«EXPO-2030»: Україна увійшла до п’ятірки кандидатів

Україна стала офіційним кандидатом на проведення Всесвітньої виставки «EXPO-2030». Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України на офіційній сторінці у Facebook.

Одеса – українське місто, що буде конкурувати із ще чотирма учасниками, серед яких Пусан, Рим, Москва та Ер-Ріяд. Остаточний вердикт про місце проведення виставки буде винесено у жовтні 2023 року, після проведення таємного голосування держав-членів Міжнародного бюро виставок (МБВ).

У разі перемоги України, Одеса стане одним із найчастіше відвідуваних міст світу. Виставка буде тривати півроку: з 1 травня по 31 жовтня 2030 року. Ознайомитися із темою та планами події у Одесі можна за посиланням .

Нагадаємо, що «EXPO-2030» – це Всесвітня виставка, на якій проводиться демонстрація досягнень у інноваціях, технологічних здобутках, культури і традиції, а також презентують бачення майбутнього у місті проведення виставки.

Найближча Всесвітня виставка розпочнеться 13 квітня 2025 року у Японії. Завершення події відбудеться 13 жовтня того ж року.

Дарина Чабанова