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Перший політ: інструкція для тих, хто вперше в аеропорту

ВідАнна Нечипоренко

Бер 18, 2023

Перший політ – це завжди стрес. Чим більше переживань, тим більше помилок. Головне – не поспішати. Час та спокій для Вас найкращі друзі.

У всіх це буває вперше і соромитися, здавалося б, простих запитань не варто. Спеціально для новачків у світі авіаподорожей ми і публікуємо цю статтю.

1. Чим раніше, тим краще

фото “Depositphotos”

Приїжджайте в аеропорт за дві – дві з половиною години до вильоту. Час завжди має бути в запасі. Виокремте вільну годину, вона не буде зайвою: що більше ви проведете в аеропорту, то більше часу у вас буде на зорієнтування. В ракому разі хвилювання пройде швидше й залишиться час на прогулку зоною Duty Free.

2. Орієнтир – табло із рейсами

Перше, що ви маєте зробити – відшукати табло із відповідностями часу і місяця відправлення та прибуття. Там ви побачите свій номер стійки реєстрації  (орієнтуйтеся на свій час вильоту, напрямок та номер рейсу, що зазначені в білеті) і статус реєстрації.

фото “Depositphotos”

Знайти стійку вам допоможуть покажчики

Статуси реєстрації:

  • Chek-in – реєстрацію вже розпочато, тож можна сміливо прямувати до потрібної стійки;
  • Boarding – посадка на рейс вже завершена;
  • Delayed – рейс затримується (виділено червоним);
  • Cancelled – рейс скасовано (в такому разі не слід панікувати. Вирушайте на стійку реєстрації та отримуйте пояснення від представників авіакомпанії).

3. Немає документів – немає подорожі

На стійці реєстрації необхідно надати паспорт. Тут вас зареєструють на рейс, а багаж відправлять у вантажний відсік. На руках у вас має залишитися ручна поклажа і посадковий талон. 

Варто зауважити, що у більшості авіакомпаній можна проходити реєстрацію на рейс онлайн  за 48, чи за 24 години до вильоту. Це зручно, адже допомагає уникнути черг на стійці реєстрації та, у разі вибору перельоту на лоукості, (авіаперевізник, який пропонує пасажирам неймовірно дешеві перельоти, за умови, що останні відмовляться від традиційних послуг (перевезення багажу, харчування тощо)) ви економите 10-50 євро. Аркуш, що ви отримуєте після онлайн реєстрації, і є вашим посадковим талоном. 

4. Головне – безпека

Після реєстрації вирушайте до security chek: тут проходить контроль безпеки. Готуйтеся зняти верхній одяг, зняти з себе всі (навіть найменші) метелеві предмети і здати ручну поклажу. Це все має відправитися по стрічці до рентгена. Крім перерахованого можуть попросити здати, окремо від ручної поклажі, ноутбук, фотопарат і рідини, що, до речі, не мають перевищувати обʼємом 100 мл кожна і не більше 1000 мл загалом.

5. Металошукач

фото “Depositphotos”

Коли вас попросять – проходьте крізь металошукач, вас пропустять далі. Якщо він щось виявить – буде чутно писк, і вас попросять пройти крізь ще один. Потім швидко забирайте свої речі зі стрічки, не створюючи незручностей іншим пасажирам, та проходьте на «наступний рівень».

6. Наступний рівень – паспортний контроль

Жарти слід залишити при собі. На паспортному контролі єдина рекомендація – це спокій і ввічливість. Чемно передайте закордонний паспорт у віконечко й чекайте, дайте відповіді на запитання, якщо вам іх ставлять.

7. Зона Duty Free

фото “Depositphotos”

Вся тривога має залишитися позаду. Перевірте номер вашого рейсу, приблизно зорієнтуйтеся про його місцезнаходження. Тут ви можете розслабитися й просто походити по магазинах. Головне – моніторити час, аби не пропустити посадку. 

Все буває вперше, перша авіаподорож – як не крути, але все одно стрес. Старайтеся не нервувати та тримати все під контролем. Подорож має бути відпочинком, а не покаранням. Думайте про краще!

Памʼятайте: посадка завершується за 20-30 хвилин до вильоту. Стояти в черзі не обовʼязково, адже ваше місце вже закріплено в посадковому талоні.

До речі, раніше ми писали про те, як обрати хороший готель.

Анна Нечипоренко
(Головне фото: “Depositphotos”)

 

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