Азорські острови. Чим здивують туристів Європейські Гаваї

Якщо попросити будь-кого описати свій ідеальний відпочинок на райському острові, більшість одразу згадає про Гаваї. Білий пісок, прозорий синій океан, казкова природа, унікальна культура… Але уявіть собі, що в пошуках цієї ідилії не обов’язково долати такий величезний шлях. Чаруючі острови набагато ближче, ніж ви уявляли собі — у Португалії!

Азори — загублені посеред Атлантичного океану дев’ять райських островів біля узбережжя Португалії. Їх часто називають європейською альтернативою Гаваям, але, насправді, Азори можуть запропонувати туристам набагато більше за свого американського конкурента. Ціна за відпустку на цих островах цілком доступна, адже вони ще не набули широкої (належної!) популярності серед мандрівників.

Від мальовничих тропічних лісів, що ростуть всередині згаслих вулканів, до найкрасивіших пляжів, які манять годинами ніжитися на теплому сонці, а також вишукані страви та вина, зроблені за давніми рецептами фламандських поселенців. Азорські острови не тільки нагадують Гаваї, але й перевершують у багатьох речах.

Все ж таки, який острів обрати?

Всі острови архіпелагу дуже різні, незважаючи на те, що між островами відстані зовсім невеликі. Відрізняється не тільки природа та географія, але навіть культура, традиції та діалекти. Справа в тому, що острови заселялися поступово, а поселенцями були не тільки португальці.

Наприклад, Сан-Мігель є одним з найрозвинутіших островів, з гарною природою та інфраструктурою. Острів Терсейра славиться своєю архітектурою та фестивалями. Один з найбільш популярних – корида Tourada à corda, коли випускають справжніх биків на вулиці села, – це неможливо забути! Відпочинок від міської метушні, з сонцем та білим песком на пляжі, шукайте на Санта Марії. На Грасіозі можна знайти безліч термальних СПА-центрів та вулканічних джерел, які допоможуть поправити здоров’я.

Три сусідні острови – Піку, Фаял та Сан-Жоржі – є чудовим оглядовим майданчиком для спостереження за китами. Сан-Жоржі також славиться своїми молочними продуктами: тут робиться один з найсмачніших сирів у світі.

Найбільш західні острови– Флоріш і Корву – найбільш складні для відвідування. Дістатися до них дуже складно через примхливу погоду, але це однозначно варто всіх затрат. Саме ці місця називають Раєм на землі: місцева природа не може залишити нікого байдужим.

Водоспади з лагунами та гарячими джерелами

На Азорських островах дуже багато водоспадів, — настільки багато, що й не перелічити. Але на відміну від багатьох інших країн, тут цілий рік можна купатися у вулканічних гарячих джерелах під казковими водоспадами, досліджувати природні лагуни та займатися каньонінгом (спуском по водоспадах за допомогою мотузки без плавзасобу).

Усе це завдяки унікальному розташуванню і ландшафту: Азорські острови знаходяться на діючому вулкані. Кажуть, що купання в теплій воді, нагрітій вулканом, має багато лікувальних властивостей.

На деяких термальних джерелах архіпелагу, діють розкішні спа-центри, що дозволяють туристам насолоджуватися елітними послугами посеред тропічних пейзажів.

Найпопулярнішим місцем є парк Terra Nostra, де, окрім водоспадів та джерел, можна побачити багато ендемічних та завезених з інших континентів рослин.

Лазурні пляжі Атлантичного океану

Азорські острови, так само як і Гаваї, багаті на сонячні теплі пляжі. Але, на відміну від узбережжя Гаваїв, тут ви не зустрінете натовпи туристів або величезні черги на серфінг-сесію.

Азори — ідеальний варіант для любителів поніжитися на пляжах у повному спокої. Також цей напрямок чудовий для серфінгу: досвідчені серфінгісти знають про круті хвилі та примхливий місцевий вітер. А можливість катання без натовпу інших любителів цього виду спорту, звучить дуже привабливо!

Автентична кухня Азорських островів

Азорські острови знають чим зацікавити справжніх гурманів. Місцева кухня складається з різноманітних і ситних страв, чому зобов’язана саме сприятливому теплому клімату, багатій флорі та водам океану.

Велика частка регіональної кухні складається з морепродуктів. Місцеві делікатеси безумовно відрізняються від уже звичних нам. Обов’язково спробуйте страву Lapas (морські блюдця), яку зазвичай подають на грилі в соусі з масла, часнику та червоного перцю. Або скуштуйте найніжніший сорт омарів під назвою Cavaco.

Також характерним для місцевої кухні є виробництво сиру. Це ремесло набуло популярності відтоді, як перші фламандські поселенці прибули на острови (понад 500 років тому). Сир номер один на Азорських островах — знаменитий Сан — Хорхе (Queijo São Jorge). Цей твердий сир настільки полюбився всім, що набув захисту європейського знаку якості. Рекомендуємо куштувати цю страву в поєднанні з місцевим варенням і холодним м’ясом.

Азорські острови також пропонують місцеве вино, яке сподобається навіть найвибагливішим сомельє. Обов’язково спробуйте унікальне ананасове вино, наповнене золотистими фруктами.

Звісно, це лише крихітна частина того, чим дивують Азорські острова. Але принаймні тепер ви знаєте про існування цього чарівного міста і, безперечно, мрієте про відпустку на «Європейських Гаваях».

Аділе Меметова