Темна сторона мандрівок, або Як уберегти свій багаж

Скарги на авіакомпанії – не рідкість. На жаль, від прикростей з багажем ніхто не застрахований, тож Travel + Leisure створили мінігайд для таких ситуацій.

Ми говоримо про авіакомпанії, бо найчастіше подібні прикрості стаються з туристами, що мандрують літаками. Якщо подібне все ж сталося – не слід відразу думати про найгірше. В аеропортах безслідно губиться всього 7% багажу , тож не підіймайте паніку раніше, ніж треба.

1. Головне – не поспішати

Найпоширеніші причини проблем з багажем – поспіх, тривожність та брак часу.

Припустимо, якщо ви приїдете в аеропорт в останню хвилину, то на вас може чекати цілий ряд проблем. В такому разі шанси на біду з багажем підвищуються.

Поспішаєте ви – поспішають і працівники, що може призвести до плутанини навіть з місцем відправлення речей.

Також персонал може просто не встигнути завантажити все в літак, тож багаж відправляється наступним рейсом.

Або ще один варіант: втрата, чи плутанина з наклейками. Це, насправді, поширена проблема: працівники можуть погано її приклеїти або вона може відпасти при транспортуванні. А якщо ви зберігаєте на валізах наклейки від попередніх поїздок – багаж може відправитися за старими маршрутами.

Також речі часто губляться, коли туристи летять з пересадками, і особливо, користуючись при цьому послугами різних авіакомпаній. Плутанина з наклейками в цьому випадку принесе ще більше проблем.

Отож робимо висновок: якщо справа стосується мандрівки – головне не поспішати. Враховуйте людський фактор. Всі ми люди, і всі ми робимо помилки, а особливо в стресових ситуаціях.

2. Ручна поклажа – найліпший спосіб уникнення проблем

Менше речей – менше проблем. Визначте, що саме вам неодхідно. Складаючи великі сумки, ви усвідомлюєте, що до місця призначення вони їхатимуть окремо. Отож найкращий спосіб уберегти найцінніше – взяти з собою в літак. Під вашим боком багаж точно ніхто не пошкодить. Більшість авіакомпаній дозволяють безкоштовно взяти з собою на борт певну кількість речей, але з обмеженнями за кількістю і складом. Зазвичай у кожної свої вимоги, але дещо спільне для всіх все ж є.

Перш, ніж складати речі ручної поклажі, слід ознайомитися з правилами й вивчити, що можна з собою взяти. Потрібно розуміти, що, наприклад, з гострими предметами на літак вас ніхто не впустить. Також варто знати наперед максимальний розмір та вагу речей, які допустимі при транспортуванні літаком.

У разі перевищення параметрів багажу вас змусять за нього заплатити. При цьому сума оплати безпосередньо в аеропорту буде вищою, ніж при покупці, наприклад, квитка онлайн. Найчастіше, під безкоштовною ручною поклажею, яку можна взяти на борт, мають на увазі рюкзак, сумку або невелику валізу на коліщатках з габаритами приблизно 55x40x20 і вагою до 10 кілограм.

Отож добре подумайте перед тим, як складати речі в ручну поклажу. Розставляйте пріоритети правильно. Завжди памʼятайте про те, що від проблем з основним багажем ніхто не застрахований.

3. Робіть первинні фото багажу

Почнімо з цього: якщо багаж все ж загублено, то зволікати не можна. Турагенту дзвонити теж немає сенсу. Відразу йдіть до бюро Lost and Found — вони є в кожному аеропорту — і напишіть заяву про втрату з описом всього, що було у валізі. Без цього багаж шукати не будуть.

Ще не зайвим буде напередодні наклеїти на валізу яскравий стікер, пов’язати стрічку — що завгодно, лише б ваш багаж відрізнявся.

Речі повинні знайти протягом 21 дня. У тому випадку, якщо за цей термін нічого не сталося, ви маєте право вимагати компенсацію за втрачені речі. І авіакомпанія не може вам відмовити, тому що це регламентується Варшавською конвенцією і Гаазьким протоколом , які поширюються на всі міжнародні перевезення. Якщо за 21 день ваш багаж так і не знайшли, це означає, що він безслідно загублений і повернути його не вдасться.

Якщо вищезгадані поради не допомогли й зареєстрований багаж не прибув у місце призначення або прибув пошкодженим, то кілька фотографій його первинного вигляду значно пришвидшать та облегшать процедуру компенсації.

Говорячи про первинний вигляд багажу, слід мати на увазі не тільки зовнішній, а й наповнення. Це важливо, адже компенсація за пошкодження якихось цінних речей буде більшою, ніж, наприклад, компенсація за драну валізу.

«Щодо шкоди, заподіяної у разі знищення, втрати або ушкодження багажу, відповідальність перевізника обмежується сумою 20 дол. США (або еквівалентом в іншій валюті) за один кілограм брутто в разі втрати, ушкодження чи нестачі усього або частини зареєстрованого багажу», – пише Міністерство транспорту України в правилах повітряних перевезень.

Але слід зауважити, що перевізник має право обмежити свою відповідальність за багаж, якщо той, на його думку, крихкий, пошкоджений, чи швидкопсувний.

Міністерство транспорту США має таку позицію: «Авіакомпанії зобов’язані виплачувати компенсацію пасажирам, якщо їхні сумки пошкоджені, затримані або загублені. Авіакомпанії зобов’язані компенсувати пасажирам розумні, що піддаються перевірці, та фактичні непередбачені витрати, які вони можуть понести, поки їхній багаж затримується – з урахуванням максимальних лімітів відповідальності».

Такі “ліміти відповідальності” становлять 3800 доларів для внутрішніх перевезень і 1780 доларів для міжнародних.

Отож ще одна порада: компенсація – це добре, але перш, ніж їхати у мандрівку, детально ознайомтеся з правилами перевезення багажу в конкретній країні та обраній авіакомпанії.

Первинний інструктаж проведено! Тепер, коли тривожність про багаж трішки знижено, можна йти та збирати речі в нову мандрівку. Гарного відпочинку!

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “Depositphotos”)