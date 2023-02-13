Відпочинок на Барбадосі — чим здивує острів на Карибах?

Барбадос – один з найгарніших островів, розташованих у Карибському морі. Він може похизуватися захопливими пейзажами, вражаючою природою та автентичною культурою.

Цей райський острів є одним з улюблених туристичних напрямків для мандрівників. Однак перед тим, як вирушати в подорож, варто якнайбільше дізнатися про місце, куди Ви бажаєте поїхати: вивчити його, розпланувати маршрут. Отже, що ж потрібно знати про Барбадос?

На яку пору року варто планувати поїздку?

Одним із кращих моментів для візиту на острів стане літо – час, коли навколо влаштовуються різні тематичні фестивалі, зокрема у період між липнем та серпнем.

Яскраві прикраси, гучна музика, жваві вулиці, цікаві костюми та приємна атмосфера забезпечать чудовий настрій та море радісних спогадів. Але, все ж таки, не варто заганяти себе в рамки і обмежуватися одним сезоном, адже восени, навесні, і навіть взимку там досить приємно.

Просто вирішіть для себе, що для Вас краще: велика кількість заходів, або приємніший клімат.

А що з погодними умовами?

Як не дивно, але на Барбадосі сонячно і тепло цілий рік, але не дуже спекотно, щоб було нестерпно знаходитися на вулиці. Саме така погода вважається найкращою для купання в океані та засмаги на пляжі.

Ночами стає трохи прохолодно, але температура залишається комфортною. Але на острові також бувають дощі, причому зазвичай у вигляді злив, що, до речі, дуже характерно для країни, але подібні явища трапляються рідко і зовсім не псують відпочинок.

З грудня по квітень спостерігається сухий сезон, коли дощів меншає. Влітку ж спекотніше, але більш жваво.

Що варто відвідати?

Барбадос – справжній природний рай, а його столиця – Бріджтаун – є домом для багатьох культурних установ країни: музеїв, художніх галерей, бібліотек, навчальних закладів. Також на острові є багато парків, садів та лісів. Обирайте те, що більше до вподоби.

Наприклад, якщо Ви хочете поплавати і полежати на пляжах, у Вас є вибір з декількох гідних варіантів: Батшеба, Боттом-Бей, Крейн та затока Карлайл. Якщо ж Ви любите більш пізнавальний відпочинок, чудовим вибором для дослідження може стати Морський парк і музей Фолкстона. Крім захопливих пейзажів океану і синього неба, там знаходиться акваріум, в якому мешкає безліч унікальних та рідкісних видів.

Якщо Вас цікавить дика природа та тварини, Вам варто відвідати заповідник Барбадосу, де можна побачити знаменитих зелених мавп, черепах, змій, папуг та ігуан. Загалом на острові багато красивих місць, яким варто приділити увагу.

Рекомендуємо перед поїздкою скласти список визначних пам’яток та місць, які Ви найбільше бажаєте відвідати, адже усе обійти, на жаль, неможливо.

Нічне життя Барбадоса – яке воно?

Якщо денних розваг для багажу вражень Вам недостатньо, Барбадосу є, що запропонувати. Нічне життя тут кипить і стрімко рухається вперед, тому на острові точно не занудьгуєш.

Ви можете відвідати нічні клуби, якщо полюбляєте танці та смачні коктейлі. Подібні заклади Барбадосу в основному розташовані в районі Сент-Лоуренс-Геп і пропонують живі виступи протягом тижня та у вихідні. Серед найбільш розповсюджених жанрів каліпсо та регі.

Не подобаються клуби та паби? Тоді круїз це те, що потрібно! Насолоджуйтесь прекрасними вечірніми краєвидами, гарним місяцем, сяйвом зірок під відкритим небом і мерехтливою водною гладдю, яка особливо сильно зачаровує саме вночі.

Їжа та напої: чим Барбадос виділяється тут?

Їжа – одне з найбільш захопливих занять під час подорожей різними країнами. Вам обов’язково варто спробувати те, що ви ніколи не куштували раніше у своїй країні. Місцева кухня Барбадосу називається баджською. «Ку-ку» і смажена летюча риба – дві основні страви.

Серед напоїв популярністю користується алкогольний ром, адже Барбадос є його батьківщиною. Вже понад 350 років жителі Барбадосу виробляють ром. Цьому навіть присвячений спеціальний екскурсійний тур, що має назву «Mount Gay Rum Center» і проведе Вас коридорами та приміщеннями найстарішого комерційного заводу із виробництва рому.

Цей горілчаний завод розпочав своє виробництво у 1703 році. Ви матимете змогу побачити процес виготовлення напою і спробувати один із найкращих ромів у світі.

Чи дорога буде подорож?

Багатьом може здаватися, що будь-яка поїздка на острови дуже дорога, проте це не так. Барбадос може запропонувати як розкішні, так і цілком бюджетні готелі та ресторани. Якщо у Вас обмежений бюджет і Ви хочете поїхати на острів, Ви можете зробити свою мандрівку більш доступною. Наприклад, забронювати квитки заздалегідь до початку відпустки. На Барбадосі також багато недорогих та якісних місць, де втамувати голод. Особливо рибний ринок «Ойстін», де можна буде поїсти смажену рибу.

Щодо пересування, то на острові діє хороша транспортна система, тому громадський транспорт набагато дешевший, ніж таксі. Тож зекономити цілком реально, а за враженнями вийти у плюс.

Барбадос місце незвичайне і нетипове, але, безумовно, варте не тільки уваги, а й витрачених коштів. Недаремно острови вважають райським місцем, адже це так і є.

Злата Чернова

(Головне фото: byvalet/Shutterstock.com)