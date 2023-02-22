Мандрівка в казку: Круїзи фіордами Норвегії

Немає кращого способу познайомитися з первозданною красою природи Норвегії, ніж круїз Норвезькими фіордами. Майже всі круїзні компанії в літній період включають у свій розклад круїзи по фіордах Норвегії. Під час входу круїзного лайнера у фіорд з його палуб відкриваються дивовижні види. Прокинувшись вранці та вийшовши на балкон своєї каюти, ви побачите видовище, яке, без перебільшення, запам’ятається на все життя.

Головною пам’яткою Норвегії є її самобутня природа, що представлена ​​численними національними парками та заповідниками. Але перлина цієї чудової країни – її мальовничі фіорди, які до того ж є національним символом, що дбайливо охороняється державою.

Слово «фіорд» з норвезького означає «затока». У Норвегії налічується кілька десятків фіордів, різних за довжиною та глибиною, але кожен із них по-своєму прекрасний.

Найбільший фіорд у Європі – Согнефіорд, його довжина становить 204 км! Він з усіх боків оточений крутими горами, які розходячись, відкривають вашому погляду маленькі та затишні села та старі дерев’яні церкви. Царство фіордів пропонує вам різноманітні маршрути для круїзів.

Коли краще вирушати у круїз

Морські круїзи норвезькими фіордами на великих лайнерах відбуваються з травня по вересень включно. Але навіть у межах цього короткого періоду погода дуже відрізняється. Не рекомендується купувати круїз норвезькими фіордами з виходом раніше червня.

Травень – досить холодний місяць у Норвегії, багато пішохідних та автомобільних маршрутів можуть бути ще закриті. Але з іншого боку, круїзи фіордами Норвегії в травні – найдешевші. В решту часу погода приблизно однакова, але треба враховувати, що навіть у липні в Норвегії може бути прохолодно.

Що можна побачити

Вибір круїзу норвезькими фіордами – це завжди компроміс між його вартістю і маршрутом. Найцікавіші маршрути – із заходом за Північне полярне коло, на Лофотени та Шпіцберген. Вони ж найдорожчі за ціною.

Найдешевші круїзи фіордами зазвичай обмежуються заходом у великі норвезькі міста – Осло, Берген, Ставангер. Отримати уявлення про природу Норвегії в таких круїзах теж можна, тому що захід у якийсь фіорд у такому маршруті теж буде. Плюс можна брати наземні екскурсії в портах, наприклад поїздку Фломською залізницею з Бергена. Але в таких маршрутах доведеться більше зосередитись на вивченні міського життя та історії Норвегії, ніж природи.

Ціни на круїзи норвезькими фіордами

Як вже зазначено вище – від ціни на круїз по фіордах залежить те, що ви побачите. Найдешевші акційні ціни це 40-60 євро на добу за особу у внутрішній каюті.

Тижневий круїз таким чином коштує приблизно 350 євро. Але такі ціни для цього регіону дуже рідкісні. Хоча, якщо поставити собі за мету, і моніторити пропозиції на різних сайтах, то знайти таку ціну можна. Звичайна ж середня ціна – 90-100 євро за ніч у круїзі з людини. Цікаві маршрути з рідкісними портами розпочинаються від 150 євро за ніч.

У будь-якому випадку морський круїз – це один із найдешевших способів подивитися Норвегію, враховуючи рівень цін у цій країні. Адже харчування в круїзі завжди включено у вартість, і сплативши круїз + сервісний збір, можна більше взагалі не витрачатися.

Пропливаючи на кораблі вздовж фіордів, Ви зустрінете невеликі села з різнокольоровими будиночками, зелені луки та долини, величні водоспади, що спускаються каскадами із засніжених гірських вершин. Тут Ви насолодитеся панорамними видами та тихими смарагдовими водами.

Фіорди – це найкраща можливість для екотуризму, риболовлі, прогулянок на велосипеді та катання на човнах та водних лижах. Тут також розташована залізниця, проїжджаючи по якій ви насолодитеся первозданними краєвидами та природними куточками.

Дар‘я Кисличенко

(Main foto:Oliver Herbold, Flickr)