Перший політ: інструкція для тих, хто вперше в аеропорту

Перший політ – це завжди стрес. Чим більше переживань, тим більше помилок. Головне – не поспішати. Час та спокій для Вас найкращі друзі.

У всіх це буває вперше і соромитися, здавалося б, простих запитань не варто. Спеціально для новачків у світі авіаподорожей ми і публікуємо цю статтю.

1. Чим раніше, тим краще

Приїжджайте в аеропорт за дві – дві з половиною години до вильоту. Час завжди має бути в запасі. Виокремте вільну годину, вона не буде зайвою: що більше ви проведете в аеропорту, то більше часу у вас буде на зорієнтування. В ракому разі хвилювання пройде швидше й залишиться час на прогулку зоною Duty Free.

2. Орієнтир – табло із рейсами

Перше, що ви маєте зробити – відшукати табло із відповідностями часу і місяця відправлення та прибуття. Там ви побачите свій номер стійки реєстрації (орієнтуйтеся на свій час вильоту, напрямок та номер рейсу, що зазначені в білеті) і статус реєстрації.

Знайти стійку вам допоможуть покажчики

Статуси реєстрації:

Chek-in – реєстрацію вже розпочато, тож можна сміливо прямувати до потрібної стійки;

Boarding – посадка на рейс вже завершена;

Delayed – рейс затримується (виділено червоним);

Cancelled – рейс скасовано (в такому разі не слід панікувати. Вирушайте на стійку реєстрації та отримуйте пояснення від представників авіакомпанії).

3. Немає документів – немає подорожі

На стійці реєстрації необхідно надати паспорт. Тут вас зареєструють на рейс, а багаж відправлять у вантажний відсік. На руках у вас має залишитися ручна поклажа і посадковий талон.

Варто зауважити, що у більшості авіакомпаній можна проходити реєстрацію на рейс онлайн за 48, чи за 24 години до вильоту. Це зручно, адже допомагає уникнути черг на стійці реєстрації та, у разі вибору перельоту на лоукості, (авіаперевізник, який пропонує пасажирам неймовірно дешеві перельоти, за умови, що останні відмовляться від традиційних послуг (перевезення багажу, харчування тощо)) ви економите 10-50 євро. Аркуш, що ви отримуєте після онлайн реєстрації, і є вашим посадковим талоном.

4. Головне – безпека

Після реєстрації вирушайте до security chek: тут проходить контроль безпеки. Готуйтеся зняти верхній одяг, зняти з себе всі (навіть найменші) метелеві предмети і здати ручну поклажу. Це все має відправитися по стрічці до рентгена. Крім перерахованого можуть попросити здати, окремо від ручної поклажі, ноутбук, фотопарат і рідини, що, до речі, не мають перевищувати обʼємом 100 мл кожна і не більше 1000 мл загалом.

5. Металошукач

Коли вас попросять – проходьте крізь металошукач, вас пропустять далі. Якщо він щось виявить – буде чутно писк, і вас попросять пройти крізь ще один. Потім швидко забирайте свої речі зі стрічки, не створюючи незручностей іншим пасажирам, та проходьте на «наступний рівень».

6. Наступний рівень – паспортний контроль

Жарти слід залишити при собі. На паспортному контролі єдина рекомендація – це спокій і ввічливість. Чемно передайте закордонний паспорт у віконечко й чекайте, дайте відповіді на запитання, якщо вам іх ставлять.

7. Зона Duty Free

Вся тривога має залишитися позаду. Перевірте номер вашого рейсу, приблизно зорієнтуйтеся про його місцезнаходження. Тут ви можете розслабитися й просто походити по магазинах. Головне – моніторити час, аби не пропустити посадку.

Все буває вперше, перша авіаподорож – як не крути, але все одно стрес. Старайтеся не нервувати та тримати все під контролем. Подорож має бути відпочинком, а не покаранням. Думайте про краще!

Памʼятайте: посадка завершується за 20-30 хвилин до вильоту. Стояти в черзі не обовʼязково, адже ваше місце вже закріплено в посадковому талоні.

До речі, раніше ми писали про те, як обрати хороший готель.

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “Depositphotos”)