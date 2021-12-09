Посеред дюн – чому вам варто відвідати Олешківські піски

Чи ви чули про те, що в Україні є пустеля? Якщо ні, то Олешківські піски вас здивують. Читайте далі про чудо Таврії.

Україна має невичерпний перелік місць з великим туристичним потенціалом. Але навіть зі зростом зацікавленості в подорожах у межах країни, який спричинила пандемія, Олешківські піски залишаються недослідженими українським мандрівником.

Це 160 тис. гектарів дуже особливої території, нехарактерної для південної частини України.

Звідки пустеля в Україні?

Оскільки Олешківські піски дивують своєю унікальністю, закономірно виникає запитання: як такий ландшафт сформувався? Відносно геології, це доволі молоде утворення, спричинене катастрофічними паводками Дніпра. До цього призвело танення льодовиків на півночі України. Талі води вийшли з берегів утвореного озера на річці Прип’ять і потужними поштовхами принесли піски аж у Таврію.

Хоч останні паводки відносять до 12 тис. років тому, сучасний вигляд заповідник отримав у 19 столітті. До цього піски мали рослинність, характерну для степів, навіть подекуди невеликі лісові утворення.

Але на початку 19 століття на території почали випасати багатотисячні стада худоби (особливо овець). Вони знищили трав’яне покриття і зробили землю вразливою до вітрової ерозії.

Який краєвид мають піски сьогодні?

Як наслідок, вітер розніс піски та розширив піщані масиви. Утворилися дюни та бархани. У радянський період Олешківські піски активно засаджували деревами, оминаючи лише частину, відведену для військового полігону, але через особливості екосистеми вони не приживалися.

Нестача води й різкі перепади температур не сприяли розвитку флори в межах напівпустелі. Попри це, завдяки особливому походженню масивів тут є угрупування дерев і навіть невеликі водойми в місцях, де вітер здув пісок.

Чи територія відкрита для відвідувачів?

Наразі Олешківські піски віднесені до однойменного національного природного парку (хоч до заповідника й увійшла не вся територія масивів).

Місце відкрите для мандрівників, на пісках можна навіть розбити кемпінг і залишитися на ніч. Тут працюють над туристичною інфраструктурою: у парку розставлені інформаційні знаки, є екологічні стежки, які допоможуть у виборі маршруту, та місця для відпочинку.

Чого чекати від степу?

Олешківські піски — це не місце призначення для будь-якого туриста, адже місцевість не може запропонувати широкого вибору діяльності. Це призначення для тих, хто хоче провести час на природі, далеко від гамору міста, але шукає щось більш незвичайне, ніж гори чи море. Тут можна сховатися від інших людей і насолодитися чистим повітрям, вирватися від темпу щоденності.

Україна повна несподіваних туристично привабливих місць, і їхнє облаштування й підтримка залежить від нашої обізнаності та зацікавленості. Під час планування наступної подорожі, витратьте час на пошук менш популярних туристичних точок!

Анастасія Нестерова