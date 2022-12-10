Фіорди та фортеці. Що робити в норвезькому місті Берген

Норвегія – одна з найцікавіших країн Європи. Вона сповнена казковими пейзажами, які зазвичай доповнюють фіорди, гори та водоспади. Щоб краще пізнати її, треба побувати і у віддалених місцях. Що подивитися в місті Берген, читайте далі.

Корабельня Брюґґен

Так зветься комплекс корабельних будинків. Він розташований на східному боці фіорда поблизу міста. У 1979 році його віднесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Власне місто Берґен заснували ще в ХІ столітті. А в 1360 році воно перетворилося на важливий економічний центр завдяки Ганзейському союзу. Поступово будували нові адміністративні будівлі.

Та упродовж століть ці споруди зазнавали багатьох пожеж, адже їх переважно будували з дерева. Це стосується й корабельні теж. Її частину зруйнувала пожежа 1955 року. Згодом цю територію почали використовувати для будівництва музею Брюґґена. Крім того, у корабельні сьогодні є безліч туристичних крамниць, кафе та ресторанів. Чимало споруд використовують як студії художників.

Бергенський собор

Це лютеранський собор міста Бергена. Він розташований у центрі міста. Дослідники вважають, що перший храм на його місці звели у середині ХІІ століття. Святиню згадують ще у 1181 році. Тоді вона була відома як церква святого Олафа.

Як інші споруди міста, вона досить часто зазнавала пожеж: у 1248, 1270 та 1463 роках. У ХVI ст. набула статусу собору. Відбудували її теж у цей період. Саме тоді замість шпиля з’явилася вежа. Інтер’єри перероблювали у 1880-ті роки. У соборі досі є гарматне ядро. Воно залишається там ще з періоду Бергенської битви 1665. Сьогодні у храмі проводять концерти органної музики час від часу.

Гора Ульрікен

Є найвищою із Семи Гір, які оточують місто. Її висота – 643 метрів над рівнем моря. До верхньої точки можна дістатися канатною дорогою Ульріксбанен. Якщо вам потрібна її нижня станція, то до неї курсують автобуси з центра міста. Підкорити вершину можна й пішки, бо є різноманітні туристичні стежки.

Туди варто підійматися, щоб побачити панораму на Берген. Крім того, тут на мандрівників чекають ресторан і телевізійна вежа, яку видно з будь-якого куточка міста. Звідси також видно інші гори, острови та фіорди.

Гарданген-фіорд

Можна знайти у південно-західній частині Норвегії. Фіорд є другим за довжиною в країні. Його оточують скелясті гори висотою близько 1,5 кілометрів. Тут майже всюди буде видно водоспади.

Найвідоміші – це Ворінгфоссен і Скьйогадалс. Починається фіорд на півдні від Бергену. Від острова Стур у Північному морі він тягнеться аж до плато Хардангер. Максимальна глибина тут – 891 м.

Фортеця Бергенхус

Розташована на вході у гавань. Це одна з найкраще збережених фортець у Норвегії. Її історія починається ще у ХІІ столітті. Тоді почали будувати укріплення для захисту торгового міста. На їх території була церква Христа, де відбулася перша в історії Норвегії королівська коронація. Справжній замок з’явився лише у ХІІІ ст.

Упродовж років його зовнішній вигляд змінювався. Сучасна назва закріпилася у 1530-х роках. Під час Другої світововї війни більшість зруйнували. Відновили фортецю тільки в другій половині ХХ столітття. У цей же час вона відкрилася для туристів. Сьогодні це власність Бергенського міського музею. До його власності також входять Вежа Розенкранц і зал Хакона.

Національна сцена

Є найстарішим норвезьким театром. Його відкрили у 1850 році. Ініціатором був композитор і скрипаль Оле Булл. Певний час тут працював норвезький поет і драматург Генрік Ібсен. З 1851 до 1857 року він був режисером у театрі.

Певний період заклад не працював. У 1876 році заснували фундацію Національна сцена. Відтоді театр знову почав функціонувати. До того ж, у кінці ХІХ століття вирішили спорудити нове приміщення для публіки. Сьогодні тут працюють 150 осіб. А до карантину театр давав понад 550 вистав на рік.

Замок Гамлехауген

Є офіційною резиденцією норвезької королівської сім’ї. Розташований уздовж траси Е39 на півдні Бергена. Його історія бере початок іще з середніх віків. Тоді цю територію використовували як сільськогосподарські угіддя. На початку ХVIII століття вона увійшла до садиби місцевої знаті. Сучасний маєток постав лише в 1899 році.

А з кінця ХХ ст. він відіграва роль літньої резиденції. Споруду спроєктували у стилі шотландських баронських садиб. Декор нагадує про багатства жителів Бергена у часи Середньовіччя та Ганзейського союзу. Кімнати оформлені у стилях рококо, бароко, та неоренесансу. А поруч із замком розбитий анлійський парк.

Рибний ринок

Можна знайти на набережній Воген. Морепродукти продають тут ще з ХІІІ століття. Утім, сьогодні ринок переважно орієнтований на туристів. Тут ви зможете спробувати кальмарів, лобстерів, устриць та багато іншого.

Зазвичай пропонують й холодні алкогольні напої теж. Якщо ви хочете смачно перекусити, то потрібно йти у бік споруд, які схожі на кіоски. Влітку ринок працює щодня, але взимку години сильно скорочують – у цей час придбати продукцію можна лише на вихідних.

Тож, не оминайте місто Берген під час подорожі в Норвегію. Саме воно допоможе вам якнайкраще пізнати колорит цієї скандинавської країни.

Нагадуємо, раніше виходив матеріал про унікальний підводний ресторан у Норвегії.

Станіслав Ткацевіч