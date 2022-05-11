У Канаді приземлився перший зафрахтований літак з українцями

Ввечері 9 травня до міжнародного аеропорту Сент-Джонс прибув перший зафрахтований канадською владою літак з українськими біженцями – повідомляє CBC News .

У понеділок близько 19:00 у місті Сент-Джонс приземлився рейс, що прибув з польського міста Катовіце. На борту було 166 українців, 55 з яких – діти, що шукають прихистку в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

В аеропорту місцеві жителі та губернатор провінції Ендрю Ф’юрі з оплесками зустрічали українських гостів. «Така честь офіційно вітати цю групу українців у Ньюфаундленді і Лабрадорі у Канаді. Дякую всім, хто докладає зусиль, що би не сталося», – написав Ф’юрі у своєму Твіттері .

Міністр імміграції Ньюфаундленду і Лабрадору Джеррі Бірн зазначає, що цей рейс є першим зафрахтованим урядом, проте з початку російського вторгнення в Україну до Канади евакуювались тисячі українців.

Також у міністерстві імміграції повідомляють, що деякі пасажири рейсу вже знайшли роботу на новому місці. Уряд канадської провінції ще в березні відкрив офіс у Варшаві, де українці мають можливість отримати допомогу з розселенням, працевлаштуванням, отриманням паспортів, віз і транспорту.

За даними Агентства прикордонних служб Канади, від початку 2022 року до країни прибуло понад 19 тисяч українців, а з середини березня федеральний уряд прийняв понад 90 тисяч заявок на отримання тимчасової візи.

Анастасія Добуш