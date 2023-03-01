Недосліджені місця Ірландії: Графство Клер

На західному узбережжі країни знаходиться графство Клер. Подорожуючи Ірландією, туристи часто оминають це місце, але тут вдосталь чудових і захопливих речей, які можна побачити і зробити.

У Клер не бракує місць для відвідування: від стародавніх пам’яток, печер і узбережь, розкиданих по всьому графству, до скель, з яких відкривається приголомшливий вид на Атлантичний океан.

Скелі Мохер

Скелі Мохер, що простягаються в тумані вздовж узбережжя, є однією з найвидатніших прибережних пам’яток Ірландії. Скелі височіють над Атлантичним океаном і досягають 214 метрів у найвищій точці біля оглядової вежі О’Браєна і можуть похвалитися одними з найбільш захопливих пейзажів в країні. Завдяки цьому, вони стали однією з головних туристичних пам’яток Ірландії.

Внизу об скелі розбиваються хвилі, вгорі кружляють морські птахи, а вздовж усього узбережжя між селами в’ються стежки. Види приголомшливі, і в ясний день Ви зможете побачити затоку Голуей, вражаючі панорамні краєвиди скелі, а також відчути пориви свіжого морського повітря.

Не оминіть можливість також завітати до мальовничого села Дулін, і побувати на традиційній музичній сесії, насолоджуючись чудовими пейзажами і природничою красою місцевості.

Озеро Лох-Дерг

На протилежному боці графства Клер, на сході, Ви зможете відвідати озеро Лох-Дерг. Це друге за величиною озеро в Ірландській Республіці і третє за величиною на острові Ірландія.

Назва озера походить від ірландського «Loch Deirgdheirc». Це було одне з імен Дагди, ірландського бога, і буквально означає «червоне око».

Озеро ділить береги з північно-західним Голуеєм та східним Тіпперері.

З боку Клер, вздовж берега озера можна відвідати кілька цікавих місць: Кіллалоу, мальовниче місто з гарними барами та ресторанами; цікавий собор13-го століття, а також села Скарифф і Маунтшеннон: звідти на човні Ви можете вирушити на Святий острів – незаселене стародавнє монастирське поселення з круглими вежами, що добре збереглися.

Фанор

Фанор – великий піщаний пляж, розташований неподалік невеликого приморського села на північно-західному узбережжі графства Клер.

Цей район дуже популярний серед любителів піших прогулянок, серферів, туристів і особливо цікавий для ботаніків завдяки своєму розташуванню на краю річки Буррен, відомій своєю унікальною флорою та фауною. Цей популярний довгий пляж має велику систему піщаних дюн та є чи не ідеальним місцем для купання та серфінгу.

У Фанорі також часто проводять рибальські змагання, які користуються попитом, а місцевий сільський магазин, який продає наживку та інше рибальське приладдя, є справжнім джерелом знань від міських жителів про найкращі місця для риболовлі. Окрім цього, в селі є чудовий бар, де можна випити та перекусити.

Аранські острови

Група з трьох островів в гирлі затоки Голуей: Інішмор, який є найбільшим; Інішман, другий за величиною; та Інішир, найменший.

Аранські острови пропонують відвідувачам під час екскурсій спробувати відчути той спосіб життя, який давно зник із більшості частин світу. Наповнені традиційною ірландською культурою, острови можуть зацікавити Вас церковними руїнами та всесвітньо відомими кам’яними фортами, а також захопливими краєвидами, від яких перехоплює подих. Залежно від того, який острів ви відвідуєте, подорож поромом займає приблизно від 40 хвилин до 90 хвилин.

Інішмор зачарує Вас «Дун Еохла», найвищою точкою на острові, звідки відкривається відмінний огляд і Ви зможете побачити форт з кам’яним кільцем. Також Вам може пощастити зустріти тюленів і поспостерігати за їхнім дозвіллям та поведінкою.

На Інішмані, другому острові, можна відвідати овальний кам’яний Форт Кончур, а також церкву Семи Синів.

А останній острів, Інішир, легко дослідити за один день, велосипед на прокат. Особливу увагу варто приділити маяку Ініс-Оірр, а також прогулянці піщаним пляжем Інішир-Грін-Кост, поряд з поромом.

Регулярні музичні заняття, запальні танці, традиційні ремесла, прогулянки морем і напрочуд теплий і гостинний атлантичний дух — ось неповторні риси Арана.

Печери Ейлві та Дулін

Через свій унікальний ландшафт у районі Беррен графства Клер є справжні системи підземних печер, дві з яких відкриті для відвідування.

Ейлві – одна із найстаріших печер Ірландії, їй близько 1,5 мільйонів років. Туристи можуть досліджувати звивисті проходи, прірви, скельні утворення; можуть помилуватися сталактитами, сталагмітами, підземною річкою та водоспадом, а також кістками вимерлого нині бурого ведмедя.

Печера Дулін відома своїм Великим сталактитом, висотою 23 фути (7,3 метри), і є найдовшим у Європі. У печері Дулін також є природна стежка, що проведе Вас до місцевої флори та фауни та познайомить з деякими тваринами, що живуть там.

Поблизу печери також знаходиться Центр хижих птахів, де можна поспостерігати за чудовими хижаками і навіть потримати їх під наглядом.

Графство Клер – це прихований скарб Ірландії, про який несправедливо мало говорять, але його місцева краса справді захоплює та вабить тих, хто вирішив сюди приїхати. Подорожуючи визначними пам’ятками, Ви також зустрінете багато цікавих споруд та природних явищ, котрі зроблять Ваші прогулянки та екскурсії ще яскравішими.

Злата Чернова

(Головне фото: Sean Haughton)