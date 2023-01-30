Чорноморський біосферний заповідник — перлина Північного Причорномор’я

Чорноморський біосферний заповідник є осередком дикої природи півдня України. Розташований він у Херсонській і частково Миколаївській областях, та містить у собі материкові ділянки, понад 20 островів, а також дві затоки — Тендрівську та Ягорлицьку. Заповідник є природоохоронною та науково-дослідною установою. Він підпорядковується Національній академії наук України, а його адміністрація розташована в місті Гола Пристань, що на Херсонщині.

Заповідник покликаний охороняти унікальні природні комплекси, розташовані на його території. Він постає у вигляді цілинних екосистем, не зіпсованих людиною. Тому тут немає штучних атракцій для туристів — лише мальовничі краєвиди, які приваблять поціновувачів дикої природи.

Трохи історії

Заповідник налічує майже столітню історію і є одним із найстаріших в Україні. Його заснували 1927 року з метою охорони гніздових і перелітних птахів, а також ландшафтів причорноморських степів і солончаків. Спочатку він входив до складу заповідника «Асканія-Нова», а 1933 року став самостійною установою. 1983 року Чорноморському державному заповіднику надали титул біосферного, а згодом він увійшов до Світової мережі біосферних резерватів, отримавши відповідний сертифікат ЮНЕСКО. Після відновлення Україною незалежності територія установи розширювалася кілька разів і зараз охоплює понад 117 тисяч гектарів.

Тендрівська коса

Справжньою окрасою заповідника є Тендрівська коса, або ж острів Тендра, що на десятки кілометрів простягається акваторією Чорного моря у вигляді вузької смуги. Від материкової частини її відділяє Тендрівська затока. На косі можна побачити рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України, табун диких коней, що мешкає на острові, а також дельфінів, які нерідко підпливають близько до берега.

Безкраї степи Таврії споконвіків пам’ятають скіфів і давніх греків, які знаходили тут своє пристанище. Існує легенда, що в колись на Тендрівській косі стояв храм, присвячений Ахіллу. А сама Тендра разом із островом Джарилгач складали єдину косу, яку називали Ахіллів біг. Та якщо про обриси й розташування величного храму ми можемо хіба що пофантазувати, то головна тутешня споруда — Тендрівський маяк — цілком реальна й збережена до нашого часу.

Маяк був зведений у західній частині коси 1827 року і є найстарішим в Україні. За майже два століття він жодного разу не піддавався реконструкціям. Споруда сягає 30 метрів у висоту. Піднявшись на неї, Ви маєте нагоду помилуватися чарівним краєвидом.

Потрапити на Тендрівську косу можна замовивши поїздку з найближчого населеного пункту — курортного села Залізний Порт: місцеві агентства організовують одноденні тури. Також можна самостійно найняти катер чи яхту.

Однак не весь острів відкритий для відвідування — більшість території є закритою частиною Чорноморського біосферного заповідника, вхід на яку дозволяється лише працівникам установи.

Вирушаючи на Тендру, слід пам’ятати, що територія острову незабудована. Тут немає пансіонатів чи магазинів, тому вам доведеться самим узяти з собою всі необхідні речі, як-от питну воду, провізію, крем для засмаги, спрей від комарів тощо. Не забудьте подбати й про захисне взуття.

Екскурсії до еколого-освітнього центру

Окрім відпочинку на дикій природі, ви можете відвідати музей Чорноморського біосферного заповідника. Розташований він у місті Гола Пристань. Музей налічує понад 400 експонатів хребетних тварин, а також різноманітні вітрини, діорами, біогрупи, живописні планшети та фотографії. Тут для відвідувачів проводять екскурсії, семінари, круглі столи, лекції, природоохоронні акції, презентації, демонструють науково-популярні фільми про заповідник.

Відвідання музею допомагає поринути в багатий світ фауни Північного Причорномор’я. Особливістю експозиції є й те, що вона відображає історію заповідника та заповідної справи в Україні загалом. У ній представлені експонати тварин, яких акліматизували на півдні країни й спеціально завозили на природоохоронну територію.

Варто згадати, що музейна колекція Чорноморського заповідника почала формуватися практично з перших років його заснування, тобто майже сто років тому. Найстаріше опудало, що й нині представлене в експозиції, датоване 1935 роком.

Про режим роботи, послуги екскурсоводів та вартість квитків можна дізнатися на офіційному сайті Чорноморського біосферного заповідника.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України й подальшої окупації Херсонщини Чорноморський біосферний заповідник, як і інші природоохоронні установи регіону, опинився на межі гуманітарної кризи. Близька відстань до фронту, а також пожежі, влаштовані окупантами, негативно впливають на тварин, спричиняючи руйнацію екосистем, на відновлення яких можуть знадобитися десятиліття.

Однак ми віримо, що зусиллями небайдужих громадян, а також за допомогою уваги природозахисних організацій, після деокупації півдня України Чорноморський біосферний заповідник знову стане безпечним і затишним житлом для місцевих тварин й щороку радо прийматиме у свої обійми всіх поціновувачів дикої природи.

Анна Іванченко

(Головне фото: khers-on.com )