Дорога Панлонг у Китаї: екстримальна поїздка посеред гір

Дорога Панлонг простягається високо в горах Тибетського плато. Із висоти пташиного польоту нагадує величезну чорну змію, що звивається поміж мальовничих гір. Оточена дивовижними краєвидами, вона, втім, привертає увагу туристів не своєю естетичною складовою.

На ділянці шосе довжиною 75 кілометрів тут є понад 600 крутих поворотів, градусна міра більшості з яких перевищує 180 градусів. А висота над рівнем моря поступово спадає з 4200 до 3000 метрів, створюючи нахил. Завдяки цим показникам Панлонг всього за декілька років набула популярності серед любителів екстриму.

Дорога Панлонг, або як ще її називають Небесна дорога Паміру, розташована на заході Китаю, в межах Сінцзян-Уйгурського автономного району. Тут простягається Тибетське плато — найбільше у світі нагір’я, оточене масивними гірськими хребтами. Серед них — система гір Куньлунь. Вона відділяє північну частину Тибетського плато від Таримського басейну, а на заході з’єднується з Паміром — ще однією гірською системою. Саме в цій місцині й розташована дорога Панлонг.

Шосе тут збудували в 2019 році, щоби мешканцям невеликих населених пунктів було легше добиратися до великих міст. Однак самим маршрутом користувалися ще з давніх часів. Ділянка, на якій розташована дорога Панлонг, була частиною Великого шовкового шляху. Раніше цим торговельним маршрутом товари з Китаю потрапляли до Європи, Близького Сходу та Північної Африки.

Дорога Панлонг швидко стала популярною серед мандрівників. Нині сюди приїздять досвідчені водії в пошуку гострих відчуттів. Тим, кому екстримальний туризм все ж не до душі, стане цікаво відвідати цю місцевість заради гірських панорам Тибету, що тамують подих.

Доїхати до дороги Панлонг можна з містечка Ташкурган, адміністративнго центру Ташкурган-Таджицького автономного повіту. Тут пролягає Каракорумське шосе, також відоме як Шосе китайсько-пакистанської дружби. Прямуйте ним близько 20 кілометрів у напрямку порту Хонгкі (Hongqi Lafu Port), а потім поверніть ліворуч біля вказівного знака. Дорога Панлонг має бути неподалік від в’їзду в селище Вача (Wacha Township).

Незважаючи на відносно невелику довжину, поїздка дорогою Панлонг займе від двох до чотирьох годин за нормальних погодних умов. Водіїв попереджують понад усе дбати про свою безпеку, рухаючись небезпечним маршрутом.

Анна Іванченко

(Фото: http://www.xinhuanet.com/ )