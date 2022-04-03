Kalush Orchestra заявив, що їде на “Євробачення”

Kalush Orchestra виступив на Площі Ринок у Львові, де повідомив що гурт все ж таки представлятиме Україну на Євробаченні на сцені, а не онлайн.

Про це повідомив соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Гурт Kalush Orchestra вперше зустрівся після початку повномасштабної війни та дав невеличкий концерт, в рамках якого виконав свою конкурсну пісню для “Євробачення” Stefania. Соліст гурту Олег Псюк повідомив, що організатори запропонували Kalush Orchestra відмовитись від необхідності запису резервного виступу. А в прямому ефірі мали б показати запис виступу колективу з нацвідбору на “Євробачення”.

Проте, сьогодні Олег Псюк офіційно підтвердив, що Kalush Orchestra їде на “Євробачення-2022” і особисто виступить на міжнародному музичному конкурсі.

“За останні декілька тижнів ставилася під питання участь України у “Євробаченні” через ситуацію в Україні, було багато різних нюансів. Зараз ми можемо точно заявити, що Kalush Orchestra буде їхати до Турину виступати на “Євробаченні” наживо”, – сказав Псюк.

Влада Юрченко