 доларів, а затонулі рештки кораблю «Аризона» — всього 7,50 доларів.

На території музею дозволено торкатися до вимкнених приладів. Знайомство з військовою технікою краще пояснить події Другої світової війни, а гід на екскурсії розповість всю хронологію жахливої поразки військово-морського флоту США.

Пляжі Гонолулу

Відразу після культурного відпочинку в столиці, слід вирушити на знамениті пляжі з блакитними водами Тихого океану. Пляж Вайкікі вважається одним з найкращих у світі. Саме через це, відпочивальників на невеликій смузі піску з кожним роком все більшає. Плюсом його розташування є велика кількість прибережних кафе та готелів, де після настання сутінків тут розпочинаються шумні нічні вечірки.

Якщо вам би хотілося знайти більш усамітнений пляж, то варто розглянути платні варіанти. Одним з таких стане Ханаума Бей. Він розкинувся на околиці міста, подалі від жвавого центру Гонолулу. Затишна смуга піску розмістилася у зручній бухті Ханаума на місці згаслого кратера вулкану. Вхід до пляжу коштує 7,50 доларів. Перед безпосереднім виходом на територію, відпочивальникам проводять тренінг з техніки безпеки. Після того туристів випускають до води. У бухті можна не тільки поніжитися на сонці та поплавати в океані, але й зануритися з трубкою та роздивитися коралове дно. Допитливий мандрівник зможе розглянути велику кількість морських рибок, що живуть в околицях бухти.

Кратер згаслого вулкана Даймонд-Хед

Поблизу району Вайкікі розкинулася відома туристична локація. Це кратер вулкану, якому вже понад 200 тисяч років — Даймонд-Хед. Місцина розміщується вище решти міста. Через це туристи полюбляють відвідувати територію, щоб розглядати красивий краєвид на Гонолулу. Зізнаються, що найчарівніший час доби тут — захід сонця, коли все місто поступово занурюється в сутінки, а потім потрохи запалює свої нічні вогні. Вартість квитка до Даймонд-Хед становить 5 доларів з одного. Деталі відвідування можна переглянути на офіційному сайті .

Серфінг на Гаваях

Гаваї вважають центром такого виду спорту як серфінг. А все завдяки високим прибережним хвилям, що дозволяють навчатися всім охочим. Найкращими пляжами для серфінгу вважаються північні території острова Оаху. Там розвинулася ціла індустрія з орендою дошок та інструкторів.

Кожний турист може знайти торговців-серфінгістів, яких чимало на прибережних територіях і взяти дошку приблизно за 15 доларів. Послуга інструктора можлива за додаткову оплату. Після грошових операцій приходить час спробувати себе у цьому пляжному виді спорту.

На узбережжі можна зустріти як новачків-серфінгістів, так і завзятих професіоналів своєї справи, які з легкістю опановують найбільші хвилі. Північні пляжі не такі заповнені як Вайкікі, тому тут легко буде знайти власне місце для тренування та затишного відпочинку. А фургончики з місцевою їжею поблизу не дадуть зголодніти шукачам пригод.

Сподіваємося, нашим читачам сподобалася розповідь про райський курорт посередині Тихого океану. Бажаємо вам на власні очі побачити знамениті гавайські пляжі та вечірки, відвідати музей тихоокеанського флоту та самотужки встати на дошку для серфінгу.

Олена Коваль