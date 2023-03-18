«Світ, як на долоні»: подорожуючи на повітряних кулях

Навіть якщо ви не бачили наживо повітряні кулі, то мали можливість спостерігати за такою красою у фільмах чи телепередачах. Політ на на ній – один з найбезтурботніших і водночас захоплюючих способів побачити навколишній світ. З висоти навіть звичний світ постає чимось іншим, непізнаним. Тому польоти на повітряній кулі завжди виводять подорожі на новий рівень.

Звичайна туристична мандрівка на повітряній кулі займає кілька годин, за які можна пролетіти до кількох десятків кілометрів. Цього часу цілком достатньо, щоб поповнити своє життя приємними емоціями та незабутніми спогадами. А зробити цю пригоду максимально яскравою, емоційною та незабутньою Вам допоможе наша добірка найестетичніших місць планети для подорожей у повітрі.

Паган – Мʼянма

Паган – одне з небагатьох місць у світі, де є майже ідеальні умови для польотів, адже на Вас чекає комфортна погода, захоплюючі краєвиди, рівнинна місцевість, помірний вітер.

Щоранку над стародавнім Паганом піднімаються у повітря близько сотні повітряних куль, які здійснюють політ над храмами стародавнього царства.

Як правило, політ триває 45 хвилин, але бувають випадки, коли повітряна куля може повисіти над землею більше години.

Сама підготовка до польоту схожа на церемонію: усіх учасників польоту забирають із готелів на спеціальних раритетних автобусах, усередині оздоблених деревом. Перед польотом – легкі закуски та інструктаж з техніки безпеки.

Вдалий час для польотів: Сезон польотів на повітряній кулі триває з жовтня до середини березня, коли вітри спокійні та повітря прохолодне. У період з грудня до лютого тут найсприятливіші умови, щоб піднятися в небо і помилуватися місцевими пейзажами разом з іншими мандрівниками.

Альбукере, Нью-Мексико – США

Альбукерке часто називають світовою столицею повітряних куль, адже клімат ідеально підходить для польотів. А краєвиди просто зачаровують — долина річки Ріо-Гранде, мальовничий гірський хребет Сандія та північна частина пустелі Чіуауа з її казковими краєвидами.

Вдалий час для польотів: Любителі повітряних куль регулярно приїжджають до Альбукерки на щорічний міжнародний фестиваль, що проводиться у місті першого тижня жовтня.

Під час фестивалю в небо піднімаються понад 500 барвистих повітряних куль, проводиться лазерне світлове шоу, проходять змагання з польотів та влаштовується феєрверк. Якщо ви плануєте відвідати фестиваль, не загубіть можливість і обов’язково забронюйте політ заздалегідь.

Вартість участі як глядача – близько 60$. За ці гроші ви матимете змогу фотографувати подію, бути свідками вечірніх шоу-програм, а якщо хочете політати як пасажир – будьте готові віддати близько 275$.

Пустеля Вади Рам – Йорданія

Скелі, дюни, каньйони, хвилясті піски, білі та червоні, бархани дивної форми – все це про пустелю Вади Рам. Її часто називають Місячною долиною, а кінематографісти з усього світу обирають Ваді Рам для зйомок фільмів на космічну тематику.

Перед пасажирами повітряної кулі постає величезний простір, розфарбований у всі відтінки червоної та помаранчевої фарб. Його покривають скелі, яким пустельні вітри подарували за тисячі років химерні контури. Найвідоміша з них – «Сім стовпів мудрості».

Вас просто зачарують своєю красою під час подорожі, створені природою мости та арки, піщані дюни, що постійно змінюються, гранітні гори і вузькі каньйони.

Вдалий час для польотів: Відправитися на цю пригоду можна з квітня до червня і з вересня до грудня.

Чіангмай – Таїланд

Чіангмай – це одна з мальовничих провінцій Північного Таїланду, звідки починаються маршрути по джунглях, поїздки до “Золотого трикутника” на шляху Тая, Лаосу та Бірми.

Щорічно у провінції проводиться подія, як правило, на початку року – Таїландський міжнародний фестиваль повітряних куль. Ціна відвідування – 10 $. Подія проводиться у Клубі верхової їзди Cowboy Army та супроводжується різними шоу, спектаклями, вечірніми концертами. І, звичайно, там Ви зможете побачити традиційні тайські частування, феєрверки та майстер-класи.

Фестиваль повітряних куль у Чіангмаї дуже відрізняється від подібних фестивалів в інших країнах. Глядачі мають змогу спокійно ходити майданчиком між аеростатами, що готуються до зльоту. Також тут не занадто багато туристів, немає загального ажіотажу, тому стояти цілий день у черзі до розваг не доведеться.

Приносити з собою їжу немає потреби, оскільки її достатньо буде й на фестивалі. Кожен може купити готову страву, вино, воду та будь-які інші продукти або напої. Цікаво й те, що ціни тут набагато нижчі, ніж у супермаркетах, кафе та ресторанах.

Теотіуакан – Мексика

Руїни найдавнішого міста західної півкулі розташовані лише за 50 кілометрів від мексиканської столиці. Його величні піраміди вже понад два тисячоліття зберігають таємниці зниклої цивілізації Мезоамерики.

Варто зазначити, що за часів ацтеків Теотіуакан був присвячений культу Пернатого Змія Кецалькоатля та носив ім’я «Місто Богів» . Розглянути це місто можна по-різному: пройтися серед пірамід і навіть піднятися на деякі з них; найняти гіда, який упорядкує ваш маршрут і покаже все найцікавіше. Місто виглядатиме чудово та естетично з будь-якого ракурсу, але Вам обов’язково варто подивитися на нього з висоти, щоб осягнути всю майстерність древніх архітекторів. Увесь Теотіякан буде у Вас як на долоні і Ви будете вражені його розмірами і масштабами.

Вдалий час для польотів: Мандрівка на повітряних кулях у Теотіукані є доступною цілий рік, але в сезон дощів (з липня по вересень) може бути скасована через несприятливу погоду.

Політ на повітряній кулі суттєво відрізняється від будь-якого іншого виду подібних розваг тільки тим, що між вами та небом немає перешкод. Навіть якщо раніше ви ніколи не брали участь у повітряних пригодах, бажаємо Вам відчути себе в ролі мандрівника, який одним з перших підкорює повітряну стихію. Гарної Вам мандрівки!

Анастасія Головань

(Головне фото: mysanantonio.com)