Бангкок – місто храмів, хмарочосів та злиднів

Бангкок не схожий на інші міста, він своєрідний, та поєднує в собі, здавалось, непоєднуване. Потрапляючи сюди ти забуваєш про звичне уявлення мегаполісів, адже столиця Таїланду просочена своїм, незвичним колоритом.

Храми, які дійсно вражають

Продивляючись список храмів розташованих в Бангкокі, можна сильно розгубитися, бо всі вони тут різноманітні та приголомшливі. Пояснити цей ефект можна мабуть тим, що ці храми поєднують в собі красу архітектури в симбіозі подекуди поєднання з природою. Вони тут яскраві, оздоблені золотом, але в цей час спокійні.

При обмеженості часу обрати окремі з них дійсно важко, але ми можемо порекомендувати ті, що точно не залишать вас байдужими.

Першим з них у списку буде храм Ват Арун. Інакше та ласкавіше його можна назвати Храм Ранкової Зорі. Така назва пов’язана з особливо чарівним виглядом у час світанку та на честь бога Аруна. Розташований він прямо біля річки, тому дістатися до нього легко за допомогою човна, а пливучи, прямо біля нього збиратимуться величезні священні соми, яких тут туристи постійно годують хлібом.

Це духовне місце можна назвати цілим комплексом із п’яти храмів. Найвища з них займає місце посередині і заввишки 79 метрів. Інші ж чотири близько 16 і оточують найбільший з усіх сторін. Саме вони є символами сторін світу. Та найбільше вражає не це. Всі вони ззовні зроблені з шматочків розбитого фарфорового посуду та плитки на білому кольорі. На території ж всього храму розташовані статуї Будди та фігурки різноманітних духів.

Потрапляючи сюди, всередині відчуваєш гармонію та світлу енергетику, таку ж світлу як стіни храмів.

Наступним хочеться назвати Ват Пхо або Храм Лежачого Будди. Розташований він в самому центрі Бангкока і побудований водночас з його заснуванням.

На території храму є парк, що допомагає відвідувачам відчути себе вдалині від цивілізації, а також велика кількість бронзових посудин, дзвонів та ще чимало різноманітних ритуальних буддистських речей призначених для привернення удачі або здійснення бажань, що також дуже приваблює туристів, тож сорока шести метровий Будда– не єдине, що привертає увагу відвідувачів.

Трішки дитячого захоплення

В столиці Таїланду розташована велика кількість торгово-розважальних центрів, та це не зауваження для любителів шопінгу. В одному з них, а саме в Siam Paragon, розташований найбільший океанаріум у Південно-Східній Азії–Siam Ocean World.

Тут розміщено сотні видів морських жителів, як в маленьких акваріумах, так і довгих тунелях, де прямо над тобою постійно пропливатимуть гігантські риби та акули, в яких ви матимете змогу навіть порахувати кількість зубів. Це і моторошно і захоплююче водночас.

Та після цього, переходячи в наступну зону океанаріуму вашу увагу заберуть на себе напрочуд милі пінгвіни, яких робітники годують маленькою рибкою. А вже потім–наглядати над тим, як відбуваються пологи у морського коника чи вивчати раніше невідомих мешканців океану або ж і прекрасних, і зловісних водночас величезних медуз, які до того ж є смертельно небезпечними.

Сказати можна одне, застрягнути тут надовго аж ніяк не стане важким завданням, тож запасайтеся часом, адже воно того варте.

Як завершити день?

Зустрічати вечір у Бангкоці особливо приємно дивлячись на нього з висоти. І ні, йдеться зовсім не про гелікоптери, серед великої кількості хмарочосів тут є вежа Байок 2, що є третьою за висотою у Таїланді і сягає 304 метрів. В ній розташований готель та нас цікавить не він.

На самій верхівці розташований оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий вигляд на все місто, а коли настає вечір і воно вкривається яскравими вогниками, що дійсно заворожує погляд. Тож якщо захочеться затриматися тут на довше, можна спуститися трошки нижче і повечеряти в ресторані з чудовою місцевою їжею.

Реальне життя в місті

Пливучи на човнах, гуляючи містом або дивлячись на нього з висоти можна помітити дещо незвичне. У такому, здається прогресивному місті, де купа хмарочосів, величезних торгових центрів та культурних пам’яток у чудовому стані, прямо поряд знаходяться старі будівлі в аварійному стані або ж маленькі дерев’яні будиночки, які подекуди стоять прямо на воді та здається ледь-ледь і затопляться і, як не дивно, в них все ще живуть люди.

Спершу ти думаєш про те, що це через бідність населення, подекуди так воно і є, але потім ти бачиш, що всередині тієї комірки стоїть новенький плазмовий телевізор та ще купа різноманітної техніки, яка зовсім не є дешевою.

Виглядає дуже дивно, але як виявилося, просто деякі з мешканців не хочуть змінювати звичний їм стиль життя переїжджаючи до новобудов. Тож в тайця може бути жахлива домівка по нашим міркам та при цьому буде найновіший смартфон, машина.

Можна задуматися, чому ж стільки місця досить пустує замість того, щоб замість розвалин побудувати новенькі стометрові новобудови, та всі землі тут є власністю короля та забудовники просто не мають права виселяти народ примусово та переселяти без їхньої власної волі.

У подорожі до Таїланду постійно виникають запитання в поєднанні з захопленням культурою, архітектурою, буквально всім, тому перед подорожжю сюди слід бути готовими до повної зміни звичного вами уявлення світу і перенесення до зовсім іншого, доки не близького.

Анастасія Кононенко