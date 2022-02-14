До Венеції повертається карнавал

Венеція одягає маски – уже не медичні, а святкові. У місті після дворічної перерви знову вирує карнавал.

Вчора в Італії розпочався традиційний Венеційський карнавал. Про це повідомляє турецьке агентство TRT . Тисячі людей беруть участь у початку щорічної події – великого карнавалу у Венеції.

Два роки тому Венеційський карнавал відмінили через пандемію коронавірусу, але цьогоріч після перерви, свято знову повернулося до міста і, за попередніми підрахунками, зібрало близько 50 тисяч людей.

Щоправда, кількість заходів скоротили, щоб обмежити кількість учасників. Тема цьогорічного свята – «Пам’ятай майбутнє».

Під час карнавалу туристи мають можливість пройтися “переодягненим” містом, яке в цей час має особливий вигляд.

Карнавал триватиме до 1 березня.

Нагадаємо, що карнавал проходить на тлі пом’якшення протиковідних заходів в Італії. Очікується, що послаблення протиепідемічних обмежень у майбутньому приверне до Венеції відвідувачів.

Богдана Чехович