В дніпровському таборі провели оздоровчий квест

Оздоровчу квест-мандрівку «Подорож стежинами здоров’я» провів заклад відпочинку «Золотий вік». Про це повідомила прес-служба Дніпровської місцевої ради.
Захід відбувся 22 лютого о 10:30 у лісовій зоні поблизу озера неподалік від території закладу. Квест був проведений для популяризації відпочинку на свіжому повітрі та заохочення до фізичної активності та здорового способу життя. Шляхом квесту та розв’язування загадок відпочивальники Золотого Віку згуртовувалися та виконували вправи. Головною спікеркою заходу була директорка табору Інна Добаріна.
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Однак якщо ви ще хочете долучитися до подібного заходу, квест-подорожі відбуватимуться щотижня в дніпровському таборі.
Ірина Никоряк