Кольорові скелі та каньйони: Куди їхати досвідченим туристам

Багато туристичних місць з розвитком глобалізації стали надто людними. Та іноді душа прагне усамітнення. На нашій планеті є чимало таких локацій – і про багато з них навіть ніхто не знає. Де можна потрапити в справжню казку мандрівникам, читайте далі.

Чжаньє Данксія

Кольорові скелі з назвою Чжаньє Данксія у Китаї – одна з найдивовижніших пам’яток планети Земля. Вони розташовані на території однойменного національного парку. До складу цих скель входять червоні пісковики та конгломерати. Вони утворилися під час Крейдяного періоду.

Дослідження вказують на те, що близько 70 мільйонів років тому на цьому місці був значно більший басейн. За цей період він змінював свою форму чимало разів. До того ж, формування гір тут досі триває. Мандрівники приїжджають сюди, щоб побачити скелі чи не у всіх кольорових гамах.

Каньйон Антилопи

Розташований на південному заході США, у штаті Аризона. Це неподалік міста Пейдж. Каньйон отримав таку назву завдяки рудо-червоним стінам, які за формою нагадують антилопу. Тут досі проживають племена індіанців. Територія не є національним парком. Та за вхід потрібно платити, як і за гіда.

Каньйон є щілинним. Він був сформований ерозією пісковика Наваха. Геологи вказують на повені. Саме тому сюди можна потрапити лише в супроводі групи. Всередині на мандрівників чекають унікальні приклади ерозії. Щоб їх побачити, треба спуститися на глибину в сотні метрів.

Парк Асікага

Асікага – це квітковий парк у Японії. Він розташований на острові Хонсю. Займає територію понад 8 гектарів. Місце відоме у всьому знають за велику кількість різноманітних рослин. Найбільше воно славиться ґліциніями – квітками переважно бузкового, рожевого та білого кольору.

Утім, є й інші. У кожний сезон можна побачити різні рослини. Наприклад, ранньою весною переважає червоний. Саме у цей час квітнуть червоні сливи. Якщо на вулиці кінець березень та квітень, можна побачити троянди, тюльпани тощо. На всій території є тематичні сади з різними насадженнями.

Національний парк Келімуту

Розташований у Індонезії. Це найменший з усіх шести національних парків на Малих Зондських островах. Його окрасою виступають три мальовничих озера різного кольору в кратерах. Це справжня геологічна аномалія.

Незважаючи на те, що водойми поруч у одному вулкані, все одно вони мають періодично різний колір. Щоб споглядати це диво природи, мандрівникам варто приїжджати на початку літа. І краще підійматися сюди рано-вранці, щоб поглянути на схід сонця теж.

Грюнер-Зе

Це австрійське озеро у селі Трагьос у землі Штирія. Воно оточена горами та лісами. Таку назву має у зв’язку зі смарагдово-зеленим кольором води. Тут надзвичайно прозора вода. Глибина взимку – до двох метрів, улітку – до дванадцяти.

У водоймі вирує життя. Тут живуть краби, різні види форелі, равлики та не лише. Загалом флора не дуже багата. Це зумовлено кам’янистим дном. Озера досить популярне поміж дайверів. Зазвичай вони оглядають підводний світ і зелені луки на краю водойми.

Лофотенські острови

Це архіпелаг у Норвезькому морі. Постає перед туристами як скелясті острови, які розділені протоками. Розташований біля північно-західного узбережжя Норвегії. Саме цій країні він і належить. Від континету його відділяє протока Вестфьорд. Тут чимало цікавого для мандрівників.

Туристи сюди приїжджають заради незабутніх краєвидів. Це аліпьйські гріські вершини, мальовничі рибальські поселення тощо. У цьому регіоні буде нагода побачити чимало птахів. Найвідоміші – це хижі орлани. Наостанок, тут ви знайдете різноманітні печери зі стародавніми наскельними малюнками.

Тому ви можете обрати власне особливе місце – і поїхати туди, щоб провести час наодинці.

Нагадуємо, раніше виходив матеріал про найцікавіші міста Болівії – від доріг смерті до мальовничих озер.

Станіслав Ткацевіч