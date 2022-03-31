Безкоштовний виліт для українських біженців

В українських біженців буде можливість отримати безкоштовний квиток на авіапереліт. Про це повідомляє авіакомпанія «Wizzair».

Через критичну ситуацію в Україні багато людей евакуюється та це стало причиною для того, аби авіакомпанія заявила про надання 100 тисяч безкоштовних білетів для біженців з України на рейси з сусідніх країн: Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина. Бронювати можна за посиланням https://wizzair.com/#/rescue . Вилетіти можна без закордонного паспорта, при собі потрібно мати будь-який документ для підтвердження вашої особи.

Компанія «Finnair» теж вирішила надати 95% знижки для українців на переліт у Гельсінкі з Варшави, Кракова, Гданська, Будапешта та Праги. Знижка діє за промокодом Ukraine95 у березні. Українці можуть подорожувати до Фінляндії з Шенгенської зони без паспорта, наприклад, для в’їзду достатньо свідоцтва про народження. Бронювати https://www.finnair.fi/

Нагадаємо, що за час війни з України виїхало 1,3 млн людей з 4,3 млн, тобто майже третина населення.

Дар’я Каліновська