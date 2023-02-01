Бангкок – місто з найкращим стріт-фудом у світі

В цій статті ми зануримося в гущу божевільних денних і нічних ринків тайської їжі, познайомимо Вас із феноменом ресторанчиків на колесах, та дізнаємось про страву з мечохвостів, які живуть на Землі — 400 мільйонів років та мають блакитну кров.

Кожен знає, що тайська кухня відома. Багато хто куштував Том Ям і тайський Каррі, але це лише верхівка айсберга. Країна, де справді нема несмачних страв. У гіршому випадку їжа тут «просто» смачна, та частіше вона фантастична.

Трішки про їжу Таїланду

Господарюють тут точки вуличної їжі, яких тут так багато, що їх і шукати не треба — вони вас знайдуть самі. Стріт-фуд Таїланду — один із найактивніших і найбагатших у світі. Він дуже дешевий, тому що витрати на організацію й утримання такого бізнесу мізерні.

До речі, у Таїланді працює унікальний принцип: що більш закинуті точки з їжею, то там, ймовірно, буде смачніше. Вам не обов’язково шукати якийсь вишуканий й дорогий ресторан, достатньо просто вийти, зайти в якесь випадкове кафе й зустрінете там кулінарний шедевр.

Ринок на воді або на рейках

Ринки їжі тут бувають ранкові, денні, нічні. Тут величезний вибір різних страв, і це, по суті, нескінченні фуд-маркети. Вони тут на землі, під землею, на воді, на рейках. Ми спочатку розповімо про флоутінг-маркет. Типовий тайський ринок на воді. Їжу тут готують та продають прямо на човнах. Пливеш собі, з одного борта купив помело, з іншого — свіжий кокос. Ну а тепер головне. Тут треба скуштувати “boat noodle”, тобто корабельну локшину. Це справді смачно, корисно і поживно. Флоутінг-маркет неймовірне, унікальне, ні з чим не порівнянне явище. Будете в Таїланді — обов’язково завітайте!

Подумаймо, де розташований найнезвичайніший ринок Бангкоку? На рейках, якими ходить справжній поїзд й кожні дві години треба вставати й тікати, щоби поїзд не задавив тебе і товар. Торговці мають особисті рейки, і щоби скласти точку, їм потрібно кілька десятків секунд. Усе інше тут як у звичайному тайському ринку. Потяг пройшов, лотки із продуктами висунулися назад, і тепер це звичайнісінький ринок, ніби нічого й не було.

У будь-якій іншій країні після насиченого дня можна було б спокійно йти додому. Але не в Бангкоку. Усе тільки починається. По всьому місту вже відчинилися нічні ринки їжі, а це тайський гастрономічний феномен. Вони відкриваються із заходом сонця і завершують свою роботу зі сходом.

Страва, якій 400 мільйонів років та як заміняють свинину в Бангкоку

Мечохвост — це одне з найдавніших створінь, йому близько 400 мільйонів років, у нього блакитна кров, а його найближчі родичі — павуки. Його приготування дуже дивний процес, який для тайців є абсолютно буденним. Спершу вареного мечохвоста розкривають як консервну банку (всередині взагалі немає ніякого м’яса, тільки ікра), додають сушених анчоусів, арахіс, зелень, цибулю, кукурудзу, зелений манго, рибний соус і сік лайма. Багато туристів кажуть, що він на смак як гречка з овочами.

Інша дивна страва це обсмажений крокодил. М’ясо крокодила в Таїланді коштує дешевше ніж свинина. Крокодилом тут нікого не здивуєш. Його можна купити в замороженому вигляді, замовити стейк, а можна спробувати шашлички на одній із багатьох ферм.

Зірка Мішлен у стріт-фуді та найвідоміша локшина Азії

У світі є лише два шефи, які готують вуличну їжу та відзначені зіркою Мішлен. Одна з них знаходиться в Бангкоку. Її звуть Джей Фай. До неї стоять багатогодинні черги, її портретами прикрашають продукти в місцевих супермаркетах. У свої 77 років, як і 60 років тому, вона стоїть на вулиці в 30-градусну спеку, у лижній масці, щоб іскри не випалили їй очі, та готує з ранку до вечора найсмачнішу тайську їжу. Страви тут видаються в порядку живої черги — їх можна чекати дуже довго, бо їжу готує лише вона. Це крабовий омлет. Ми спробували ще ось цю страву, яка називається Dry Tom Yum, і ось це, її знамениту п’яну локшину.

Ми вирушили від однієї знакової тайської страви до іншої. Смажена локшина Пад Тай. 82 роки тому це була крихітна вулична точка з одним кухарем, але зараз це супервідоме місце, яке називається Тіп Самай. CNN, BBC, The Guardian, Reuters, National Geographic назвали їхню локшину найкращою в країні. Іти їсти в Тіп Самай рекомендують навіть у книзі, яку випустили Louis Vuitton.

Перед кожною зміною команда ресторану промовляє колективну молитву за здоров’я локшини. Також команда разом виголошує присягу готувати найкращий Пад Тай у Таїланді та поширювати тайську культуру на весь світ. Головна особливість саме цього Пад Тай — прямо у воці готують тонесенький омлет, кладуть у нього вже готовий Пад Тай, потім завертають в омлетний конверт. Тіп Самай — розкішний приклад того, як цінності та системний підхід перетворює маленький кіоск із локшиною на відомий на всю країну бренд.

Том Ям — найпопулярніший суп у світі та дивні десерти зі свининою та картоплею

Том Ям — це кисло-гострий суп, який готується на бульйоні з лемонграсом та масою інших тайських прянощів. Найвідоміша тайська страва за кордоном, кулінарний витвір мистецтва та в принципі один із головних супів світу. Як правило, його готують із морепродуктами та місцевими грибами. «Том» перекладається як «кипіти», а «Ям» перекладається як «робити гострим». Якщо ви готові пробувати гостре, тоді пробуйте Том Ям. Якщо ні, ви можете їсти суп Том Кха. Це схожий суп на основі кокосового молока. До речі, у наших краях майже неможливо знайти правильний Том Ям. Його або не вміють готувати, або не можуть дістати продукти.

Азія і десерти — це взагалі окрема тема для розмови. Тут вони дуже незвичайні. Наприклад: морозиво зі свининою та чилі-пастою в МакДональдзі, помаранчеві кульки або картопляний десерт Кай Нок Ката, цукерки Тхонґ Ік, які роблять із жовтків та печиво Кронґ Краенґ із гострою карамеллю, коренем коріандру, чорним перцем, пальмовим цукром і, уявіть собі, рибним соусом.

Просто на тротуарі біля каналу на пластикових стільцях і залізних столах ці чудові люди готують свою чудову їжу. Для тайців їжа поза домом не те саме, що для нас. Для нас це подія, вихід у світ, а для них це повсякденність. Прекрасна тайська повсякденність, яку кожен має побачити та відчути!

Анна Запша