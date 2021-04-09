Чого не варто робити, коли подорожуєш Японією

Якщо ви збираєтеся подорожувати іншою країною, особливо екзотичною, необхідно заздалегідь дізнатися її звичаї та традиції. Японія також має свій список законів і правил поведінки, які кардинально відрізняються від звичних нам українських. Ця стаття стане провідником до комфортного перебування у східноазійській країні.

Якщо ви вирішили відвідати японський ресторан, будьте певні, що на вас чекає першокласне обслуговування. Головним правилом у сфері обслуговування японці вважають особливо шанобливе ставлення до кожного клієнта, ви буквально відчуєте себе королівськими особами в будь-яких закладах харчування.

Українці звикли за гарне обслуговування залишати 10-15% від вартості замовлення на «чай» офіціанту. В Японії цей жест вважається недоречним: кожний працівник вважається майстром своєї справи, тому отримує фіксовану заробітну платню за виконану роботу. Якщо ви все ж таки спробуєте дати бонус офіціанту, він попросить забрати гроші. Також, якщо ви вирішите залишити гроші на столі, офіціант повинен наздогнати вас і віддати повну суму. В магазинах обов’язково дочекайтеся решти за покупку, навіть якщо там буде всього декілька монет.

Користуючись мобільним телефоном, не забудьте його поставити у беззвучний режим. В Японії майже ніхто не користується мелодіями, винятком можуть бути лише дуже похилі люди, які не можуть відчути вібрацію гаджета. Часто можна помітити таку особливість в японських фільмах чи аніме. Звук телефону може заважати людям навколо вас.

Ще одне правило: не розмовляйте по телефону в громадському транспорті – в метро, автобусі чи трамваї. Заходячи в метро, ви побачите попереджувальні знаки, які просять вас утриматись від цього.

Що ж до користування транспортом, то в кожному поїзді є спеціальні вагони для вагітних, літніх людей та пасажирів з дітьми. Якщо ви вирішили сісти на одне з призначених їм місць, краще взагалі не діставати свій телефон. Японці вірять, що телефон може випромінювати хвилі, шкідливі для здоров’я людей.

Вас не оштрафують за невиконання правил, але можуть зробити зауваження, що для японців вважається чи не страшнішим, адже почуття гідності для представників цієї національності стоїть на першому місці. Для нас такі правила можуть звучати дивно, але погодьтеся, що їх досить легко дотримуватися для того, щоб ваша подорож пройшла без пригод.

Гліб Оверчук