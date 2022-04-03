Канада створила програму допомоги українським біженцям

Канада створила програму, яка надає можливість українцям безкоштовно оформити візу, навчатись та працювати. Про це повідомив Андрій Буквич на телеканалі « Рада ».

Завдяки новій програмі українці можуть безкоштовно оформити візу, отримати статус тимчасового резидента Канади, право на працевлаштування та навчання дітей у школах, а студентів – в університетах та коледжах. Проте, програма не передбачає соціального забезпечення, медичної допомоги та безкоштовного житла.

«Людина, яка розглядає можливість сховатись від жахів у Канаді має чітко оцінювати свої можливості», – повідомив тимчасовий повірений. Для того, аби скористатися програмою потрібно заповнити всі форми на вебсайті міграційної служби Канади та подати заявку на оформлення візи.

Якщо немає закордонного паспорту, можна скористатися внутрішнім українським паспортом. Другим етапом слід зробити біометрію, для цього потрібно відвідати консульство Канади або візовий центр, який співпрацює з канадською міграційною службою.

Влада Юрченко