Асканія-Нова: українському заповіднику – 101 рік

На цьому тижні одному з найвідоміших заповідників України виповниться 101 рік. З такої нагоди ми зібрали для Вас кілька цікавих фактів про це місце.

Одному з семи чудес України на цьому тижні виповнюється 101 рік. Заповідник має свою цікаву історію. Його краєвиди та місцеві жителі нікого не залишать байдужим.

Що? Де? Коли?

Історія заповідника почалася 1898 року. До цього там були зоологічний, потім дендрологічний парки. І лише коли землю отримав Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн , заклалася основа майбутньої природоохоронної території. На той час прибутковою справою було розведення овець, чим і займалися німецькі землевласники. І через декілька років так і сталося. Тоді землю успадкував Фрідріх Фальц-Фейн. І хлопець постійно цікавився тваринами, розводив рідкісні види. Пізніше Фальц-Фейн вирішив створити справжню оазу та заселити його різноманітними тваринами. Так і виник зоопарк, який потім переріс у найвідоміший заповідник. Сьогодні на території Асканії-Нової нараховується понад 1710 видів рідкісних чи малопоширених рослин. Із них 680 видів трав’янистих, 1030 – деревних. А тварин та птахів проживає близько трьох тисяч видів. Серед них також присутні рідкісні види, у тому числі й червонокнижні. Особливістю також можна назвати те, що жодна тварина тут не перебуває в клітці. Усі вони вільно пересуваються, людська рука лише допомагає їм виживати, створюючи сприятливіші умови.

Заповідник розташований у Херсонській області, у селищі Асканія-Нова. Якщо ви бажаєте відвідати цю місцевість, то можете дістатися туди рейсовими автобусами або таксі, які регулярно їздять від Херсону.

Анастасія Редкач