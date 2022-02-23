В дніпровському таборі провели оздоровчий квест

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Ірина Никоряк

Оздоровчу квест-мандрівку «Подорож стежинами здоров’я» провів заклад відпочинку «Золотий вік». Про це повідомила прес-служба Дніпровської місцевої ради.

Учасниці квесту

Захід відбувся 22 лютого о 10:30 у лісовій зоні поблизу озера неподалік від території закладу. Квест був проведений для популяризації відпочинку на свіжому повітрі та заохочення до фізичної активності та здорового способу життя. Шляхом квесту та розв’язування загадок відпочивальники Золотого Віку згуртовувалися та виконували вправи. Головною спікеркою заходу була директорка табору Інна Добаріна.

Ресурс Днепр.інфо зібрав враження двадцяти учасників про оздоровчу мандрівку. Зокрема Світлана Бурчак поділилася: «У мене дуже багато ентузіазму для цієї подорожі. Я навіть бігла першою, тримала ящики із пазлами. Організатори підготували дуже корисні подарунки для нас». Кожен учасник отримав сертифікати та взяв участь у лекції «Секрети активного дозвілля».

Однак якщо ви ще хочете долучитися до подібного заходу, квест-подорожі відбуватимуться щотижня в дніпровському таборі.

Ірина Никоряк

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