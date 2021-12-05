Баку – «Полум’яне» Місто Кавказу

Як ви уявляєте собі столицю пострадянського Азербайджану? Якщо на думку спадає лише нафта, килими та Муслім Магомаєв то ця стаття саме для вас. Ми розповімо вам про зовсім інше Баку – сучасний мегаполіс з прекрасною архітектурою, де нові райони переплітаються з історичними кварталами, і все ніби наповнене неповторним східним колоритом.

Якщо ви думаєте, що Баку це типове пострадянське місто, яке мало чим відрізняється від вашого, то ви дуже сильно помиляєтеся. Столиця Азербайджану здивує вас одразу після прибуття.

На виході з аеропорту імені Гейдара Алієва вас зустрінуть знамениті азербайджанські баклажанові таксі, такі ж як у Лондоні. Дорогою до міста, ви зможете насолодитися неперевершеною архітектурою: центр більше схожий на європейський Париж чи Мадрид, а набережні вимивають до скрипу.

Приморський бульвар

Жителі Баку часто жартують, що якщо ви прогуляєтеся цим бульваром, то можна вже нічого не дивитися – і так повернетеся додому наповненими враженнями.

Приморський бульвар – улюблене місце відпочинку місцевих. Тут розташований і пишний фонтан, і колесо огляду, а також дитячий театр, парк атракціонів та ще безліч всього. В будь-який час приморський бульвар закликає гостей насолоджуватися кожною хвилиною життя.

Вогняні вежі

Азербайджан часто називають вогняною країною. Сама назва буквально означає «захисник вогню». Вогонь і досі залишається одним із символів столиці.

Полум’яні вежі – своєрідна візитівка міста, ви точно хоч раз натикалися на фотографії цих споруд в Інтернеті. Своїм зовнішнім виглядом вони нагадують полум’я, яке можна побачити з будь-якої частини міста. Особливо красиво це виглядає ввечері, коли вмикається ілюмінація у кольори національного прапора.

В одній із веж розташований 5-зірковий готель Fairmont у якому можна забронювати собі номер з прекрасним видом на місто.

Найпопулярніша аптека в місті

Легендарна сцена з культової радянської комедії «Діамантова рука» знімалася саме на вулицях Баку. Тут розгорталися сцени «Стамбулу»: падіння зі словами «чорт забирай!», момент з накладанням «діамантового» гіпсу, а також зустріч з красунею, що зазивала до себе чоловіків.

Місце, де розташовувався «притулок контрабандистів», – це стара бакинська вулиця Кічик-гала. Насправді ніякої аптеки там немає, а вхід в арку веде у двір.

Дівоча вежа

Якщо ви хочете подивитися на Баку з висоти пташиного польоту, то вам потрібно саме сюди. Стародавня будівля висотою майже 30 метрів, з вершини якої відкриваються дивовижні краєвиди на місто. Дівоча вежа є однією з беззаперечних символів як самого міста, так і країни загалом. Місцеві художники полюбляють зображувати цю споруду на своїх картинах, вона часто зустрічається на поштових марках і листівках.

Попри її популярність серед туристів, точний час її будівництва досі не встановлений. Версій щодо цілей будівництва доволі багато і поки неможливо виділити якусь одну. Саме через це місце оточує безліч легенд і загадок. Одна з найпопулярніших, про дівчину, яка колись кинулася в море з вежі, не бажаючи виходити за нелюбого. Сьогодні, звичайно, море вже не підходить так близько до будівлі – воно відступило на півтори сотні метрів.

Сьогодні тут також розташований музей, він працює з 9:00 до 18:00, а вхідний квиток коштує всього 2 маната (приблизно 32 гривні).

Скельний масив Бешбармак

Якщо ви захочете відчути справжню природу Азербайджану, то вирушайте за місто. Недалеко від Баку, за півтори години їзди, розташована містична гора під назвою Бешбармак, що в перекладі означає «5 пальців». Своєю дивною формою вона нагадує руку з п’ятьма пальцями. Місцеві вважають це місце містичним і чудотворним. Вони приходять сюди аби помолитися, попросити про щось, помедитувати.

На вершину ведуть круті сходи. Піднявшись наверх, ви можете насолодитися прекрасними краєвидами, випити чаю і зробити фотографії на фоні Каспійського моря. Прикрим є той факт, що за останні роки схожість на руку з пальцями поступово зникає через процес руйнування скелі.

Баку – місто майбутнього з сучасними хмарочосами з одного боку та історичними районами з іншого. У цьому місті кожен зможе відчути азербайджанське тепло і гостинність, насолодитися цікавим поєднанням ісламської, італійсько-французької та російської архітектури.

Азербайджан, зокрема її столиця, все ще залишається невідомим містом навіть для найзавзятіших туристів. Але ми закликаємо подивитися на Баку під іншим кутом і подумати про подорож до цієї вогняної країни.

Діана Віскушенко