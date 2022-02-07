Українські авіакомпанії почнуть літати на острів Сардинія

Авіакомпанії SkyUp та “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) отримали дозвіл на виконання рейсів з Києва до італійського острова Сардинія.

Відповідні дозволи на виконання рейсів з Києва до міста Ольбія, що на острові Сардинія, авіакомпанії отримали від від Державіаслужби .

Права компанії МАУ на виконання рейсів починають діяти з 1 лютого 2022 року, а компанії SkyUp – з 21 травня 2022 року. Визначена частота рейсів для обох компаній – 2 рейси на тиждень.

Нагадаємо, що раніше SkyUp відкрила нові авіарейси з Харкова до 11 країн: Грузії, Словаччини, Іспанії, Греції, Кіпру, Болгарії, Італії, Чорногорії, Албанії, Чехії та Ізраїлю.

Єва Окушко