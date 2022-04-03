“Доброго вечора, ми з України”- благодійний концерт у Польщі

У Польщі відбувся благодійний концерт «Доброго вечора! Ми з України», де українські коміки та артисти об‘єднались та зібрали кошти для дітей, жінок та літніх людей.

Про це повідомляє засновниця фонду «Фонд Маша» – Маша Єфросініна.

«Я безкінечно вдячна кожному артисту за довіру до мого фонду та рішення підтримати дітей, жінок та людей похилого віку, які залишились без будь-якої допомоги», – говорить Марія.

Зірковими учасниками стали співаки та коміки Монатік, Аліна Паш, Джеррі Хейл, Олена Кравець та інші.

Благодійний захід транслювався майже на всіх українських телеканалах та диджитал-майданчиках.

Він розпочався народною піснею «Ой, у лузі червона калина» яка набула нового життя та сенсу у лютому 2022 року.

Влада Юрченко