Австралію знову відкриють для туристів після карантину

Австралія нарешті відкриває кордони для туристів після найсуворішого дворічного карантину. Про це повідомляє британський ресурс
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Австралія відома тим, що з першої хвилі коронавірусу в березні, перебувала на суворому карантині. Лише зараз, два роки після жорстких регулювань, країна-континент послабила їх і дала туристам можливість подорожувати.
Однак в’їзд з деяких країн все ще суворо регульований. Такими країнами є Сінгапур, Японія, Нова Зеландія. Тому в’їзд залишається складним.
Перші мандрівники прибудуть до віддаленого континенту з Токіо та Лос Анджелеса 28 лютого.
Ірина Никоряк